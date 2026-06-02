Con Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, il Portogallo ha il miglior trio di centrocampo al mondo. In difesa, l'affidabile Diogo Costa può contare su Ruben Dias del Manchester City e sul terzino sinistro Nuno Mendes.
Con Bernardo Silva in campo, non mancano esperienza e qualità in attacco, anche se restano dubbi sul fatto che giocatori come Joao Felix e Rafael Leao riusciranno a esprimere appieno il loro potenziale.
Molto dipende ancora da Ronaldo: è stato convocato perché continua a segnare nelle qualificazioni, in Nations League e in Saudi Pro League, ma a 41 anni deve dimostrare di reggere il confronto ai massimi livelli.
Dovrà però mantenere la calma, non solo davanti alla porta: agli ottavi la pressione salirà e il Portogallo avrà bisogno di un Ronaldo lucido, capace di gestire le emozioni.
La sua voglia di vincere è un bene, perché la sua grinta ispira i compagni, decisi a conquistare il trofeo “con Ronaldo e per Ronaldo”, come ha detto Vitinha.
Che una squadra concentri così tanta importanza su un singolo è discutibile, ma comprensibile. Ronaldo è stato molto più di un grande giocatore per il Portogallo: è da tempo un simbolo della Seleção. Ha superato molte difficoltà per arrivare fin qui.
Negli ultimi quattro anni ha spinto corpo e mente al limite per un finale da favola. Non sappiamo se il suo sacrificio verrà premiato, ma una cosa è certa: qualunque sia l’epilogo, ci saranno lacrime.