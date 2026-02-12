Getty Images
L'ex attaccante del West Ham Michail Antonio in trattative per tornare al Charlton dopo un incidente stradale quasi fatale
Antonio potrebbe tornare
Secondo BBC Sport, Antonio ha avuto dei colloqui esplorativi con il Charlton riguardo alla possibilità di un sensazionale ritorno al calcio professionistico. L'attaccante non gioca in Inghilterra dal dicembre 2024, dopo che un incidente stradale gli ha causato diverse fratture alle gambe.
Il veicolo di Antonio si è schiantato contro un albero dopo aver lasciato l'allenamento degli Hammers. È stato necessario estrarlo dalle lamiere e trasportarlo in elicottero all'ospedale. Una volta ricoverato, il veterano attaccante è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza alla gamba fratturata.
All'epoca si pensava che Antonio avrebbe potuto avere difficoltà a camminare di nuovo, figuriamoci a calciare un pallone. Tuttavia, è riuscito a compiere notevoli progressi nel suo recupero ed è tornato a giocare a livello internazionale con la Giamaica nel giugno 2025. Ora, potrebbe essere vicino al ritorno in Inghilterra.
L'incredibile recupero di Antonio
Antonio si è allenato brevemente al Leicester City per favorire il suo recupero, anche se alla fine non è entrato a far parte dei Foxes.
Recentemente ha dichiarato a TNT Sports di voler firmare un altro contratto: "Non avevo ancora finito con il calcio e non volevo che la mia carriera finisse letteralmente in un incidente stradale.
La prima cosa che ho fatto, non appena ho potuto parlare con il medico, è stata chiedergli: 'Potrò giocare di nuovo?', e quando mi ha risposto 'Sì', ho capito che non c'era alcun problema, era tutto ciò che mi serviva sapere. Sapevo di avere ancora molto da dare e sapevo di avere ancora molto da dare".
Ha aggiunto la sua esperienza con i Reggae Boyz: "Sono tornato in campo entro sei mesi. Ho giocato un paio di partite per la Giamaica a giugno. Ancora oggi mi brucia.
La prima volta che sono sceso in campo, c'è stato un momento in cui un giocatore della Giamaica ha superato la difesa, io ero davanti alla porta vuota, lui doveva solo passarmi la palla. Gli urlavo contro. Lasciami vivere questo momento, la prima partita dopo il rientro, la storia del ritorno, è scritto nelle stelle. Ha sbagliato e sai qual è la cosa peggiore? Ha sbagliato e la palla è finita mezzo metro dietro di me. Allungavo la gamba, allungavo la gamba il più possibile solo per toccarla, ma è finita dietro di me".
Entità dell'infortunio di Antonio
Antonio ha raccontato alla BBC della sua guarigione: "Mi sono fratturato il femore in quattro punti diversi.
Ho subito un unico intervento chirurgico in artroscopia. Mi hanno inserito un'asta nella coscia con quattro bulloni, quindi viti e bulloni per ricomporla.
Il mio primo chirurgo mi ha detto di non appoggiare il peso sulla gamba per tre mesi, che è più o meno adesso, e come potete vedere sto camminando.
Abbiamo consultato un secondo specialista che mi ha detto che dovevo iniziare ad appoggiare il peso sulla gamba, aumentando dal 10% al 100% entro tre settimane.
"Ma ho continuato a usare le stampelle per altre due settimane. In generale, dicono che ci vorranno dai sei ai dodici mesi prima che la mia gamba inizi a guarire correttamente".
Ad agosto ha confermato di aver avviato le trattative per il suo ritorno. Parlando con talkSPORT, Antonio ha dichiarato: "Sto parlando con i club per vedere qual è l'offerta migliore per me, e vedremo come andrà.
"Ad essere sincero, c'è un mix [di club diversi], stiamo parlando con club qui, stiamo parlando con club all'estero, ma voglio lasciare tutto molto vago: stiamo parlando con club in Inghilterra e all'estero".
Cosa succederà dopo?
Antonio spera di ottenere un contratto a tempo indeterminato mentre cerca di tornare in campo. Il Charlton è attualmente al 18° posto in classifica e martedì affronterà il Portsmouth.
