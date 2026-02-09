Getty Images Sport
"L'Europa League non basta!" - Mauricio Pochettino flirta ancora una volta con il ritorno al Tottenham nonostante i legami con la nazionale statunitense e ammette stranamente che preferirebbe vincere la Premier League piuttosto che la Coppa del Mondo.
Il richiamo di Londra rimane forte
Pochettino sta supervisionando lo sviluppo del calcio oltreoceano, ma il suo sguardo rimane fisso sull'ambiente ad alta pressione della Premier League. In un'intervista rivelatrice al podcast High Performance, l'ex allenatore degli Spurs ha nuovamente alimentato le voci di un potenziale ritorno al club che ha portato alla finale di Champions League del 2019. Con gli Spurs che stanno attraversando un periodo difficile sotto la guida di Thomas Frank, il commento pubblico di Pochettino sulle "esigenze" del club sembra un segnale deliberato alla dirigenza del Tottenham Hotspur Stadium.
L'argentino ha trascorso cinque anni di successi nel nord di Londra, instaurando un profondo legame emotivo con i tifosi che non si è mai veramente dissolto. Sebbene le sue successive esperienze al Paris Saint-Germain e al Chelsea abbiano avuto un successo alterno, il periodo trascorso allo Spurs rimane il momento determinante della sua carriera da allenatore. Le sue ultime dichiarazioni suggeriscono che continua a considerare il club come la sua "casa" nel calcio inglese e sembra sempre più esplicito su ciò che servirà ai Lilywhites per tornare ai vertici del calcio europeo.
L'Europa League "non basta" agli Spurs
Pochettino è stato tipicamente schietto quando ha discusso del livello di successo richiesto al Tottenham. Anche se il club ha vinto l'Europa League la scorsa stagione, il 53enne insiste che i tifosi meritano molto di più. Ha sostenuto che per un club con l'infrastruttura e il seguito del Tottenham, l'attenzione deve concentrarsi esclusivamente sui trofei più prestigiosi.
"Vincere l'Europa League, come ha fatto la squadra, è positivo, ma non è sufficiente", ha affermato Pochettino. "Non è sufficiente competere per la Carabao Cup, la FA Cup, l'Europa League o la Conference League. È un club che dovrebbe essere, o deve essere, perché i tifosi si aspettano che sia in Champions League, che lotti per la Champions League, che cerchi di credere di poter vincere la Champions League e che lotti anche per la Premier League, credendo di poterla vincere". Questa mentalità ambiziosa è esattamente ciò che lo ha reso caro ai tifosi durante il suo primo mandato, e la sua insistenza su questi standard rappresenta una critica severa all'attuale posizione del club.
Una bizzarra gerarchia di trofei
Forse l'aspetto più sorprendente dell'intervista di Pochettino è stata la sua ammissione riguardo alle sue ambizioni personali. Per un uomo che attualmente ha il compito di guidare gli Stati Uniti ai Mondiali in casa nel 2026, molti si aspettavano che indicasse il famoso trofeo d'oro come suo obiettivo finale. Tuttavia, Pochettino ha stranamente ammesso che il prestigio quotidiano della Premier League e della Champions League esercita su di lui un fascino maggiore rispetto al più grande trofeo del calcio internazionale.
Quando è stato chiesto quale competizione desiderasse vincere di più, la sua risposta è stata immediata e incentrata sul calcio di club. "Per me la Champions League e la Premier League", ha rivelato. "Naturalmente anche la Coppa del Mondo, ma la Champions League e la Premier League sono cose che non so come, ma che sicuramente raggiungerò. Non so con quale club".
Conciliare gli impegni con la nazionale statunitense con l'ombra degli Spurs
Le dichiarazioni di Pochettino lo mettono in una posizione scomoda nei confronti della Federcalcio statunitense. Con i Mondiali del 2026 all'orizzonte, la sua ammissione che la Premier League è la sua principale ossessione potrebbe essere interpretata come una mancanza di concentrazione sul monumentale compito che lo attende in Nord America. La USMNT ha assunto Pochettino proprio per la sua esperienza nelle "partite importanti", ma il suo cuore sembra battere per un ritorno al dramma settimanale della massima serie inglese.
Per il Tottenham, l'ombra di Pochettino rimane una presenza costante. Mentre lottano per scalare la classifica ed evitare la "lotta per la retrocessione" citata da opinionisti come Wayne Rooney, la prospettiva di un personaggio esperto e amato che torni a stabilizzare la situazione diventa ogni giorno più allettante.
