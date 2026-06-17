L'eredità di Cristiano Ronaldo ai Mondiali: nel 2026 l'icona del Portogallo dovrà brillare per eguagliare il suo status leggendario

Ronaldo era arrivato in Qatar con la solita sicurezza: voleva zittire i critici dopo l’uscita turbolenta dal Manchester United e conquistare l’unico trofeo che gli mancava.

Ne è tornato a casa con la reputazione ancora macchiata da scatti d’ira pubblici e da voci secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il ritiro della nazionale dopo l’esclusione dall’undici titolare contro la Svizzera, vinta 6-1 dalla squadra di Fernando Santos grazie alla tripletta del suo sostituto, Gonçalo Ramos.

«Si è detto, scritto e speculato molto, ma la mia dedizione al Portogallo non è mai venuta meno», ha scritto sui social. «Sono sempre stato un giocatore in più che lottava per l’obiettivo comune e non volterei mai le spalle ai miei compagni e al mio Paese».

«Per ora non c’è altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bellissimo finché è durato… Ora dobbiamo lasciare che il tempo sia un buon consigliere e permettere a ciascuno di trarre le proprie conclusioni».

La Federazione Portoghese di Calcio ha parlato di «momento giusto per iniziare un nuovo ciclo» con un nuovo allenatore, ma senza un nuovo capitano.

Il 9 gennaio 2003, quando Roberto Martinez subentrò a Santos, aveva l’occasione di costruire una squadra giovane attorno ai tanti talenti portoghesi. Non la colse.

Invece, il suo primo atto è stato volare in Arabia Saudita per convincere Ronaldo a guidare il Portogallo a Euro 2024. Una scelta rivelatasi, come prevedibile, disastrosa.