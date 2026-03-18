L’Atalanta ritrova Bakker, sarà titolare col Bayern: esordio in stagione e risorsa in più per Palladino

Bakker ovviamente non potrà avere i novanta minuti nelle gambe: l’olandese come detto è reduce da un lunghissimo stop e in questa stagione è sceso in campo solo in due gare, entrambe utili per fargli ritrovare il contatto con il campo. A fine gennaio ha giocato un’ora con la formazione Primavera contro il Frosinone, mentre il 1° febbraio ha indossato per 86 minuti la maglia dell’Atalanta Under 23 nella gara contro il Benevento in Serie C.