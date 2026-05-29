Flamini, che ha giocato nell’Arsenal in due periodi diversi della sua carriera, ha parlato del suo percorso unico, sottolineando con orgoglio il suo contributo scientifico. «Ho giocato nel Milan e ho scoperto la chimica. Grazie ai miei brevetti, il mondo è un posto più pulito», ha detto.

Ha poi spiegato quando è iniziata questa avventura e come inizialmente le sia servita come sfogo psicologico fondamentale durante la sua carriera calcistica, aggiungendo: "Durante il mio periodo al Milan, quasi come un modo per sfogarmi. Quando non mi allenavo, passavo il tempo a sviluppare GFBiochemicals, un'azienda che lavora su soluzioni chimiche sostenibili legate alla salute e all'ambiente".

Ha poi sottolineato come l’élite sportiva abbia forgiato la sua mentalità d’imprenditore: "Disciplina, squadra, visione, sacrificio e obiettivi. La mente fa la differenza: nel calcio puoi avere grande talento, ma senza la giusta mentalità non vai lontano, e lo stesso vale in azienda: puoi avere molte idee, ma se non sai realizzarle, contano poco".