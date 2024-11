L'enigma di Federico Chiesa al Liverpool: devastato dagli infortuni, i Reds potrebbero tagliarlo a gennaio

Adesso il Liverpool, che lo aveva acquistato dalla Juventus, ha seri dubbi sulla possibilità che Chiesa possa tornare utile in questa stagione.

Poco prima che l'aereo che lo trasportava verso Liverpool atterrasse nel Merseyside, Federico Chiesa ha visto Anfield dal finestrino. A quel punto si è voltato subito verso la moglie dicendole: "Metti su la canzone - You'll Never Walk Alone - perché voglio immaginarmi di giocare lì e sentire il coro dei tifosi!"

Chiesa ha avuto modo di provare quella stessa sensazione solo poche settimane più tardi, quando è subentrato contro il Bournemouth il 21 settembre. Quattro giorni dopo, ha debuttato per la prima volta davanti al Kop, nella vittoria in Coppa di Lega contro il West Ham conquistando i tifosi, che gli hanno tributato un'ovazione al momento del cambio. Chiaramente Chiesa non era in condizioni fisiche ottimali, ma sembrava senza dubbio un'ottima alternativa per un attacco già stellare, un potenziale sostituto di Mohamed Salah.

Il problema è, però, che Chiesa da allora non si è più visto. E non perché non sia riuscito a farsi strada nella squadra di Arne Slot. Semplicemente l'italino non è mai stato in forma per giocare, il che ha scatenato le speculazioni su un suo possibile addio in prestito già a gennaio.