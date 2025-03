L'assist non basta, Zielinski sbaglia il rigore in Feyenoord-Inter: il bilancio della sua prima stagione in nerazzurro

L'errore dal dischetto è la nota stonata nella serata di Champions dell'Inter: Zielinski non sta dando le risposte sperate in estate.

Quasi tutto perfetto per l'Inter nella trasferta europea contro il Feyenoord. Quasi perché c'è stato l'errore di Piotr Zielinski su calcio di rigore.

Il polacco è andato a calciare dagli undici metri quando i nerazzurri erano già avanti di due goal e non ha quindi inciso sulla vittoria anche se uscire da Rotterdam con un successo per 3-0 avrebbe chiuso definitivamente i discorsi qualificazione.

Nonostante l'assist per Lautaro Martinez, l'ex centrocampista del Napoli non ha convinto appieno e non è la prima volta che accade in stagione. In estate era arrivato come potenziale titolare. Ecco com'è andata la sua stagione fino ad ora.