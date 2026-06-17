L'eredità di Cristiano Ronaldo ai Mondiali: nel 2026 l'icona del Portogallo dovrà brillare per eguagliare il suo status leggendario

Con Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, il Portogallo ha il miglior trio di centrocampo al mondo. In difesa, l’affidabile Diogo Costa può contare su Ruben Dias del Manchester City e sul talentuoso Nuno Mendes a sinistra.
Con Bernardo Silva in campo, non mancano esperienza e qualità in attacco, anche se restano dubbi sul fatto che giocatori come João Félix e Rafael Leão riusciranno a esprimere appieno il loro potenziale.
Molto dipende ancora da Ronaldo: è stato convocato perché continua a segnare nelle qualificazioni, in Nations League e in Saudi Pro League, ma dovrà dimostrare di poter reggere il confronto ai massimi livelli a 41 anni.
Dovrà però mantenere la calma, non solo davanti alla porta. Nelle fasi a eliminazione diretta servirà un Ronaldo capace di gestire le emozioni, e non sarà facile, considerando la sua tensione degli ultimi quattro anni.
Il suo desiderio di vincere i Mondiali è contagioso: grinta e determinazione lo rendono un esempio per i compagni, che vogliono «vincere i Mondiali con Ronaldo e per Ronaldo», come ha detto Vitinha.
Che una squadra dia tanto peso a un singolo è discutibile ma comprensibile. Ronaldo è stato più di un grande giocatore: è da tempo un simbolo della Seleção. Ha superato molte difficoltà per arrivare fin qui.
Negli ultimi quattro anni ha spinto corpo e mente al limite per un finale da favola. Non sappiamo se il suo sacrificio verrà premiato, ma una cosa è certa: qualunque sia l’epilogo, ci saranno lacrime.