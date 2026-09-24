L'ascesa di Issa Doumbia: chi è il volto nuovo dell'Italia, il trasferimento da record, l'avvio boom allo Sporting

Dall'Albinoleffe alle prime pagine, il tutto in una manciata di anni. Un'ascesa che Issa Doumbia ha completato pochi giorni fa, venendo convocato da Roberto Mancini nell'Italia dei grandi.
Doumbia oggi gioca in Portogallo, nello Sporting. C'è arrivato nelle scorse settimane dal Venezia, dopo aver conquistato la promozione in Serie A: un'operazione di mercato che ha fatto parlare e scrivere, la cessione più onerosa della storia del club lagunare.
Ma l'ascesa di Doumbia non si è fermata qui, ai numeri, ai milioni spesi per averlo. Il giovane Issa, 23 anni a metà ottobre, ha giustificato la spesa dello Sporting. Conquistandosi subito un posto tra i preferiti di Rui Borges, il suo allenatore.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.