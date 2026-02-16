Goal.com
Atalanta v Borussia Dortmund - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport
Alessandro De Felice

L'Atalanta torna a Dortmund, la Dea dopo otto anni nuovamente sotto il Muro Giallo: il 3-2 per il Borussia, la doppietta e la notte di Ilicic e De Roon unico 'superstite'

Dal 3-2 del 2018 firmato Batshuayi alla nuova sfida di Champions: la Dea ritrova il Borussia tra ricordi e ambizione con l'obiettivo ottavi di finale nel mirino.

Il Signa Iduna Park, il ‘Muro Giallo’ e un obiettivo chiaro. Otto anni fa, l’Atalanta stava gettando le basi per un solido futuro europee. Ora la Dea torna a Dortmund, teatro di una delle notti europee più intense della sua storia recente, con in testa gli ottavi di finale di Champions League

Era il 15 febbraio 2018 quando nel città teutonica andò in scena l’ultimo incrocio tra Borussia e Dea: finì 3-2 per i tedeschi, ma a Bergamo rimase negli occhi la doppietta di Josip Ilicic

Oggi, a distanza di otto anni, l’unico superstite di quella squadra è Marten de Roon.

  • LA NOTTE DEL 2018 E IL SILENZIO DEL ‘MURO’

    Quella del 2018 è una di quelle notti che mantengono le promesse del sorteggio. Al Muro giallonero rispondono circa cinquemila tifosi nerazzurri, in uno stadio che si zittisce per dieci minuti dopo l’iniziale vantaggio firmato da André Schurrle

    Il campione del mondo corregge in spaccata un suggerimento di Piszczek, portando avanti i tedeschi al termine di un primo tempo equilibrato, nel quale le occasioni migliori per l’Atalanta sono capitate a Cristante, Caldara e Gomez.

    Gasperini lascia inizialmente in panchina Petagna e Cornelius, scegliendo un tandem tecnico con Ilicic e Gomez. Dall’altra parte talento diffuso con Pulisic, Reus e Schurrle alle spalle di Batshuayi, arrivato a Dortmund dopo l’addio al Chelsea.

    Nella ripresa cambia tutto. Al 51’ Spinazzola lancia un pallone che coglie impreparato Toljan: Ilicic controlla con il destro e con un tocco felpato supera Burki per l’1-1. A quel tempo, i goal in trasferta valevano doppio e quella rete pesa come oro. 

    Cinque minuti più tardi Spinazzola sfonda ancora a sinistra, Cristante conclude verso la porta, la deviazione favorisce Ilicic che, a rimorchio, insacca a porta vuota. Lo stadio è ammutolito.

    La gioia bergamasca, però, dura poco: un errore di Toloi spalanca la strada a Batshuayi, che con un destro potente firma il 2-2. Al primo minuto di recupero è ancora il belga, in diagonale, a completare la rimonta per il 3-2 finale.

  • DE ROON UNICO FILO COL PASSATO

    Marten De Roon c’era quella sera, davanti a oltre ottomila bergamaschi arrivati in Germania. Oggi è il capitano e l’unico rimasto di quella squadra. I suoi ricordi, raccontati nella conferenza stampa della vigilia, riportano a una festa collettiva: 

    “Un po’ sono invecchiato… Ma la partita qui fu bellissima. Avevamo portato qui mezza Bergamo, una vera festa in uno stadio bellissimo. Con Ederson abbiamo fatto grandi risultati, come prima li avevamo fatti con Freuler. Abbiamo alzato il livello, prima giocavamo in Europa League e ora in Champions League. Siamo cresciuti tantissimo, abbiamo fatto un percorso importante e giocato tante partite europee rispetto a quel momento. Al Marten di otto anni fa direi di godersi tutto ciò che arriverà, mi viene pelle d’oca a pensare all’Europa League vinta, ma tutto il percorso fatto con l’Atalanta e con la nazionale è stato incredibile”.

    Parole che legano la notte di Dortmund a un percorso di crescita culminato con la conquista dell’Europa League e con un’abitudine consolidata alle grandi platee continentali.

  • IL PRESENTE: PLAYOFF PER GLI OTTAVI

    Il nuovo confronto con il Borussia arriva in un contesto diverso ma altrettanto carico di aspettative. La squadra di Kovac può concentrarsi sulla Champions, mentre in campionato ha ritrovato continuità. 

    L’Atalanta, dal canto suo, dovrà fare i conti con le assenze di Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, pedine pesanti in un doppio confronto che si annuncia complesso.

    La Dea si presenta con una consapevolezza differente rispetto al 2018, maturata attraverso stagioni europee intense e risultati di alto profilo. 

    Dortmund resta uno stadio iconico, scenario di una serata rimasta nella memoria collettiva: allora fu la notte della doppietta di Ilicic, oggi c’èi un nuovo capitolo da scrivere, con De Roon unico testimone di quel precedente che ancora vibra nel ricordo nerazzurro.

  • IL MOMENTO DI BORUSSIA E ATALANTA

    Otto anni fa, nel 2018, era Europa League, oggi è playoff di Champions League, con una gara da dentro o fuori tra due formazioni che arrivano all’appuntamento in un momento di forma simile.

    Il Borussia Dortmund ha infilato tre vittorie consecutive in Bundesliga, accorciando le distanze dal Bayern capolista, avanti di sei punti, mentre in Champions è reduce da due sconfitte.

    L’Atalanta, rilanciata da Raffaele Palladino dopo un avvio di stagione complicato, ha messo insieme tre successi di fila, comprese le sfide contro Juventus e Lazio, e si presenta al doppio confronto con 13 punti raccolti nella fase campionato, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi sfumata con la sconfitta contro l’Union St. Gilloise.

