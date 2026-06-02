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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle

Tradotto da

L'eredità di Cristiano Ronaldo ai Mondiali: nel 2026 l'icona del Portogallo avrà bisogno di un torneo all'altezza del suo status leggendario

Analysis
Portogallo
C. Ronaldo
Coppa del Mondo
Storie

Le lacrime hanno solcato il volto di Cristiano Ronaldo appena l’arbitro ha fischiato la fine, la sera del 10 dicembre 2022 allo stadio Al Thumama di Doha. L’attaccante, sconvolto dalla sorprendente sconfitta nei quarti di finale dei Mondiali contro il Marocco, non ha nemmeno salutato i tifosi. Il dolore era troppo grande: ha potuto esprimerlo solo il giorno dopo, con un post sui social.

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"Vincere un Mondiale con il Portogallo era il sogno più grande della mia carriera", ha scritto su Instagram. "In cinque Mondiali in 16 anni, giocando con grandi campioni e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato il massimo.

Ho dato tutto in campo, mai arretrato di fronte a una sfida, mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo, quel sogno è finito ieri”. Ma non è vero.

Compirà 41 anni a gennaio, ma è stato convocato per i Mondiali 2026: potrebbe essere la sua occasione più grande.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    Triste fine

    Ronaldo era arrivato in Qatar con la solita sicurezza: voleva zittire i critici dopo l’umiliante fine della sua seconda avventura al Manchester United e conquistare l’unico trofeo che gli mancava.

    Ne è uscito però in modo simile, con la reputazione offuscata da atteggiamenti pubblici irritanti e dalle voci secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo dopo l’esclusione dagli ottavi vinti 6-1 dalla squadra di Fernando Santos grazie alla tripletta del suo sostituto, Goncalo Ramos.

    "Si è detto, scritto e speculato molto, ma la mia dedizione al Portogallo non è mai venuta meno", ha scritto sui social. "Ho sempre dato tutto per la squadra e non volterei mai le spalle ai miei compagni e al mio Paese".

    "Per ora non c'è altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bellissimo finché è durato. Ora lasciamo che il tempo parli e che ognuno tragga le proprie conclusioni".

    La Federcalcio portoghese (PFF) ha parlato di “momento giusto per iniziare un nuovo ciclo” con un nuovo allenatore, ma senza un nuovo capitano.

    Il 9 gennaio 2003, quando Roberto Martinez subentrò a Santos, aveva l’occasione di costruire una squadra giovane e ricca di talenti. Non lo fece.

    Invece, il suo primo atto è stato volare in Arabia Saudita per convincere Ronaldo a guidare il Portogallo a Euro 2024. Una scelta rivelatasi disastrosa.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    Andando in pezzi

    Ronaldo ha segnato molto nelle qualificazioni, ma in Germania non ha mai trovato la rete nonostante i numerosi tiri. Anzi, i suoi tentativi di sbloccarsi sono apparsi controproducenti e imbarazzanti.

    Era chiaro che andasse tolto dalla linea di fuoco, ma il debole Martinez si è rifiutato di lasciarlo in panchina nell’ultima, inutile partita del girone, privilegiando l’indulgenza verso il singolo anziché il bene del gruppo.

    L’umiliante 2-0 contro la Georgia ha aumentato la pressione sul capitano, già provato da un altro digiuno realizzativo. Troppo per lui, che agli ottavi contro la Slovenia ha fallito un rigore.

    All'intervallo dei supplementari a Francoforte, uno dei più grandi giocatori di sempre è crollato. Uno spettacolo sconcertante. In Qatar aveva pianto, ma dopo l'eliminazione, non durante una gara.

    Il peso delle aspettative era troppo per il giocatore decisivo per eccellenza, e si capiva il perché: una leggenda vivente era diventata un peso. Dopo anni a trascinare i compagni, ora erano loro a portare lui, e l’orgoglioso portoghese non lo reggeva più.

