L'ex Atalanta Lukas Vorlicky torna a brillare, goal e assist decisivi nella sua Brno: impatto devastante con lo Zbrojovka e promozione vicina

La trasferta di Prostejov aveva un peso particolare, perché proprio contro questa avversaria lo Zbrojovka aveva incassato in autunno l’unica sconfitta stagionale, un 1-2 rimasto nella testa del gruppo, come ha ammesso il difensore Brecka.

Stavolta, però, il copione è cambiato all’ultimo istante.

Dopo uno 0-0 all’intervallo e dopo il momentaneo 1-1 firmato da Hais, Vorlicky è entrato al 53’ e in pochi minuti ha inciso in modo totale: prima si è presentato sul dischetto dopo il tocco di mano di Polasek sul cross di Granecny, trasformando il rigore con un tiro imprendibile sul palo, poi al 93’ ha deciso l’incontro con un calcio piazzato rasoterra che ha attraversato l’area e si è infilato sul secondo palo.

Grazie all’ingresso decisivo di Lukas Vorlicky, lo Zbrojovka ha così vinto per la prima volta a Prostejov dal 1983.



