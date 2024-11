L'ascesa di Mbangula, da sorpresa a protagonista: è stato convocato dal Belgio e giovedì sfiderà l'Italia

L'esterno della Juventus, inizialmente chiamato dall'Under 21, è stato "promosso" da Tedesco. E ora spera di debuttare proprio contro gli azzurri.

Ricordate quando Samuel Mbangula non lo conosceva praticamente nessuno, tranne qualche tifoso della Juventus e chi seguiva la Next Gen? Sono trascorsi appena tre mesi, ma quei tempi sembrano essere ormai lontanissimi.

Mbangula, oggi, lo conoscono praticamente tutti. A Torino, ma anche in Belgio. Dove in realtà veniva regolarmente convocato anche prima di esordire nella prima squadra della Juve e in Serie A, ma a livello di Under 21, non ancora di nazionale maggiore.

Ora, ecco l'ennesima svolta di una carriera che in poche settimane si è arricchita di uno step dopo l'altro: la chiamata di Domenico Tedesco. La prima in assoluto per il ventenne esterno di origini congolesi.