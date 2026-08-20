L’estate dei motori non finisce mai: come vedere i GP di Zandvoort di F1® e di Aragona di MotoGP™ in esclusiva streaming su NOW

Se vi sono mancati Formula 1® e MotoGP™ non temete: l’attesa è finita. I motori tornano protagonisti alla fine dell’estate con due Gran Premi da vivere fino all’ultimo giro.
Prima la F1® con il GP di Zandvoort che riaccende la sfida per i titoli mondiali, piloti e costruttori, tra Mercedes e Ferrari, con il duello generazionale tra Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton che sembra essere destinato a regalare emozioni fino alla fine del campionato. E attenzione anche al ritorno di McLaren, vista la vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica, in Ungheria: insomma, è tutto ancora apertissimo.
Poi, dopo la sosta post GP di Silverstone, torna anche la MotoGP™: e anche qui nulla può essere dato per scontato, visto che ballano solo 41 punti tra Jorge Martin, primo, e Fabio Di Giannantonio, quinto in classifica, e attenzione a un Marco Bezzecchi che ha recuperato terreno ed è tornato prepotentemente a lottare per il titolo di campione del mondo.
Sia la F1® che la MotoGP™ sono visibili su NOW: in questo articolo trovi tutte le informazioni utili.