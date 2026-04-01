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L’Ascoli tra identità ritrovata e la rivoluzione di Tomei: il Picchio è tornato a volare, i tifosi bianconeri ora sognano

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC

Dai due derby vinti e la cooperativa del goal all’identità totale: il nuovo progetto bianconero targato Francesco Tomei ha riportato l’entusiasmo nella piazza bianconera.

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Se si dovesse scegliere una sola parola per raccontare l’Ascoli di Francesco Tomei, questa sarebbe senza dubbio identità. Un concetto spesso abusato nel calcio moderno, ma che in questo caso trova una declinazione concreta, visibile, coerente.

L’Ascoli non è semplicemente una squadra con un sistema di gioco: è un gruppo che ha interiorizzato principi chiari e li ha trasformati in abitudine, anche nei momenti più complessi della stagione.

Non è solo una questione di punti, seppur i 68 fin qui messi a referto pesino come macigni sulla bilancia di un campionato dominato per lunghi tratti. È una questione di filosofia, di un codice genetico che Francesco Tomei ha inoculato nelle vene di una piazza che, storicamente, non accetta compromessi sul carattere.

Dopo la rivoluzione tecnica attuata la scorsa estate, in seguito al cambio di proprietà con l’arrivo della famiglia Passeri al timone del club, ora la città di Ascoli sta raccogliendo i frutti del lavoro del club, di Tomei e del suo staff, che hanno riportato entusiasmo attraverso non solo i risultati ma soprattutto quel carattere e quell’ardore che hanno riacceso una piazza che desiderava tornare a sognare dopo la retrocessione in Serie C e un’annata disastrosa.

I numeri in campo e quelli sugli spalti, in casa e in trasferta, confermano la coesione di un’ambiente che è tornato a volare e che continua a togliersi soddisfazioni, raccogliendo quanto seminato nei primi mesi della gestione Tomei: i due derby vinti contro la Sambenedettese resteranno una pagina storica del club e della rivalità sentititissima tra le due piazze, così la vittoria di Arezzo oltre il 100’, una delle tante arrivate in extremis grazie al coinvolgimento dell’intero gruppo e al carattere che consente alla squadra di provare a conquistare il bottino pieno ogni volta fino all’ultimo secondo.

  • LA GENESI DELL’ASCOLI DI TOMEI

    Per capire l'altezza del volo attuale, bisogna ricordare la profondità dell'abisso da cui l’Ascoli è partito.

    L’estate del 2025 non ha portato solo una rinfrescata ai quadri tecnici; è stato un anno zero autentico. La nuova proprietà e il direttore sportivo Matteo Patti hanno operato una chirurgia a cuore aperto sulla rosa, cambiando interpreti, metodologie di allenamento e orizzonti comunicativi.

    In questo scenario da "tabula rasa", Francesco Tomei è stato l'architetto capace di progettare una cattedrale laddove altri vedevano solo macerie.

    Ha preso una rosa composta per il 70% da nuovi innesti e l'ha trasformata in una falange macedone, dove il singolo si esalta solo in funzione del collettivo.


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  • L’ESTETICA DEL RISULTATO

    L'analisi dei dati rivela una squadra che ha saputo coniugare l'estetica del gioco con una ferocia realizzativa senza eguali.

    Con 57 reti segnate, l'Ascoli è il miglior attacco del girone B: il possesso palla, che sfiora il 66% di media, non è mai fine a se stesso o sterile orizzontalità, ma è “aggressivo" e volto a stancare le linee avversarie per poi colpire verticalmente.

    La difesa, con soli 21 goal al passivo, poggia su una pressione alta che toglie ossigeno alla manovra altrui. I 16 clean sheets stagionali sono il monumento alla concentrazione di un reparto che ha trovato in un mix di gioventù e veterani il proprio equilibrio perfetto.

    Ma è nell’ultima parte di gara che il capolavoro di Tomei diventa epica: conquistare punti oltre l'ottantacinquesimo minuto non è frutto del caso o della benevolenza divina.

    È il risultato di una preparazione atletica d’avanguardia e di una tenuta psicologica che permette ai bianconeri di giocare con la stessa intensità dal primo al novantacinquesimo, trasformando ogni finale di partita in un assedio metodico.


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  • I DUE DERBY NELLA STORIA

    Al di là di come si concluderà la lotta per la promozione con l’Arezzo e gli eventuali playoff, nella memoria collettiva del popolo ascolano, però, questa stagione resterà per sempre legata al 4 marzo 2026.

    Vincere entrambi i derby contro la Sambenedettese nello stesso campionato non è un evento comune; farlo senza concedere nemmeno un goal agli storici rivali è un’impresa che sconfina nel mito.

