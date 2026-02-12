L'ex attaccante del West Ham Michail Antonio in trattative per tornare al Charlton dopo un incidente stradale quasi fatale

Antonio si è allenato brevemente al Leicester City per favorire il suo recupero, anche se alla fine non è entrato a far parte dei Foxes.

Recentemente ha dichiarato a TNT Sports di voler firmare un altro contratto: "Non avevo ancora finito con il calcio e non volevo che la mia carriera finisse letteralmente in un incidente stradale.

La prima cosa che ho fatto, non appena ho potuto parlare con il medico, è stata chiedergli: 'Potrò giocare di nuovo?', e quando mi ha risposto 'Sì', ho capito che non c'era alcun problema, era tutto ciò che mi serviva sapere. Sapevo di avere ancora molto da dare e sapevo di avere ancora molto da dare".

Ha aggiunto la sua esperienza con i Reggae Boyz: "Sono tornato in campo entro sei mesi. Ho giocato un paio di partite per la Giamaica a giugno. Ancora oggi mi brucia.

La prima volta che sono sceso in campo, c'è stato un momento in cui un giocatore della Giamaica ha superato la difesa, io ero davanti alla porta vuota, lui doveva solo passarmi la palla. Gli urlavo contro. Lasciami vivere questo momento, la prima partita dopo il rientro, la storia del ritorno, è scritto nelle stelle. Ha sbagliato e sai qual è la cosa peggiore? Ha sbagliato e la palla è finita mezzo metro dietro di me. Allungavo la gamba, allungavo la gamba il più possibile solo per toccarla, ma è finita dietro di me".