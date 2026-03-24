L'ex Atalanta Lukas Vorlicky torna a brillare, goal e assist decisivi nella sua Brno: impatto devastante con lo Zbrojovka e promozione vicina

Lukas Vorlicky è tornato a casa e il suo impatto sta diventando il filo conduttore della corsa dello Zbrojovka Brno verso la promozione.
A Prostejov il classe 2002 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta è entrato dalla panchina ha firmato entrambe le reti del 2-1, prima su rigore e poi con una punizione nel recupero, regalando alla capolista il settimo successo consecutivo e un vantaggio di 14 punti sul Taborsko, sconfitto dal Kromeríz.
Da quando è arrivato allo Zbrojovka, il nome di Vorlicky è ormai legato a tutti i momenti chiave della squadra di Martin Svedík, imbattuta da 14 partite in seconda divisione e sempre più lanciata verso quel primo posto che vale la promozione diretta.