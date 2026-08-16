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Lelio Donato

L'esplosione di Cissè, il ritorno di Pulisic: Amorim spiega perché Leao non è più centrale nel nuovo Milan

Serie A
Milan

Amorim ha chiarito come Leao debba conquistarsi il posto da titolare se deciderà di restare al Milan, giocandoselo pure col giovanissimo Cissè. I tempi in cui era intoccabile sono ormai lontanissimi.

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No, Rafa Leao al Milan non è più un intoccabile. Anzi.

Il nuovo tecnico Ruben Amorim, dopo la bella vittoria in amichevole ottenuta contro il Manchester United a Ferragosto, ha ribadito come il suo connazionale non abbia il posto assicurato.

Una posizione netta, quella dell'allenatore rossonero, che di fatto mette fretta a Leao chiamato ora a decidere se raccogliere la sfida e riprendersi una maglia da titolare al Milan. Oppure se trovare presto una nuova sistemazione magari accettando le offerte dalla Turchia.

Di certo, ad oggi, Leao nell'undici tipo di Amorim non c'è. Un paradosso per quello che resta il calciatore più pagato della rosa insieme a Maignan. Ma con motivazioni molto chiare.


  • COSA HA DETTO AMORIM SU LEAO

    Ma cosa ha detto esattamente Amorim su Rafa Leao dopo l'amichevole contro il Manchester United?

    "Non so quale sarà il suo futuro. Adesso è un nostro giocatore e siamo davvero felici di lui. Leao è un calciatore davvero costoso, quindi vedremo.Lui però deve lottare: penso che Cisse, per come ha giocato, gli renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione... Abbiamo Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto" ha chiarito l'allenatore del Milan.

    Leao insomma non è più centro di gravità permanente intorno a cui gira il mondo rossonero. Un bel cambiamento rispetto alle ultime stagioni in cui tutto di fatto dipendeva dalle lune del portoghese.

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  • L'ESPLOSIONE DI CISSE

    Amorim ha espressamente citato un po' a sorpresa Alphadjo Cissè tra quei giocatori che possono contendere la maglia da titolare a Rafa Leao.

    Ma come ha fatto il classe 2006 a scalare così rapidamente le gerarchie dopo una stagione trascorsa in prestito al Catanzaro in Serie B?

    Il tecnico portoghese apprezza la qualità offensive di Cissè, ma soprattutto la sua grande abnegazione tattica e il lavoro in fase di pressione.

    Caratteristiche che lo rendono utilissimo per il calcio di Amorim e che, come dimostrato già più volte in passato, non rientrano nel bagaglio di Leao.

    Ecco perché oggi il portoghese rischia seriamente di vedersi scavalcato anche dal giovanissimo compagno.

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  • IL RUOLO DI PULISIC

    Le parole di Ruben Amorim hanno dato un'altra indicazione molto chiara riguardo al ruolo di Christian Pulisic.

    Nella scorsa stagione l'americano e Rafa Leao venivano schierati insieme nel 3-5-2 di Max Allegri, ma la scintilla tra i due sia in campo che fuori non è mai scoccata.

    La sensazione, invece, è che col passaggio al 3-4-2-1 di Amorim ci sia spazio solo per uno. E in quel caso la scelta cadrebbe su Pulisic, che d'altronde non è mai stato messo in discussione sia dal tecnico che da Gerry Cardinale.

    Pulisic ama partire leggermente defilato sulla sinistra per poi accentrarsi e cercare la porta. Ma rispetto a Leao garantisce più copertura e maggiore disciplina tattica.

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  • COSA FA LEAO?

    Leao, che ha saltato l'amichevole contro il Manchester United per un leggero infortunio, deve ora decidere cosa fare.

    All'inizio di questa estate in realtà il portoghese sembrava avere le idee chiarissime e riteneva conclusa la sua esperienza al Milan.

    La speranza di Leao era che arrivassero offerte da uno dei principali cinque campionati europei e in particolare dalla Premier League. Offerte che però non sono mai arrivate.

    Mentre quelle di Galatasaray e Fenerbahce, oltre a non soddisfare le richieste del Milan, non convincono neppure il numero 10 rossonero che a questo punto ha preferito prendere tempo.

    Le parole di Amorim adesso potrebbero nuovamente cambiare lo scenario.

    Di certo l'eventuale cessione di Leao permetterebbe al Milan di liberare spazio e risorse per un altro acquisto nel reparto offensivo, regalando ad Amorim quel trequartista di piede sinistro che richiede da settimane.

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