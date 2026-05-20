L'Aston Villa vince l'Europa League: sei squadre inglesi qualificate in Champions League? Dipende dall'ultima giornata di Premier

Al momento però le squadre inglesi che parteciperebbero alla Champions League 2026/2027 sarebbero comunque cinque e non sei. Il motivo? La posizione dell'Aston Villa in campionato.

La formazione di Emery si trova al quarto posto in Premier League dunque sarebbe qualificata a prescindere dalla vittoria dell'Europa League, cosa che fa decadere automaticamente il diritto alla sesta squadra.

L'Inghilterra può ancora avere sei squadre in Champions ma solo se l'Aston Villa perderà nell'ultima giornata di Premier in casa del Manchester City e contestualmente il Liverpool batterà il Brenford.

In quel caso i Villans scivolerebbero al quinto posto e farebbero scattare lo slot in più che andrebbe alla sesta classificata, ovvero Bournemouth e Brighton.