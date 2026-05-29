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Flamini dopo il calcio: l'ex stella dell'Arsenal, mentre giocava nel Milan, ha fondato un'azienda biochimica eco-sostenibile e oggi racconta la sua incredibile carriera lontano dai campi
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Berlusconi dà il via a una rivoluzione verde
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Flamini spiega come ha fondato GFBiochemicals mentre giocava nel Milan. Arrivato a 24 anni nel 2008, a Milanello ha respirato un clima imprenditoriale e ha preso ispirazione da Berlusconi.
Flamini ha dichiarato: “Silvio Berlusconi mi ha aperto un mondo nuovo. Era un imprenditore di successo in calcio, affari e politica. Veniva ogni settimana a Milanello e ci accompagnava nelle trasferte. Voleva che noi giocatori avessimo passioni anche fuori dal campo. È stato una grande ispirazione per me”.
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Il centrocampista parla della mentalità aziendale
Flamini, che ha giocato nell’Arsenal in due periodi diversi della sua carriera, ha parlato del suo percorso unico, sottolineando con orgoglio il suo contributo scientifico. «Ho giocato nel Milan e ho scoperto la chimica. Grazie ai miei brevetti, il mondo è un posto più pulito», ha detto.
Ha poi spiegato quando è iniziata questa avventura e come inizialmente le sia servita come sfogo psicologico fondamentale durante la sua carriera calcistica, aggiungendo: "Durante il mio periodo al Milan, quasi come un modo per sfogarmi. Quando non mi allenavo, passavo il tempo a sviluppare GFBiochemicals, un'azienda che lavora su soluzioni chimiche sostenibili legate alla salute e all'ambiente".
Ha poi sottolineato come l’élite sportiva abbia forgiato la sua mentalità d’imprenditore: "Disciplina, squadra, visione, sacrificio e obiettivi. La mente fa la differenza: nel calcio puoi avere grande talento, ma senza la giusta mentalità non vai lontano, e lo stesso vale in azienda: puoi avere molte idee, ma se non sai realizzarle, contano poco".
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L'operatività globale garantisce il primato nei brevetti
L'ex calciatore della nazionale francese ha spiegato che la sua azienda, a suo dire, detiene oltre 200 brevetti su molecole di biomassa vegetale ecocompatibili.
Flamini ha spiegato: "Ci siamo concentrati su molecole individuate tempo fa dal governo Usa e ora vogliamo trasformarle in alternative ecologiche per una chimica più sostenibile.
Abbiamo oltre 200 brevetti e siamo gli unici al mondo a produrre queste molecole. La concorrenza è ancora poca, ma sta crescendo. Sono un imprenditore e pretendo il meglio. Abbiamo lavorato per più di dieci anni a questi brevetti, poi siamo entrati nel mercato. Questa è la fase più entusiasmante: oggi vendiamo in tutto il mondo.
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Prospettive di crescita continua
L'imprenditore competitivo resta concentrato sulla sua attività e segue ancora le sue ex squadre. Dopo dieci anni dedicati ai brevetti, l'azienda di Flamini è ora in piena fase di commercializzazione globale.
Sul piano calcistico, l’ex centrocampista parteciperà all’evento clou europeo e ha dichiarato: “Ero a Londra per festeggiare il titolo della Premier League, una grande impresa. Ora spero che l’Arsenal vinca anche la Champions League; sarò a Budapest”.
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