    Difficile non provare compassione per l’attaccante in difficoltà, e poi ammirazione per il coraggio con cui ha calciato e trasformato il primo rigore della serie.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    «Più Portogallo, meno Ronaldo»

    Da tempo Martinez è un maestro nel distogliere l’attenzione. Sa sempre parlare bene, anche dopo una brutta partita. Così, nella conferenza stampa dopo la gara, ha esaltato il coraggio di Ronaldo invece di commentare lo spettacolo orribile che aveva preceduto – e il suo ruolo in esso.

    Ancora meno sorprendente è stato il fatto che abbia mantenuto il suo piano di gioco palesemente fallimentare nella partita dei quarti di finale contro la Francia, schierando Ronaldo in attacco.

    La ripetizione ossessiva dello stesso schema non ha prodotto risultati diversi: il Portogallo è stato eliminato ai rigori da una Francia inefficace, e il suo talismano, pur lottando, non è riuscito a segnare. Da lì è esploso il dibattito nazionale: continuare con Martinez e Ronaldo o cambiare rotta? Un titolo eloquente sintetizzava il sentimento: “Più Portogallo, meno Ronaldo!”.

    Nonostante i buoni risultati nella Nations League 2024-25, si vociferava che il neoeletto presidente della FPF, Pedro Proença, volesse esonerare Martinez dopo le finali in Germania per sostituirlo con José Mourinho.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    "Un record spettacolare"

    Ronaldo, come prevedibile, è infastidito dalle continue speculazioni su Martinez, che di fatto ha prolungato la sua carriera in Nazionale.

    "Mettere in discussione chi ha un palmarès così ricco con il Portogallo mi confonde", ha dichiarato poco prima della finale della Nations League contro la Spagna. "C'è stata un po' di mancanza di rispetto. Parlare di altri allenatori non ha senso. Il nostro tecnico ha fatto un lavoro straordinario.

    Anche vincendo, il dibattito esiste, ma fa parte del gioco di chi sta a casa e dà la propria opinione. Dobbiamo dire che siamo molto contenti del lavoro dell'allenatore: arrivare da un altro Paese, parlare la nostra lingua e cantare il nostro inno con passione è ciò che apprezzo di più. Il resto non conta.

    "I risultati sono positivi a prescindere dalle vittorie. Le polemiche ci saranno sempre, ma per me non hanno senso".

    Dopo averlo difeso fuori dal campo, Ronaldo lo ha salvato anche in campo.

    Ha segnato il gol della vittoria nella semifinale contro la Germania e poi ancora nella finale vinta ai rigori contro la Spagna. Martinez aveva rischiato il posto puntando su di lui, e la scommessa, pur tardiva, ha pagato.

    Rimangono però dubbi sul fatto che continuare a puntare su di lui sia la scelta giusta.

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  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    Diminuzione della mobilità

    Martinez dice di non vedere «segni di calo nel livello di Ronaldo da quando è in Arabia Saudita», ma in parte sbaglia.

    I suoi poteri sovrumani avevano già iniziato a declinare molto prima del suo arrivo all'Al-Nassr nel gennaio 2023, e questo non è un biasimo. Ronaldo ha saputo sfidare il tempo per anni, e il fatto che si stia preparando per la sesta fase finale dei Mondiali dimostra il suo impegno quasi unico per il mestiere.

    Fuori dal campo pochi lavorano più di lui, ma oggi in campo non riesce più a dare lo stesso impegno.

    Pochi attaccanti di alto livello rinunciano al pressing, perciò Ronaldo è un'anomalia nel calcio moderno. Molti ritengono che il Portogallo avrebbe più vantaggi con una punta più mobile.

    Non è sembrata una coincidenza che la Seleção abbia offerto la sua miglior prova nelle qualificazioni, con Ramos in attacco, nella vittoria per 9-1 sull’Armenia, match che Ronaldo ha saltato per squalifica.

