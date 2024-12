L'ex Kean sulla strada della Juventus: segna più di Vlahovic e sta vivendo la miglior stagione in Serie A

L'attaccante della Fiorentina è il trascinatore della squadra di Palladino. Proprio mentre Motta deve destreggiarsi senza un vice Vlahovic.

Non è la prima volta che Moise Kean sfida la Juventus da ex: era già accaduto ai tempi un po' dimenticati del Verona, nella stagione 2017/18. Solo che stavolta sarà diverso. Perché allora il suo cartellino era sempre di proprietà bianconera, oggi invece no: oggi il cordone ombelicale si è spezzato.

Kean è la punta di diamante della bella Fiorentina di Raffaele Palladino che sogna di tornare in Champions League. Anche se le ultime due uscite non sono andate secondo i piani: 0-1 a Bologna, 1-2 interno contro l'Udinese. Però in precedenza i viola ne avevano vinte otto di fila, eguagliando il proprio record storico in Serie A, risalente alla stagione 1959/60.

Moise ha avuto una bella parte di merito in tutto questo. Segnando, ma non solo: anche proponendosi come uomo guida. Il che, guardando a com'era arrivato a Firenze e all'andamento dei suoi anni a Torino, non era per nulla scontato.