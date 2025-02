L'auspicio di Conte prima di Como-Napoli: "In futuro vorrei iniziare con una squadra in pole position"

Como vs SSC Napoli

L'allenatore del Napoli ha parlato in conferenza: "Parole di Ausilio? Cosa da non commentare, superflua".

Il Napoli vuole ritrovare la vittoria che manca da tre partite in campionato, dove sono arrivati i pareggi con Roma, Udinese e Lazio. Risultati che però non hanno fatto perdere il primato in classifica alla squadra di Antonio Conte.

Un successo nel prossimo turno di Serie A, che il Napoli giocherà a Como, consentirebbe di arrivare allo scontro scudetto contro l'Inter di settimana prossima con la certezza di essere avanti ai nerazzurri.

Alla vigilia di Como-Napoli, Conte ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico.