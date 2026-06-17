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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle

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L'eredità di Cristiano Ronaldo ai Mondiali: nel 2026 l'icona del Portogallo dovrà brillare per eguagliare il suo status leggendario

Analysis
Portogallo
C. Ronaldo
Coppa del Mondo
Storie

Le lacrime hanno solcato il volto di Cristiano Ronaldo appena l’arbitro ha fischiato la fine, la sera del 10 dicembre 2022 allo stadio Al Thumama di Doha. La sorprendente eliminazione ai quarti contro il Marocco lo ha sconvolto a tal punto da impedirgli di salutare i tifosi. Il dolore era troppo grande per essere espresso subito: ci è voluto un post sui social il giorno dopo.

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"Vincere un Mondiale con il Portogallo era il sogno più grande della mia carriera", ha scritto su Instagram. "In cinque Mondiali in 16 anni, giocando con grandi campioni e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato il massimo.

Ho dato tutto in campo, mai arretrato di fronte a una sfida, mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo, quel sogno è finito ieri». Non è vero.

Compirà 41 anni a gennaio, ma è stato convocato per i Mondiali 2026: potrebbe essere la sua occasione più grande.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    Triste fine

    Ronaldo era arrivato in Qatar con la solita sicurezza: voleva zittire i critici dopo l’uscita turbolenta dal Manchester United e conquistare l’unico trofeo che gli mancava.

    Ne è tornato a casa con la reputazione ancora macchiata da scatti d’ira pubblici e da voci secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il ritiro della nazionale dopo l’esclusione dall’undici titolare contro la Svizzera, vinta 6-1 dalla squadra di Fernando Santos grazie alla tripletta del suo sostituto, Gonçalo Ramos.

    «Si è detto, scritto e speculato molto, ma la mia dedizione al Portogallo non è mai venuta meno», ha scritto sui social. «Sono sempre stato un giocatore in più che lottava per l’obiettivo comune e non volterei mai le spalle ai miei compagni e al mio Paese».

    «Per ora non c’è altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bellissimo finché è durato… Ora dobbiamo lasciare che il tempo sia un buon consigliere e permettere a ciascuno di trarre le proprie conclusioni».

    La Federazione Portoghese di Calcio ha parlato di «momento giusto per iniziare un nuovo ciclo» con un nuovo allenatore, ma senza un nuovo capitano.

    Il 9 gennaio 2003, quando Roberto Martinez subentrò a Santos, aveva l’occasione di costruire una squadra giovane attorno ai tanti talenti portoghesi. Non la colse.

    Invece, il suo primo atto è stato volare in Arabia Saudita per convincere Ronaldo a guidare il Portogallo a Euro 2024. Una scelta rivelatasi, come prevedibile, disastrosa.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    Andando in pezzi

    Ronaldo ha segnato molto nelle qualificazioni, ma in Germania non ha mai trovato la rete nonostante i numerosi tiri. Anzi, i suoi tentativi sono apparsi più controproducenti che utili.

    Era chiaro che andasse tolto dalla linea di fuoco, ma Martinez, per mancanza di determinazione, non lo ha lasciato in panchina nemmeno nell’ultima, irrilevante, partita del girone, privilegiando le esigenze del singolo sulla squadra.

    La pressione sul capitano è cresciuta dopo un altro digiuno nella sconfitta per 2-0 contro la Georgia, fino a diventare insostenibile quando ha sbagliato un rigore agli ottavi contro la Slovenia.

    All’intervallo dei supplementari a Francoforte, uno dei più grandi giocatori della storia si è spezzato. Uno spettacolo sconvolgente. Le lacrime erano già scorse in Qatar, ma dopo l’eliminazione del Portogallo, non durante una sua partita.

    Il peso delle aspettative era troppo per il campione dei momenti decisivi, e si capiva il perché: una leggenda vivente era diventata un peso. Dopo anni a trascinare i compagni, ora erano loro a portare lui, e l’orgoglioso portoghese non lo reggeva più.

