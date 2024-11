L'esplosione di Reijnders, il bomber a sorpresa del Milan: in tre partite ha segnato quanto tutta la scorsa stagione

L'olandese è diventato l'uomo in più del Milan anche dal punto di vista realizzativo. E in appena due settimane ha già eguagliato se stesso.

Quando Tijjani Reijnders ha abbandonato la propria posizione per fiondarsi nell'area del Real Madrid, il Milan stava già conducendo per 2-1 al Bernabeu. Il che è insolito: vai in casa della squadra più titolata al mondo e il risultato dovresti teoricamente difenderlo, più che cercare di incrementarlo.

Ma al Bernabeu, nella notte che ha consacrato il Milan galáctico e impoverito un Real già pieno di guai, questo discorso non funzionava. Non per la squadra di Paulo Fonseca, che praticamente fin dall'inizio ha capito di avere tra le mani la chance di costruire l'impresa contro un avversario fuori forma e fuori equilibrio. E non per Reijnders.

Un altro inserimento vincente, un altro pallone infilato in rete. Un altro guizzo che per una volta non ha tolto le castagne dal fuoco al Milan, permettendo al contempo ai rossoneri di chiudere la pratica e sigillare un risultato che solo il goal annullato a Rudiger ha rischiato di modificare nuovamente.