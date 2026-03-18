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Bakker AtalantaGetty
Nino Caracciolo

L’Atalanta ritrova Bakker, sarà titolare col Bayern: esordio in stagione e risorsa in più per Palladino

L’esterno sinistro olandese pronto a scendere in campo dal primo minuto contro il Bayern Monaco: il calciatore dell’Atalanta è reduce da un lunghissimo stop per infortunio.

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90 minuti che non cambieranno il discorso qualificazione, salvo miracoli sportivi, ma che potranno essere ugualmente utili all’Atalanta.

Dopo il pesantissimo ko per 6-1 nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayer Monaco, la formazione nerazzurra scende in campo all’Allianz Arena per disputare la gara di ritorno.

L’obiettivo è quello di onorare al meglio l’impegno europeo, ma allo stesso tempo Palladino farà delle rotazioni, cercando di dare minuti ad alcuni calciatori che potranno essere molto utili in questo finale di stagione.

Proprio in questo senso è da registrare una novità importante: il probabile esordio assoluto in questa stagione di Mitchel Bakker.

  • GRAVE INFORTUNIO A LUGLIO

    Rientrato dal prestito al Lille e pronto a giocarsi le proprie chance con Juric, Mitchel Bakker si è fermato a fine luglio 2025: durante un allenamento infatti, il laterale sinistro olandese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio che lo ha costretto a finire sotto i ferri, con conseguente lungo stop.

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  • TITOLARE CONTRO IL BAYERN

    Come riportato da ‘Sky Sport’, tra le novità di formazione dell’Atalanta che questa sera scenderà in campo contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, c’è proprio la presenza dal primo minuto di Bakker, che verrà schierato come esterno di sinistra nel 3-4-2-1 che ha in mente Palladino.

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  • ESORDIO ASSOLUTO IN STAGIONE

    Se Bakker scenderà in campo, dall’inizio o a gara in corso, sarà l’esordio assoluto in questa stagione: l’ultima partita disputata dall’olandese risale allo scorso 10  maggio con la maglia del Lille contro il Brest. Da febbraio in avanti Bakker è tornato ad allenarsi in gruppo ed è andato sempre in panchina nelle ultime uscite dell’Atalanta, senza però mai scendere in campo.

  • SOLO DUE GARE CON PRIMAVERA E U23

    Bakker ovviamente non potrà avere i novanta minuti nelle gambe: l’olandese come detto è reduce da un lunghissimo stop e in questa stagione è sceso in campo solo in due gare, entrambe utili per fargli ritrovare il contatto con il campo. A fine gennaio ha giocato un’ora con la formazione Primavera contro il Frosinone, mentre il 1° febbraio ha indossato per 86 minuti la maglia dell’Atalanta Under 23 nella gara contro il Benevento in Serie C.

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