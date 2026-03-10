Goal.com
kane(C)Getty Images
Andrea Ajello

L'Atalanta contro l'uragano Kane: il centravanti del Bayern Monaco ci sarà, è la sua miglior stagione in carriera

Il Bayern Monaco ritrova Kane per la sfida di Champions League: non aveva mai segnato così tanto. È questa la "mission impossible" per Palladino.

A Bergamo è arrivato il Bayern Monaco che questa sera affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium ma soprattutto è arrivato Harry Kane; il miglior centravanti al mondo se ci fermiamo a questa stagione.

L'inglese ha recuperato dal piccolo problema fisico che gli ha fatto saltare l'ultima partita di campionato e sarà regolarmente a disposizione di Vincent Kompany. Nonostante la rosa extra large del Bayern Monaco e il livello anche della panchina, Inutile sottolineare come Kane sia insostituibile. 

L'ex Tottenham sta segnando a raffica ma non si può parlare solo di un momento magico visto che questo periodo dura da tutta la stagione. Raffaele Palladino alla vigilia ha parlato di "mission impossible" analizzando il doppio confronto con i tedeschi ma ciò che sembra ancora più difficile è riuscire a fermare l'uragano Kane che sta vivendo la miglior stagione in carriera. 

  • KANE RECUPERATO, GIOCHERÀ TITOLARE?

    Dopo aver segnato l'ennesima doppietta della stagione contro il Borussia Dortmund, Kane si è fermato per un problema al polpaccio. Il centravanti ha dato forfait nell'ultimo turno di campionato contro il Borussia Monchegladbach (partita comunque vinta 4-1 dal Bayern) ma è già rientrato.

    Si è allenato con il gruppo alla vigilia della gara di Champions League, segnale quindi di come sia abile e arruolabile. 

    In conferenza stampa, Kompany ha parlato delle condizioni del giocatore lasciando un punto di domanda sul suo impiego: "Ha fatto un grande allenamento, ma prenderemo una decisione domani: la priorità è convocarlo, indipendentemente se sarà titolare o meno". Tutto lascia pensare però che Kane sarà in campo dal primo minuto. 

  • NUMERI IMPRESSIONANTI IN STAGIONE

    La sua assenza avrebbe privato il match di una delle stelle e di 45 goal; sono queste le reti fatte da Kane in stagione. Un numero che sarebbe impressionante anche se l'annata calcistica fosse finita e che sbalordisce ancora di più pensando che mancano due mesi e mezzo alla fine della stagione. 

    Su 37 partite giocate è rimasto a secco solo nove volte eppure ha più goal delle presenze stagionali. Questo perché ha inanellato una serie di doppiette incredibili (11 di cui 3 in Champions League) ma anche triplette (3). 

    Dire che il Bayern parte 1-0 ogni partita grazie a Kane è sbagliato perché diminuirebbe il peso effettivo dell'inglese. 

  • KANE DAVANTI A HAALAND E MBAPPÈ

    Come praticamente ogni stagione Kane è tra coloro che si contendono la scarpa d'oro, ovvero il premio a chi ha segnato di più in Europa considerando solo i campionati. Questa volta però una vera lotta non sembra esserci visto che il centravanti del Bayern Monaco ha preso il largo. 

    Kane guida la classifica con 60 punti già (30 goal), davanti a Mbappé (46 punti, 23 goal) e Haaland (44 punti, 22 goal). Con i vari campionati che si stanno avvicinando alla fine, le possibilità che Kane finisca davanti a tutti sono altissime.

    Non sarebbe la prima scarpa d'oro per lui che già due stagioni fa, al primo anno in Germania, ottenne il premio. 

  • LA MIGLIOR STAGIONE DI KANE IN CARRIERA

    Non sorprende certo in generale la straordinaria continuità realizzativa di Kane; uno che in carriera, prima al Tottenham e ora al Bayern, ha sempre segnato a raffica ed è a quota 426 goal. 

    Ma a 32 anni l'inglese sta disputando la sua miglior stagione di sempre, almeno in termini numerici. Non solo non aveva mai raggiunto da quando è al Bayern i 45 goal che ha già fatto nella stagione 2025/2026, numero destinato a salire e a toccare quota 50, ma anche considerando gli anni precedenti in Premier. Il massimo stagionale era stato quello dell'anno scorso (44 reti). Più passano gli anni e più Kane diventa inarrestabile. L'Atalanta è avvisata, avrà contro il miglior Kane di sempre. 

