L’Atalanta ritrova Bakker, sarà titolare col Bayern: esordio in stagione e risorsa in più per Palladino

90 minuti che non cambieranno il discorso qualificazione, salvo miracoli sportivi, ma che potranno essere ugualmente utili all’Atalanta.
Dopo il pesantissimo ko per 6-1 nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayer Monaco, la formazione nerazzurra scende in campo all’Allianz Arena per disputare la gara di ritorno.
L’obiettivo è quello di onorare al meglio l’impegno europeo, ma allo stesso tempo Palladino farà delle rotazioni, cercando di dare minuti ad alcuni calciatori che potranno essere molto utili in questo finale di stagione.
Proprio in questo senso è da registrare una novità importante: il probabile esordio assoluto in questa stagione di Mitchel Bakker.