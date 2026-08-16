L'esplosione di Cissè, il ritorno di Pulisic: Amorim spiega perché Leao non è più centrale nel nuovo Milan

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No, Rafa Leao al Milan non è più un intoccabile. Anzi.
Il nuovo tecnico Ruben Amorim, dopo la bella vittoria in amichevole ottenuta contro il Manchester United a Ferragosto, ha ribadito come il suo connazionale non abbia il posto assicurato.
Una posizione netta, quella dell'allenatore rossonero, che di fatto mette fretta a Leao chiamato ora a decidere se raccogliere la sfida e riprendersi una maglia da titolare al Milan. Oppure se trovare presto una nuova sistemazione magari accettando le offerte dalla Turchia.
Di certo, ad oggi, Leao nell'undici tipo di Amorim non c'è. Un paradosso per quello che resta il calciatore più pagato della rosa insieme a Maignan. Ma con motivazioni molto chiare.