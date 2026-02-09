"L'Europa League non basta!" - Mauricio Pochettino flirta ancora una volta con il ritorno al Tottenham nonostante i legami con la nazionale statunitense e ammette stranamente che preferirebbe vincere la Premier League piuttosto che la Coppa del Mondo.

Pochettino è stato tipicamente schietto quando ha discusso del livello di successo richiesto al Tottenham. Anche se il club ha vinto l'Europa League la scorsa stagione, il 53enne insiste che i tifosi meritano molto di più. Ha sostenuto che per un club con l'infrastruttura e il seguito del Tottenham, l'attenzione deve concentrarsi esclusivamente sui trofei più prestigiosi.

"Vincere l'Europa League, come ha fatto la squadra, è positivo, ma non è sufficiente", ha affermato Pochettino. "Non è sufficiente competere per la Carabao Cup, la FA Cup, l'Europa League o la Conference League. È un club che dovrebbe essere, o deve essere, perché i tifosi si aspettano che sia in Champions League, che lotti per la Champions League, che cerchi di credere di poter vincere la Champions League e che lotti anche per la Premier League, credendo di poterla vincere". Questa mentalità ambiziosa è esattamente ciò che lo ha reso caro ai tifosi durante il suo primo mandato, e la sua insistenza su questi standard rappresenta una critica severa all'attuale posizione del club.

