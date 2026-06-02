Ronaldo era arrivato in Qatar con la solita sicurezza: voleva zittire i critici dopo l’umiliante fine della sua seconda avventura al Manchester United e conquistare l’unico trofeo che gli mancava.

Ne è uscito però in modo simile, con la reputazione offuscata da atteggiamenti pubblici irritanti e dalle voci secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo dopo l’esclusione dagli ottavi vinti 6-1 dalla squadra di Fernando Santos grazie alla tripletta del suo sostituto, Goncalo Ramos.

"Si è detto, scritto e speculato molto, ma la mia dedizione al Portogallo non è mai venuta meno", ha scritto sui social. "Ho sempre dato tutto per la squadra e non volterei mai le spalle ai miei compagni e al mio Paese".

"Per ora non c'è altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bellissimo finché è durato. Ora lasciamo che il tempo parli e che ognuno tragga le proprie conclusioni".

La Federcalcio portoghese (PFF) ha parlato di “momento giusto per iniziare un nuovo ciclo” con un nuovo allenatore, ma senza un nuovo capitano.

Il 9 gennaio 2003, quando Roberto Martinez subentrò a Santos, aveva l’occasione di costruire una squadra giovane e ricca di talenti. Non lo fece.

Invece, il suo primo atto è stato volare in Arabia Saudita per convincere Ronaldo a guidare il Portogallo a Euro 2024. Una scelta rivelatasi disastrosa.