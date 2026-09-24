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Issa Doumbia HICGOAL
Stefano Silvestri

L'ascesa di Issa Doumbia: chi è il volto nuovo dell'Italia, il trasferimento da record, l'avvio boom allo Sporting

Italia
UEFA Nations League A
I. Doumbia

L'ex centrocampista del Venezia ha rappresentato in estate la cessione più remunerativa della storia del club. Il suo allenatore in Portogallo: "Ha un potenziale enorme".

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Dall'Albinoleffe alle prime pagine, il tutto in una manciata di anni. Un'ascesa che Issa Doumbia ha completato pochi giorni fa, venendo convocato da Roberto Mancini nell'Italia dei grandi.

Doumbia oggi gioca in Portogallo, nello Sporting. C'è arrivato nelle scorse settimane dal Venezia, dopo aver conquistato la promozione in Serie A: un'operazione di mercato che ha fatto parlare e scrivere, la cessione più onerosa della storia del club lagunare.

Ma l'ascesa di Doumbia non si è fermata qui, ai numeri, ai milioni spesi per averlo. Il giovane Issa, 23 anni a metà ottobre, ha giustificato la spesa dello Sporting. Conquistandosi subito un posto tra i preferiti di Rui Borges, il suo allenatore.


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  • SEMPRE TITOLARE

    Che lo Sporting e l'ex tecnico del Vitoria Guimaraes puntassero parecchio su Doumbia sin da subito, nonostante il salto dalla Serie B italiana al massimo campionato portoghese, era evidente fin da subito. E sin dalle prime amichevoli.

    L'ex veneziano è stato incluso da Borges nel proprio undici di partenza già in estate, nei test precampionato. E una volta che la Liga de Portugal è cominciata, nessuno lo ha più scalzato. Doumbia è sceso in campo otto volte su otto dal primo minuto, compresa la gara d'esordio in Champions League vinta sul Galatasaray.

    Anche l'ultima partita prima della sosta ha visto Doumbia giocare dall'inizio, rimanendo in campo per 86 minuti prima della sostituzione nel finale. Anche se non è andata particolarmente bene né per lui né per lo Sporting, fermato in casa sul 2-2 dall'Arouca.

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  • "HA UN POTENZIALE ENORME"

    In occasione della partita contro il Galatasaray, nella quale anche Doumbia ha dato il proprio contributo nel 3-1 finale a favore dei portoghesi, sulle tribune delll'Alvalade era seduto un ospite d'eccezione: Roberto Mancini.

    La stampa portoghese è venuta a saperlo e in occasione della conferenza stampa successiva di Rui Borges ha chiesto a quest'ultimo un parere proprio sull'italiano. Ricevendo in cambio una risposta completa, scevra da un entusiasmo che sarebbe stato anche naturale vedendo giocare un ragazzo di quest'età.

    "È un ragazzo con un potenziale enorme. Sinceramente, è ancora lontano dal suo pieno potenziale. Ha un potenziale favoloso e sta crescendo tatticamente. È un ragazzo con le doti del calcio di strada, che gioca allo stesso modo contro una squadra del campionato portoghese come contro una squadra di Champions League. Sta migliorando il proprio gioco, perché due anni fa era in quarta serie italiana. Ha un grande potenziale, diventerà un giocatore straordinario in futuro. Si è impegnato molto. Gli piace ascoltare, imparare e crescere. È un giocatore moderno e non mi sorprende che il ct dell'Italia lo tenga d'occhio".

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  • UN'ASCESA VERTIGINOSA

    Qualcuno si chiederà perché uno con questo nome e cognome venga convocato nell'Italia. Semplice: Doumbia è nato in Italia. A Treviglio, in provincia di Bergamo, come Giacinto Facchetti. I suoi genitori sono ivoriani.

    Proprio nel bergamasco Issa ha scalato categorie e gerarchie. Già all'Albinoleffe, in Serie C, si notava chiaramente qualcosa di diverso e di potenzialmente interessante nelle sue qualità. Il Venezia non se l'è lasciato scappare e lo ha portato in Veneto nell'estate del 2024, all'indomani della promozione in Serie A.

    Doumbia ha così fatto un doppio salto mortale in avanti. Senza rimanere contuso, però. Perché sì, il Venezia di Di Francesco non è riuscito a salvare la categoria, ma lui la sua figura l'ha fatta eccome, collezionando 24 presenze, quasi tutte nella seconda parte di quel campionato.

    Ancor meglio è andata la stagione successiva. Quella della definitiva esplosione. Doumbia è diventato un perno del centrocampo del Venezia, abbinando fisico, incursioni, un gioco completo. E una capacità clamorosa di diventare decisivo sotto porta: 8 i goal totali, più 6 assist ai compagni.

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  • Issa Doumbia VeneziaGetty Images

    IL TRASFERIMENTO DA RECORD

    Di lui, insomma, si sono accorti un po' tutti. Ma al piano di sopra, ovvero in Serie A, chi avrebbe potuto mettere le mani su Doumbia ha dormicchiato un po'. E lo Sporting ne ha approfittato.

    I portoghesi hanno sbaragliato la concorrenza, trovando l'accordo con il Venezia sulla base di 20 milioni. In totale sono 26, in realtà: al conto vanno aggiunti altri 6 milioni, dei quali 3 relativi a bonus facilmente raggiungibili e altri 3 più complicati da concretizzare. Mai i veneti avevano ceduto un calciatore per una cifra simile nel corso della propria storia.

    Non solo: a ulteriore dimostrazione di quanto lo Sporting creda in Doumbia e nei suoi progressi, nel suo contratto (quadriennale, fino al 2030) è stata inserita una clausola rescissoria di 80 milioni di euro.

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  • LA GIOVANE ITALIA

    Doumbia la maglia azzurra l'ha già indossata, ma quella dell'Under 21: l'ex ct Carmine Nunziata lo ha convocato tre volte nel 2025, includendolo anche nella rosa per gli Europei di categoria giocati nell'estate di un anno fa (una presenza e tre panchine).

    Così come lo Sporting, nemmeno Roberto Mancini, al suo primo ciclo di convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, ha perso tempo: anche Doumbia è stato chiamato. Un modo per inserirlo gradualmente nella Nazionale dei grandi, per fargli respirare l'aria di Coverciano, per prepararlo a diventare un elemento importante in futuro.

    "La soluzione per i giovani che vanno all'estero è andare a vedere e sceglierli velocemente, anche per non rischiare di perdere quelli col doppio passaporto", ha detto il ct, aggiungendo che "ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni".

    Doumbia, continuando di questo passo, ha tutte le potenzialità per farlo. Deve limare qualche difetto da "calcio da strada", come spiegato da Rui Borges. Ma intanto qui si è di fronte a un giocatore vero. L'Italia riparte anche da lui.

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