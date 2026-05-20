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Lelio Donato

L'Aston Villa vince l'Europa League: sei squadre inglesi qualificate in Champions League? Dipende dall'ultima giornata di Premier

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Friburgo vs Aston Villa
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Dopo il successo dell'Aston Villa contro il Friburgo le squadre inglesi nella prossima Champions League potrebbero essere ben sei. Ma dipende dai risultati dell'ultima giornata di Premier League.

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L'Aston Villa ha battuto in finale il Friburgo conquistando l'Europa League. Ma anche la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League.

Un'ottima notizia non solo per i Villans ma per tutto il calcio inglese che, per la seconda stagione consecutiva, potrebbe portare ben sei squadre nella massima competizione europea per club.

Al momento però non ci sono ancora certezze dato che, il numero di squadre inglesi che parteciperanno alla Champions League nella prossima stagione, dipenderà dalle combinazioni di risultati dell'ultima giornata di Premier League.

  • CINQUE SQUADRE INGLESI SICURE

    La Premier League, grazie all'ottimo percorso delle squadre inglesi nelle coppe europee, si è guadagnata con largo anticipo il primo posto nel ranking e di conseguenza il quinto posto per la prossima Champions League.

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  • ASTON VILLA QUALIFICATO IN OGNI CASO

    Come da regolamento anche l'Aston Villa, in quanto squadra vincitrice dell'Europa League 2025/2026, si è già qualificata di diritto alla prossima Champions League.

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  • CINQUE O SEI QUADRE INGLESI IN CHAMPIONS?

    Al momento però le squadre inglesi che parteciperebbero alla Champions League 2026/2027 sarebbero comunque cinque e non sei. Il motivo? La posizione dell'Aston Villa in campionato.

    La formazione di Emery si trova al quarto posto in Premier League dunque sarebbe qualificata a prescindere dalla vittoria dell'Europa League, cosa che fa decadere automaticamente il diritto alla sesta squadra.

    L'Inghilterra può ancora avere sei squadre in Champions ma solo se l'Aston Villa perderà nell'ultima giornata di Premier in casa del Manchester City e contestualmente il Liverpool batterà il Brenford.

    In quel caso i Villans scivolerebbero al quinto posto e farebbero scattare lo slot in più che andrebbe alla sesta classificata, ovvero Bournemouth e Brighton.

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