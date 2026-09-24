L'ascesa di Issa Doumbia: chi è il volto nuovo dell'Italia, il trasferimento da record, l'avvio boom allo Sporting

In occasione della partita contro il Galatasaray, nella quale anche Doumbia ha dato il proprio contributo nel 3-1 finale a favore dei portoghesi, sulle tribune delll'Alvalade era seduto un ospite d'eccezione: Roberto Mancini.

La stampa portoghese è venuta a saperlo e in occasione della conferenza stampa successiva di Rui Borges ha chiesto a quest'ultimo un parere proprio sull'italiano. Ricevendo in cambio una risposta completa, scevra da un entusiasmo che sarebbe stato anche naturale vedendo giocare un ragazzo di quest'età.

"È un ragazzo con un potenziale enorme. Sinceramente, è ancora lontano dal suo pieno potenziale. Ha un potenziale favoloso e sta crescendo tatticamente. È un ragazzo con le doti del calcio di strada, che gioca allo stesso modo contro una squadra del campionato portoghese come contro una squadra di Champions League. Sta migliorando il proprio gioco, perché due anni fa era in quarta serie italiana. Ha un grande potenziale, diventerà un giocatore straordinario in futuro. Si è impegnato molto. Gli piace ascoltare, imparare e crescere. È un giocatore moderno e non mi sorprende che il ct dell'Italia lo tenga d'occhio".