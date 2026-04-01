L’Ascoli tra identità ritrovata e la rivoluzione di Tomei: il Picchio è tornato a volare, i tifosi bianconeri ora sognano

Se si dovesse scegliere una sola parola per raccontare l’Ascoli di Francesco Tomei, questa sarebbe senza dubbio identità. Un concetto spesso abusato nel calcio moderno, ma che in questo caso trova una declinazione concreta, visibile, coerente.

L’Ascoli non è semplicemente una squadra con un sistema di gioco: è un gruppo che ha interiorizzato principi chiari e li ha trasformati in abitudine, anche nei momenti più complessi della stagione.

Non è solo una questione di punti, seppur i 68 fin qui messi a referto pesino come macigni sulla bilancia di un campionato dominato per lunghi tratti. È una questione di filosofia, di un codice genetico che Francesco Tomei ha inoculato nelle vene di una piazza che, storicamente, non accetta compromessi sul carattere.

Dopo la rivoluzione tecnica attuata la scorsa estate, in seguito al cambio di proprietà con l’arrivo della famiglia Passeri al timone del club, ora la città di Ascoli sta raccogliendo i frutti del lavoro del club, di Tomei e del suo staff, che hanno riportato entusiasmo attraverso non solo i risultati ma soprattutto quel carattere e quell’ardore che hanno riacceso una piazza che desiderava tornare a sognare dopo la retrocessione in Serie C e un’annata disastrosa.

I numeri in campo e quelli sugli spalti, in casa e in trasferta, confermano la coesione di un’ambiente che è tornato a volare e che continua a togliersi soddisfazioni, raccogliendo quanto seminato nei primi mesi della gestione Tomei: i due derby vinti contro la Sambenedettese resteranno una pagina storica del club e della rivalità sentititissima tra le due piazze, così la vittoria di Arezzo oltre il 100’, una delle tante arrivate in extremis grazie al coinvolgimento dell’intero gruppo e al carattere che consente alla squadra di provare a conquistare il bottino pieno ogni volta fino all’ultimo secondo.