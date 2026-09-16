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Lelio Donato

L'Europa League oggi è la reale dimensione della Juventus: perché può essere una grande occasione per i bianconeri

Europa League
Juventus
Juventus vs NEC Nijmegen
NEC Nijmegen

I bianconeri non devono sottovalutare l'impegno in Europa League che potrebbe rappresentare una grande occasione. E forse anche la via più facile della Juventus per tornare in Champions League dalla porta principale.

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L'obiettivo, certo, era un altro. Il quarto posto nello scorso campionato però non è stato raggiunto. E con esso la conseguente qualificazione in Champions League.

La Juventus così oggi si trova la coppa europea meno nobile. Ma allo stesso tempo quella che attualmente sembra più alla portata di una squadra che non raggiunge gli ottavi di Champions League dal 2021/22.

Nelle ultime due partecipazioni in Europa League, invece, i bianconeri hanno sfiorato entrambe le volte la finalissima venendo eliminati solo in semifinale.

La conferma di come a questi livelli la Juventus possa seriamente competere. E magari provare a vincere un trofeo europeo che in bacheca manca da tanto, troppo tempo.

  • LA CHAMPIONS STREGATA

    Quella tra la Champions League e la Juventus, d'altronde, è una storia stregata.

    A partire dalla tragica notte dell'Heysel, quando 39 tifosi bianconeri persero la vita a margine di una partita, quella contro il Liverpool, che vide i bianconeri laurearsi campioni d'Europa per la prima volta. Ma senza nessuna voglia di festeggiare.

    Dopo undici anni la Juventus avrebbe alzato nuovamente al cielo la coppa delle grandi orecchie, peraltro a Roma, dopo aver battuto l'Ajax ai calci di rigore. Ma da allora in Champions per la Vecchia Signora sono arrivate solo delusioni.

    Addirittura cinque le finali perse: due consecutive nel 1997 e nel 1998, quella tutta italiana contro il Milan del 2003 e altre due con Massimiliano Allegri in panchina.

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  • LIVELLO TROPPO ALTO

    Negli ultimi anni, invece, la Juventus non si è neppure avvicinata alla finale di Champions League.

    Troppo ampia la differenza tra la squadra attuale e le big d'Europa. A dimostrarlo sono i disastrosi risultati delle campagne europee bianconere.

    Tre eliminazioni consecutive ai quarti, due agli ottavi. Poi fuori alla fase a gironi nel 2022/23. E infine due volte eliminati ai playoff contro PSV e Galatasaray, non esattamente avversari imbattibili. Almeno sulla carta.

    Da qui la sensazione fortissima che il livello della Champions League sia davvero troppo alto per la Juventus di oggi.

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  • EUROPA LEAGUE OBIETTIVO POSSIBILE

    Diverso potrebbe essere il discorso in Europa League dove la Juventus si presenta ai nastri di partenza tra le favorite.

    Anche perché nelle ultime due partecipazioni alla competizione, come abbiamo già detto sopra, i bianconeri hanno sempre raggiunto la semifinale.

    Il rimpianto più grande resta quello del 2013/14 quando la squadra allora allenata da Antonio Conte sprecò la possibilità di giocarsi l'ultimo atto all'Allianz Stadium sbattendo sul Benfica al ritorno dopo aver perso la gara d'andata per 2-1 a Lisbona.

    Non è andata meglio neppure nel 2022/23 anche se in quel caso l'eliminazione arrivò solo ai tempi supplementari contro il Siviglia.

    Adesso tocca a Spalletti provare a riportare a Torino un trofeo europeo che manca da troppo tempo.

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  • UNA GRANDE OCCASIONE

    Ma da quanto tempo la Juventus non vince un trofeo internazionale?

    L'ultimo trionfo europeo risale proprio alla stagione 1995/96, dunque esattamente trent'anni fa, quando i bianconeri conquistarono la Coppa dei Campioni.

    Mentre per ritrovare l'ultima Coppa UEFA bisogna tornare indietro addirittura al 1992/93. Ecco perché vincere l'Europa League sarebbe importante anche per una questione d'immagine.

    Senza dimenticare come la squadra vincitrice della competizioni si assicuri la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

    Un obiettivo che per la Juventus in Serie A, ad oggi, non è poi così semplice da centrare considerato il livello delle avversarie nel nostro campionato.

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