    Inoltre, la squalifica stessa suggerisce un altro possibile problema per il Nord America.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Crisi di rabbia

    Ronaldo detesta perdere e per questo è un vincente cronico. Con gli anni, però, la sua ira è cresciuta.

    Nei tre anni e mezzo all'Al-Nassr, alla ricerca di un titolo importante, gli scatti d'ira sono stati frequenti. All'inizio dell'anno ha persino scioperato, convinto che la Saudi Pro League cospirasse contro la sua squadra, confermando l'idea che fatichi ancora a gestire le situazioni quando non vanno come vuole.

    Ricordiamo che il capitano della Seleção era stato espulso per un’aggressione immotivata a Dara O'Shea nella sconfitta contro l’Irlanda dello scorso novembre e sarebbe dovuto restare fuori nelle prime due gare del girone.

    Per fortuna della Selecção, la FIFA ha sospeso due delle tre giornate di squalifica e CR7 potrà giocare con Congo e Uzbekistan, chance preziosa per iniziare al meglio la sua ultima fase finale.

    Rimane il dubbio che, quando la pressione salirà nella fase a eliminazione diretta, la sua frustrazione possa diventare un problema.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    L'ultimo ballo

    Nonostante l’attenzione dei media su Ronaldo, è lui a mettersi più pressione di chiunque altro. Perfezionista senza pari, vuole solo il meglio e considera la vittoria un imperativo.

    Il suo passaggio in Medio Oriente può sembrare dettato dal denaro, ma la vittoria nella Pro League di quest'anno lo ha emozionato: le lacrime versate prima della fine della partita col Damac, chiusa con il suo secondo gol, lo dimostrano.

    Per questo i prossimi Mondiali sono cruciali: sarà davvero la sua ultima danza sul palcoscenico più grande. Nonostante parli di giocare nel 2030 con il figlio Cristiano Jr, non avrà un'altra occasione per lasciare il segno nel torneo più prestigioso.

    Pur essendo tra i più grandi di sempre e cinque volte Pallone d’Oro, ha giocato solo una semifinale e mai segnato nella fase a eliminazione diretta. In Nord America la sua eredità è in gioco, e il peso sulle sue spalle è enorme.

    L'unico aspetto positivo è che, pur essendo forse il più debole della sua carriera, potrà contare sulla Seleção più forte di sempre, che alleggerirà il suo carico.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Un finale da favola?

    Con Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, il Portogallo ha il miglior trio di centrocampo al mondo. In difesa, l'affidabile Diogo Costa può contare su Ruben Dias del Manchester City e sul terzino sinistro Nuno Mendes.

    Con Bernardo Silva in campo, non mancano esperienza e qualità in attacco, anche se restano dubbi sul fatto che giocatori come Joao Felix e Rafael Leao riusciranno a esprimere appieno il loro potenziale.

    Molto dipende ancora da Ronaldo: è stato convocato perché continua a segnare nelle qualificazioni, in Nations League e in Saudi Pro League, ma a 41 anni deve dimostrare di reggere il confronto ai massimi livelli.

    Dovrà però mantenere la calma, non solo davanti alla porta: agli ottavi la pressione salirà e il Portogallo avrà bisogno di un Ronaldo lucido, capace di gestire le emozioni.

    La sua voglia di vincere è un bene, perché la sua grinta ispira i compagni, decisi a conquistare il trofeo “con Ronaldo e per Ronaldo”, come ha detto Vitinha.

    Che una squadra concentri così tanta importanza su un singolo è discutibile, ma comprensibile. Ronaldo è stato molto più di un grande giocatore per il Portogallo: è da tempo un simbolo della Seleção. Ha superato molte difficoltà per arrivare fin qui.

    Negli ultimi quattro anni ha spinto corpo e mente al limite per un finale da favola. Non sappiamo se il suo sacrificio verrà premiato, ma una cosa è certa: qualunque sia l’epilogo, ci saranno lacrime.

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