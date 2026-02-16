L'Atalanta torna a Dortmund, la Dea dopo otto anni nuovamente sotto il Muro Giallo: il 3-2 per il Borussia, la doppietta e la notte di Ilicic e De Roon unico 'superstite'

Marten De Roon c’era quella sera, davanti a oltre ottomila bergamaschi arrivati in Germania. Oggi è il capitano e l’unico rimasto di quella squadra. I suoi ricordi, raccontati nella conferenza stampa della vigilia, riportano a una festa collettiva:

“Un po’ sono invecchiato… Ma la partita qui fu bellissima. Avevamo portato qui mezza Bergamo, una vera festa in uno stadio bellissimo. Con Ederson abbiamo fatto grandi risultati, come prima li avevamo fatti con Freuler. Abbiamo alzato il livello, prima giocavamo in Europa League e ora in Champions League. Siamo cresciuti tantissimo, abbiamo fatto un percorso importante e giocato tante partite europee rispetto a quel momento. Al Marten di otto anni fa direi di godersi tutto ciò che arriverà, mi viene pelle d’oca a pensare all’Europa League vinta, ma tutto il percorso fatto con l’Atalanta e con la nazionale è stato incredibile”.

Parole che legano la notte di Dortmund a un percorso di crescita culminato con la conquista dell’Europa League e con un’abitudine consolidata alle grandi platee continentali.