L'esplosione di Cissè, il ritorno di Pulisic: Amorim spiega perché Leao non è più centrale nel nuovo Milan

Ma cosa ha detto esattamente Amorim su Rafa Leao dopo l'amichevole contro il Manchester United?

"Non so quale sarà il suo futuro. Adesso è un nostro giocatore e siamo davvero felici di lui. Leao è un calciatore davvero costoso, quindi vedremo.Lui però deve lottare: penso che Cisse, per come ha giocato, gli renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione... Abbiamo Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto" ha chiarito l'allenatore del Milan.

Leao insomma non è più centro di gravità permanente intorno a cui gira il mondo rossonero. Un bel cambiamento rispetto alle ultime stagioni in cui tutto di fatto dipendeva dalle lune del portoghese.