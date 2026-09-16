L'Europa League oggi è la reale dimensione della Juventus: perché può essere una grande occasione per i bianconeri

L'obiettivo, certo, era un altro. Il quarto posto nello scorso campionato però non è stato raggiunto. E con esso la conseguente qualificazione in Champions League.

La Juventus così oggi si trova la coppa europea meno nobile. Ma allo stesso tempo quella che attualmente sembra più alla portata di una squadra che non raggiunge gli ottavi di Champions League dal 2021/22.

Nelle ultime due partecipazioni in Europa League, invece, i bianconeri hanno sfiorato entrambe le volte la finalissima venendo eliminati solo in semifinale.

La conferma di come a questi livelli la Juventus possa seriamente competere. E magari provare a vincere un trofeo europeo che in bacheca manca da tanto, troppo tempo.