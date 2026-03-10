L'Atalanta contro l'uragano Kane: il centravanti del Bayern Monaco ci sarà, è la sua miglior stagione in carriera

A Bergamo è arrivato il Bayern Monaco che questa sera affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium ma soprattutto è arrivato Harry Kane; il miglior centravanti al mondo se ci fermiamo a questa stagione.

L'inglese ha recuperato dal piccolo problema fisico che gli ha fatto saltare l'ultima partita di campionato e sarà regolarmente a disposizione di Vincent Kompany. Nonostante la rosa extra large del Bayern Monaco e il livello anche della panchina, Inutile sottolineare come Kane sia insostituibile.

L'ex Tottenham sta segnando a raffica ma non si può parlare solo di un momento magico visto che questo periodo dura da tutta la stagione. Raffaele Palladino alla vigilia ha parlato di "mission impossible" analizzando il doppio confronto con i tedeschi ma ciò che sembra ancora più difficile è riuscire a fermare l'uragano Kane che sta vivendo la miglior stagione in carriera.