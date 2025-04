L'ex Juventus Ramsey è il nuovo allenatore del Cardiff City: prima avventura in panchina, guiderà la squadra fino a fine stagione

L'ex centrocampista della Juventus è stato nominato nuovo tecnico del club gallese, dove ha debuttato tra i 'grandi' ed è tornato nel 2023.

Aaron Ramsey, ex centrocampista dellaa Juventus, vestirà per la prima volta i panni dell’allenatore: è il nuovo tecnico del Cardiff City per le ultime tre partite della stagione in Championship.

La decisione del club gallese arriva in un momento cruciale, con la squadra penultima in classifica e distante un solo punto dalla salvezza.

Dopo l’esonero di Omer Riza, il Cardiff ha deciso di affidarsi a uno dei suoi calciatori più celebri, nel tentativo disperato di evitare la retrocessione in League One, traguardo negativo che manca dal 2002.