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NON USARE - F1 MotogpGetty GOAL
Antonio Torrisi

L’estate dei motori non finisce mai: come vedere i GP di Zandvoort di F1® e di Aragona di MotoGP™ in esclusiva streaming su NOW

Altri sport

Un finale di estate con i “motori accesi”. Su NOW è possibile seguire in esclusiva streaming i principali eventi di Formula 1® e MotoGP™: tutte le informazioni utili, dal calendario e dagli orari ai canali di riferimento.

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Se vi sono mancati Formula 1® e MotoGP™ non temete: l’attesa è finita. I motori tornano protagonisti alla fine dell’estate con due Gran Premi da vivere fino all’ultimo giro.

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Prima la F1® con il GP di Zandvoort che riaccende la sfida per i titoli mondiali, piloti e costruttori, tra Mercedes e Ferrari, con il duello generazionale tra Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton che sembra essere destinato a regalare emozioni fino alla fine del campionato. E attenzione anche al ritorno di McLaren, vista la vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica, in Ungheria: insomma, è tutto ancora apertissimo.

Poi, dopo la sosta post GP di Silverstone, torna anche la MotoGP™: e anche qui nulla può essere dato per scontato, visto che ballano solo 41 punti tra Jorge Martin, primo, e Fabio Di Giannantonio, quinto in classifica, e attenzione a un Marco Bezzecchi che ha recuperato terreno ed è tornato prepotentemente a lottare per il titolo di campione del mondo.

Sia la F1® che la MotoGP™ sono visibili su NOW: in questo articolo trovi tutte le informazioni utili.

  • ORARIO E CALENDARIO GP ZANDVOORT DI F1®


    Il GP Heineken di Zandvoort, in Olanda, si corre nel weekend del 23 agosto. Si inizia con le prove libere venerdì 21 agosto a cui seguono le qualifiche per la Sprint Race. Sì, perché in questo GP di F1® si corre la Sprint il sabato, giorno in cui si tengono anche le qualifiche della gara principale.


    VENERDÌ 21 AGOSTO:

    • Prove libere 1: ore 12:30
    • Qualifica Sprint: ore 16:30

    SABATO 22 AGOSTO:

    • Sprint Race: ore 12:00
    • Qualifiche: ore 16:00

    DOMENICA 23 AGOSTO:

    • • Gara: ore 15:00

    • Pubblicità

  • COME VEDERE IL GP DI ZANDVOORT DI F1® IN STREAMING SU NOW

    Come detto, il GP Heineken di Zandvoort, in Olanda, è visibile in diretta streaming esclusiva su NOW.

    Per seguirlo bisogna acquistare il PASS SPORT, pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport.

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  • ORARIO E CALENDARIO GP DI ARAGONA DI MOTOGP™

    Il Gran Premio Michelin di Aragona di MotoGP™ si corre nel weekend del 30 agosto al MotorLand Aragón di Alcañiz. Anche in questo caso il weekend inizia il venerdì con le prove, prosegue con il sabato con prove, qualifiche e Sprint e si conclude la domenica con la gara.


    VENERDÌ 28 AGOSTO:

    • Prove libere 1: ore 10:45
    • Prove: ore 15:00


    SABATO 29 AGOSTO:

    • Prove libere 2: ore 10:10
    • Qualifiche 1: ore 10:50
    • Qualifiche 2: ore 11:15
    • Sprint Race: ore 15:00


    DOMENICA 30 AGOSTO:

    • Warm Up: ore 09:40
    • Gara: ore 14:00

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  • COME VEDERE IL GP DI ARAGONA DI MOTOGP™ IN STREAMING SU NOW

    Come nel caso della F1®, anche il GP Michelin di Aragona di MotoGP™ è visibile in diretta streaming esclusiva su NOW acquistando il pacchetto PASS SPORT, che permette di guardare tutti i contenuti di Sky Sport.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Due, in particolare, sono i piani di abbonamento che NOW mette a disposizione degli appassionati: il primo ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Goal. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.