L'Aston Villa vince l'Europa League: sei squadre inglesi qualificate in Champions League? Dipende dall'ultima giornata di Premier

L'Aston Villa ha battuto in finale il Friburgo conquistando l'Europa League. Ma anche la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League.
Un'ottima notizia non solo per i Villans ma per tutto il calcio inglese che, per la seconda stagione consecutiva, potrebbe portare ben sei squadre nella massima competizione europea per club.
Al momento però non ci sono ancora certezze dato che, il numero di squadre inglesi che parteciperanno alla Champions League nella prossima stagione, dipenderà dalle combinazioni di risultati dell'ultima giornata di Premier League.