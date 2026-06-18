L'ascesa di Ayyoub Bouaddi, il giovane talento marocchino con una mentalità da grande che piace a tutta Europa

Bouaddi ha fatto rapidi progressi nel settore giovanile del Lille e aveva già giocato con la squadra riserve nella quinta serie del campionato francese quando l’allora allenatore della prima squadra, Paulo Fonseca, lo ha schierato nella formazione titolare per la partita di Conference League contro il KI Klaksvik il 5 ottobre 2023.

A soli 16 anni e tre giorni, Bouaddi è diventato il giocatore più giovane di sempre in una competizione UEFA per club e il più giovane del Lille dal 1981. Fonseca, entusiasta, aveva dichiarato: «Abbiamo scoperto un giocatore per il futuro». E il presente, come si è visto subito.

Due settimane dopo esordisce in Ligue 1 contro il Brest, diventando il più giovane giocatore del XXI secolo nel campionato, e chiude la stagione 2023-24 con 16 presenze. In estate il Lille lo premia prolungandogli il contratto fino al 2027.

«Sono orgoglioso e felice di continuare l’avventura con il LOSC, la squadra che mi ha dato la mia occasione e mi ha permesso di esordire da professionista», ha dichiarato il centrocampista. «Le mie ambizioni per la prossima stagione? Dare il massimo per raggiungere gli obiettivi del club e rendere orgogliosi i nostri tifosi».