    Difficile non provar compassione per l’attaccante in difficoltà, e poi ammirazione per il coraggio con cui ha calciato e trasformato il primo rigore della serie.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    "Più Portogallo, meno Ronaldo"

    Da tempo Martinez è un maestro nel depistare l’attenzione: un allenatore che parla a vanvera anche dopo una prestazione deludente. Così, nella conferenza stampa post-partita, ha enfatizzato il coraggio di Ronaldo invece dello spettacolo da incubo che l’aveva preceduta e del suo ruolo in tutto ciò.

    Ancora meno sorprendente è stato vederlo insistere sullo stesso piano di gioco fallimentare nei quarti contro la Francia, con Ronaldo in attacco.

    La ripetizione ossessiva dello stesso schema non ha prodotto risultati diversi: il Portogallo è stato eliminato ai rigori da una Francia inefficace, con il suo talismano ancora a secco. Da lì è esploso il dibattito: continuare con Martinez e Ronaldo o cambiare rotta? Un titolo eloquente sintetizzava il sentimento: «Più Portogallo, meno Ronaldo!»

    Nonostante i buoni risultati nella Nations League 2024-25, si vociferava che il neoeletto presidente della FPF, Pedro Proença, volesse sostituire Martinez con José Mourinho dopo le finali in Germania.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    "Un record spettacolare"

    Ronaldo, come prevedibile, era infastidito dalle continue speculazioni su Martinez, decisivo nel prolungare la sua carriera in Nazionale.

    «Mettere in discussione qualcuno con un palmarès così ricco per il Portogallo mi lascia perplesso», ha dichiarato alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna. «C’è stata poca rispetto. Parlare di altri allenatori non ha senso. Il nostro tecnico ha fatto un lavoro straordinario.

    Anche quando vinciamo, il dibattito c’è, ma fa parte del gioco di chi sta a casa e dà la propria opinione. Quello che conta è che siamo soddisfatti del suo lavoro: è arrivato da un altro Paese, parla la nostra lingua, canta il nostro inno con vera passione, ed è questo che apprezzo di più.

    I risultati sono positivi al di là delle vittorie. Le polemiche ci saranno sempre, ma per me non hanno senso”.

    Dopo averlo difeso fuori dal campo, Ronaldo lo ha salvato anche in campo.

    Ha segnato il gol della vittoria nella semifinale contro la Germania e poi ancora nella finale vinta ai rigori con la Spagna. In pratica, Martinez aveva rischiato carriera e reputazione puntando su di lui, e la scommessa, pur tardiva, ha pagato.

    Rimangono però dubbi sul fatto che continuare a puntare su di lui sia la scelta giusta.

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  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    Diminuzione della mobilità

    Martinez dice di non vedere «alcun segno che il livello di Ronaldo sia calato da quando si è trasferito in Arabia Saudita», ma in un certo senso non coglie il punto.

    Le sue doti sovrumane erano già in calo da tempo, ben prima del suo arrivo all’Al-Nassr nel gennaio 2023, e questo non è un biasimo. Ronaldo ha saputo sfidare il tempo fino a oltre i trent’anni, e il fatto che si stia preparando per la sua sesta fase finale dei Mondiali dimostra il suo impegno, probabilmente unico, per il mestiere.

    Fuori dal campo pochi lavorano più di lui, ma oggi in campo non riesce più a impegnarsi come prima.

    Oggi pochi attaccanti di alto livello rinunciano al pressing, perciò Ronaldo è un’anomalia nel calcio moderno. È lecito chiedersi se il Portogallo non avrebbe più vantaggi con una punta più mobile.

    Non è sembrata una coincidenza che la Seleção abbia offerto la sua miglior prova nelle qualificazioni, con Ramos in attacco, nella vittoria per 9-1 sull’Armenia, match che Ronaldo ha saltato per squalifica.