    Dopo l’1-0 chirurgico del match d’andata firmato Tommaso Milanese, il ritorno al "Riviera delle Palme" è stato il manifesto della gestione Tomei.

    In uno stadio trasformato in una bolgia, l'Ascoli ha giocato con una calma olimpica, dominando il centrocampo e colpendo al momento giusto, per poi sigillare la porta con una fase difensiva che ha lasciato ai rossoblù solo le briciole di tre tiri nello specchio in 180 minuti complessivi.

    È stato in quel momento che la città ha capito che il primato dell'Arezzo - poche ore prima sconfitto dalla Ternana - non era un miraggio irraggiungibile, ma un obiettivo concreto.

    Il goal di Corazza, l’uomo della Provvidenza dell’Ascoli con reti pesantissime, ha fatto esplodere la gioia in ogni vicolo della città, prima del rientro della squadra in piena notte e la festa nel centro sportivo, il Picchio Village.


  • LA CRISI SUPERATA E LA COOPERATIVA DEL GOAL

    Il percorso non è stato privo di ostacoli. Tra gennaio e febbraio, un appannamento fisiologico e qualche infortunio di troppo avevano fatto temere il peggio.

    In quel momento, l’identità è stata l’ancora di salvezza. Tomei non ha cambiato modulo, non ha cercato colpevoli, ma ha ribadito la centralità del progetto. La squadra ha risposto con una resilienza fuori dal comune, superando il momento negativo grazie al coinvolgimento totale della rosa.

    In questo Ascoli, la parola "riserva" è stata bandita dal vocabolario. Il dato relativo ai diciassette marcatori diversi racconta di una gestione delle rosa che rasenta la perfezione. Ogni giocatore si sente titolare di un pezzo di questa impresa.


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  • IL RUGGITO DEL ‘DEL DUCA’ E L’ESODO COSTANTE

    Se l’identità tecnica di Tomei ha dato una forma tattica alla squadra, è il calore viscerale del popolo bianconero ad averle fornito la spinta cinetica necessaria per sfidare le leggi della fisica sportiva.

    In questa stagione 2025/26, il legame tra la città e la maglia ha raggiunto vette d'intensità che non si respiravano dai tempi d'oro, trasformando lo stadio "Cino e Lillo Del Duca" in un catino ribollente di passione e i settori ospiti di tutta Italia in una succursale rumorosa di Corso Vittorio Emanuele.

    I numeri testimoniano un amore che va oltre la categoria, certificando l'Ascoli come una "grande" del calcio italiano per seguito e fedeltà. La campagna abbonamenti estiva, partita sotto i migliori auspici del nuovo corso societario, si è chiusa con una cifra record che ha polverizzato le aspettative: 7.150 tessere sottoscritte. Un atto di fede al buio che ha premiato la lungimiranza del progetto Tomei prima ancora che il campo desse i suoi verdetti.

    Ma è durante il cammino stagionale che il dato si è fatto impressionante, trasformando il dato statico degli abbonati in una presenza dinamica e travolgente. La media spettatori nelle partite casalinghe si è attestata stabilmente sopra le 8.500 presenze, con picchi di oltre 10.000 nei big match contro Arezzo e Torres.

    Il "tutto esaurito" registrato nel derby d'andata contro la Sambenedettese è stato solo il preludio a una partecipazione collettiva ad una giornata storica, sigillata dalla rete di Milanese.

    L'entusiasmo, tuttavia, non si è fermato ai confini della cinta muraria ascolana. L'undici di Tomei è stato scortato ovunque da un seguito oceanico, capace di rendere "casa" ogni prato della penisola.

    La media dei tifosi bianconeri in trasferta ha superato le 800 unità, un numero che pone il sostenitore del Picchio in cima alla classifica della fedeltà chilometrica nel girone.

    Questo supporto non è meramente coreografico, ma funzionale al rendimento agonistico. Lo stesso Tomei ha più volte ribadito come la capacità di restare in partita e colpire nel finale sia strettamente connessa alla pressione sonora e all'incitamento incessante della Curva Sud.

  • IL GRAN FINALE

    Oggi, con soli due punti di distacco dalla vetta e lo scontro diretto vinto che ha dato un’iniezione di fiducia senza precedenti, l’Ascoli si appresta a vivere un aprile di fuoco.

    Ma a differenza delle stagioni passate, non c'è ansia tra i vicoli di Piazza del Popolo. C'è la consapevolezza di chi sa che la propria forza risiede in uno stile di gioco mai snaturato e in un carattere che si esalta nelle difficoltà.

    Il 'Picchio' di Tomei non vola per caso: vola perché ha imparato a conoscere perfettamente le proprie ali. E ora, la Serie B non è più un sogno proibito, ma un appuntamento con la storia che i bianconeri intendono onorare fino all'ultimo respiro.

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