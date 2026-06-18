L'ascesa di Ayyoub Bouaddi, il giovane talento marocchino con una mentalità da grande che piace a tutta Europa

A poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali, Ayyoub Bouaddi non aveva ancora scelto quale nazionale rappresentare. Il centrocampista dell’Under 21 francese avrebbe continuato con la Francia o avrebbe scelto il Marocco, paese dei suoi genitori? Dopo lunga riflessione, ha optato per il Marocco, e sembra già la scelta giusta.
L’esordio di sabato contro il Brasile ai Mondiali ha confermato l’eccellente capacità decisionale di Bouaddi. Nonostante la pressione, il giovane ha recuperato il pallone in zone rischiose e ogni volta ha scelto l’opzione migliore: un passaggio preciso o un dribbling elegante.
Ha così offerto ai compagni una base solida per mettere in difficoltà il Brasile, in un avvincente 1-1 nel New Jersey. La sua maturità ha stupito il mondo, ma non chi lo conosce: allenatori e compagni, passati e presenti, sanno da tempo che è un futuro campione.