    La squalifica stessa suggerisce un altro possibile problema per il Nord America.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Crisi di rabbia

    Ronaldo detesta perdere e per questo è un vincente cronico. Con gli anni, però, la sua ira è aumentata.

    Nei tre anni e mezzo all’Al-Nassr ha mostrato molti scatti d’ira mentre inseguiva un titolo importante. All’inizio di quest’anno ha persino indetto uno sciopero, convinto che la Saudi Pro League cospirasse contro la sua squadra, confermando l’idea che fatichi ancora a gestire le situazioni quando non vanno come desidera.

    Ricordiamo che il capitano della Seleção era stato espulso per un’aggressione immotivata a Dara O’Shea nelle qualificazioni contro l’Irlanda dello scorso novembre e per questo rischia di saltare le prime partite del girone.

    La FIFA ha però sospeso due delle tre giornate di squalifica, permettendogli di giocare con la Repubblica Democratica del Congo e con l’Uzbekistan e di puntare a una goleada d’addio.

    Rimane il dubbio che, quando la pressione salirà nella fase a eliminazione diretta, la sua frustrazione possa diventare un problema.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    L'ultimo ballo

    Nonostante l’attenzione dei media su Ronaldo, è lui stesso a mettersi più pressione di chiunque altro. È un perfezionista: vuole sempre il meglio e considera la vittoria un imperativo.

    Il suo passaggio in Medio Oriente può essere stato dettato soprattutto dal denaro, ma era chiaro quanto tenesse a vincere l’ultima Pro League: lo dimostrano le lacrime versate prima della fine della partita col Damac, quando il suo secondo gol ha di fatto consegnato il titolo.

    Per questo i prossimi Mondiali sono cruciali: sarà la sua ultima occasione sul palcoscenico più grande. Nonostante parli di giocare nel 2030 con il figlio Cristiano Jr, non avrà un’altra chance di lasciare il segno.

    Pur essendo tra i più grandi di sempre, il cinque volte Pallone d’Oro ha giocato una sola semifinale e non ha mai segnato nella fase a eliminazione diretta. In Nord America la sua eredità è in gioco, e il peso sulle sue spalle è enorme.

    L'unico aspetto positivo è che, pur essendo forse la versione più debole di Ronaldo che abbiamo visto, potrà contare sulla rosa più forte della storia della Seleção, che alleggerirà il suo carico.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Un finale da favola?

    Con Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, il Portogallo ha il miglior trio di centrocampo al mondo. In difesa, l’affidabile Diogo Costa può contare su Ruben Dias del Manchester City e sul talentuoso Nuno Mendes a sinistra.

    Con Bernardo Silva in campo, non mancano esperienza e qualità in attacco, anche se restano dubbi sul fatto che giocatori come João Félix e Rafael Leão riusciranno a esprimere appieno il loro potenziale.

    Molto dipende ancora da Ronaldo: è stato convocato perché continua a segnare nelle qualificazioni, in Nations League e in Saudi Pro League, ma dovrà dimostrare di poter reggere il confronto ai massimi livelli a 41 anni.

    Dovrà però mantenere la calma, non solo davanti alla porta. Nelle fasi a eliminazione diretta servirà un Ronaldo capace di gestire le emozioni, e non sarà facile, considerando la sua tensione degli ultimi quattro anni.

    Il suo desiderio di vincere i Mondiali è contagioso: grinta e determinazione lo rendono un esempio per i compagni, che vogliono «vincere i Mondiali con Ronaldo e per Ronaldo», come ha detto Vitinha.

    Che una squadra dia tanto peso a un singolo è discutibile ma comprensibile. Ronaldo è stato più di un grande giocatore: è da tempo un simbolo della Seleção. Ha superato molte difficoltà per arrivare fin qui.

    Negli ultimi quattro anni ha spinto corpo e mente al limite per un finale da favola. Non sappiamo se il suo sacrificio verrà premiato, ma una cosa è certa: qualunque sia l’epilogo, ci saranno lacrime.

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