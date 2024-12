L’Atalanta vola, Bergamo sogna in grande: i tifosi cantano “Vinceremo il Tricolor!”

L’Atalanta supera anche l’ostacolo Milan e vola in campionato: dopo la partita i tifosi intonano il coro “Vinceremo il Tricolor!”.

L’ostacolo da superare non era di quelli semplici, ma l’Atalanta è riuscita nel suo intento con la forza e la decisione propria delle grandi squadre.

La compagine orobica piega 2-1 il Milan in extremis grazie ad una rete del solito Lookman e, in un colpo solo, prolunga quella che è una striscia di vittorie iniziata ad ottobre e soprattutto si prende la testa della classifica.

Una vetta in solitaria in attesa della risposta del Napoli, ma anche la sensazione che ormai gli uomini di Gasperini abbiano realmente tutto per puntare ad un traguardo che solo qualche anno fa sembrava inimmaginabile: lo Scudetto.