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Alessandro De Felice

L'ex Atalanta Lukas Vorlicky torna a brillare, goal e assist decisivi nella sua Brno: impatto devastante con lo Zbrojovka e promozione vicina

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Doppietta decisiva a Prostejov, derby già marchiato, Zbrojovka in fuga a +14: il ritorno dell’ex Atalanta e Slavia sta cambiando la stagione della capolista di seconda divisione in Repubblica Ceca.

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Lukas Vorlicky è tornato a casa e il suo impatto sta diventando il filo conduttore della corsa dello Zbrojovka Brno verso la promozione.

A Prostejov il classe 2002 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta è entrato dalla panchina ha firmato entrambe le reti del 2-1, prima su rigore e poi con una punizione nel recupero, regalando alla capolista il settimo successo consecutivo e un vantaggio di 14 punti sul Taborsko, sconfitto dal Kromeríz.

Da quando è arrivato allo Zbrojovka, il nome di Vorlicky è ormai legato a tutti i momenti chiave della squadra di Martin Svedík, imbattuta da 14 partite in seconda divisione e sempre più lanciata verso quel primo posto che vale la promozione diretta.


  • LA DOPPIETTA STORICA A PROSTEJOV

    La trasferta di Prostejov aveva un peso particolare, perché proprio contro questa avversaria lo Zbrojovka aveva incassato in autunno l’unica sconfitta stagionale, un 1-2 rimasto nella testa del gruppo, come ha ammesso il difensore Brecka.

    Stavolta, però, il copione è cambiato all’ultimo istante.

    Dopo uno 0-0 all’intervallo e dopo il momentaneo 1-1 firmato da Hais, Vorlicky è entrato al 53’ e in pochi minuti ha inciso in modo totale: prima si è presentato sul dischetto dopo il tocco di mano di Polasek sul cross di Granecny, trasformando il rigore con un tiro imprendibile sul palo, poi al 93’ ha deciso l’incontro con un calcio piazzato rasoterra che ha attraversato l’area e si è infilato sul secondo palo.

    Grazie all’ingresso decisivo di Lukas Vorlicky, lo Zbrojovka ha così vinto per la prima volta a Prostejov dal 1983.


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  • IL RENDIMENTO DEVASTANTE DI VORLICKY

    L’utilizzo di Vorlicky come jolly non è frutto del caso, ma di una gestione oculata. Martin Svedík ha sottolineato che l’ex gioiello dell’Atalanta “sa fare grandi cose”, come confermato dal rendimento in questo primo scorcio di esperienza nel nuovo capitolo della sua avventura allo Zbrojovka.

    La doppietta contro il Prostejov arriva dopo il goal contro l’Artis nel derby di Brno e l’assist in casa del Taborsko, nello scontro diretto.


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  • DERBY E SLIDING DOOR

    Il ritorno di Vorlicky a Brno non si misura soltanto nella notte di Prostejov. Pochi giorni prima aveva già lasciato il segno nel derby vinto 2-0 contro l’Artis, decidendo la sfida nel finale.

    In quell’occasione, Vorlicky aveva spiegato di sentirsi sostenuto da tutti all’interno dello Zbrojovka, innamorato dell’ambiente e rinato dopo un periodo difficile.

    Questo aspetto emotivo si intreccia con il mercato e con la geografia del campionato. Rumors di mercato raccontato che l'Artis, infatti, aveva prova a prendere Vorlicky nel mercato invernale, senza riuscirci, e il mancato arrivo del trequartista potrebbe aver inciso in modo pesante sulla stagione della squadra.

    Dall’altra parte, allo Zbrojovka l'arrivo del classe 2002 è già considerato come una delle mosse migliori dell’anno, proprio per la sua capacità di decidere le partite con pochi tocchi e con un’efficacia incredibile.


  • IL TALENTO DI VORLICKY TORNA A SPLENDERE

    Dentro la marcia spedita verso la promozione dello Zbrojovka, il nome che continua a tornare è sempre lo stesso. A Brno, Lukas Vorlicky sta trasformando ogni ingresso in campo in una scossa decisiva.

    Il talento che ha lasciato il segno nell’Atalanta, dal titolo di campione d’Italia con la Primavera all’esordio in prima squadra con Gasperini, sta dimostrando tutta la sua qualità e classe.

    La scelta di tornare a casa, nella sua Brno, si sta rivelando vincente. Una decisione non semplice - quella di lasciare lo Slavia - per ritrovare quella continuità di cui aveva bisogno per rilanciarsi e dimostrare a tutti che la sua storia è ancora tutta da scrivere e che Lukas Vorlicky ha probabilmente solo rinviato - e non certamente per colpa sua - l’appuntamento con il grande calcio.

    Il palcoscenico che merita uno con il talento cristallino come quello del classe 2002 di Brno, tornato ad essere la stella dello Zbrojovka, a casa sua, e a far stropicciare gli occhi all'intero pubblico calcistico, e non solo ai suoi tifosi.


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