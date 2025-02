L'autolesionismo del Milan: tra autoreti, errori di Maignan, espulsioni e rigori sbagliati, quanti punti regalati in stagione

La tragicomica serata di Torino non è che l'ultimo episodio: sia con Fonseca che con Conceiçao, i rossoneri si sono spessi complicati la vita da soli.

La serata nera di Torino, forse, ha rappresentato il simbolo dell'intera stagione vissuta fin qui dal Milan. Perché dentro c'è stato un po' di tutto: l'autorete iniziale di Thiaw in collaborazione con Maignan, la disattenzione collettiva sul 2-1 di Gineitis proprio dopo aver raggiunto il pari, il rigore sbagliato da Pulisic.

Risultato: altra tremenda delusione. La seconda in pochi giorni. Non meno dolorosa di quella col Feyenoord: la prima ha chiuso ufficialmente il percorso europeo dei rossoneri, la seconda li costringerà ora a un'impresa per tornare in Champions League nella prossima stagione. Specialmente se in Champions ci andranno quattro italiane e non cinque, diversamente da quest'anno.

Sergio Conceição, come al solito, non si è nascosto dopo Torino. Ha detto che "gli ultimi 15 goal presi sono frutto di errori", ha parlato di "situazioni strane" chiedendosi "come sia possibile che il Toro senza fare un tiro in porta vincesse 1-0 nel primo tempo".

Se lo chiedono tutti. Tifosi, addetti ai lavori. Ed è una considerazione più che mai sensata, non solo alla luce del ko di Torino ma di un'intera stagione in cui il Milan ha regalato troppo a troppi avversari.