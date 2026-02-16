L'Atalanta torna a Dortmund, la Dea dopo otto anni nuovamente sotto il Muro Giallo: il 3-2 per il Borussia, la doppietta e la notte di Ilicic e De Roon unico 'superstite'

Quella del 2018 è una di quelle notti che mantengono le promesse del sorteggio. Al Muro giallonero rispondono circa cinquemila tifosi nerazzurri, in uno stadio che si zittisce per dieci minuti dopo l’iniziale vantaggio firmato da André Schurrle.
Il campione del mondo corregge in spaccata un suggerimento di Piszczek, portando avanti i tedeschi al termine di un primo tempo equilibrato, nel quale le occasioni migliori per l’Atalanta sono capitate a Cristante, Caldara e Gomez.
Gasperini lascia inizialmente in panchina Petagna e Cornelius, scegliendo un tandem tecnico con Ilicic e Gomez. Dall’altra parte talento diffuso con Pulisic, Reus e Schurrle alle spalle di Batshuayi, arrivato a Dortmund dopo l’addio al Chelsea.
Nella ripresa cambia tutto. Al 51’ Spinazzola lancia un pallone che coglie impreparato Toljan: Ilicic controlla con il destro e con un tocco felpato supera Burki per l’1-1. A quel tempo, i goal in trasferta valevano doppio e quella rete pesa come oro.
Cinque minuti più tardi Spinazzola sfonda ancora a sinistra, Cristante conclude verso la porta, la deviazione favorisce Ilicic che, a rimorchio, insacca a porta vuota. Lo stadio è ammutolito.
La gioia bergamasca, però, dura poco: un errore di Toloi spalanca la strada a Batshuayi, che con un destro potente firma il 2-2. Al primo minuto di recupero è ancora il belga, in diagonale, a completare la rimonta per il 3-2 finale.