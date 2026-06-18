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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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L'ascesa di Ayyoub Bouaddi, il giovane talento marocchino con una mentalità da grande che piace a tutta Europa

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Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista del Lille, ha dimostrato con la sua prova magistrale ai Mondiali contro il Brasile di poter giocare in qualsiasi grande squadra europea.

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A poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali, Ayyoub Bouaddi non aveva ancora scelto quale nazionale rappresentare. Il centrocampista dell’Under 21 francese avrebbe continuato con la Francia o avrebbe scelto il Marocco, paese dei suoi genitori? Dopo lunga riflessione, ha optato per il Marocco, e sembra già la scelta giusta.

L’esordio di sabato contro il Brasile ai Mondiali ha confermato l’eccellente capacità decisionale di Bouaddi. Nonostante la pressione, il giovane ha recuperato il pallone in zone rischiose e ogni volta ha scelto l’opzione migliore: un passaggio preciso o un dribbling elegante.

Ha così offerto ai compagni una base solida per mettere in difficoltà il Brasile, in un avvincente 1-1 nel New Jersey. La sua maturità ha stupito il mondo, ma non chi lo conosce: allenatori e compagni, passati e presenti, sanno da tempo che è un futuro campione.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    "Destinato al successo"

    Bouaddi è nato a Senlis, nel nord della Francia, e ha iniziato a giocare a calcio a cinque anni a Creil. Nel 2021, a 13 anni, ha scelto il Lille nonostante l’interesse di Paris Saint-Germain e Monaco.

    «Ayyoub era una scelta ovvia: alto, a suo agio a centrocampo, con grande tecnica e visione di gioco», ha dichiarato l’ex allenatore Georges Tournay a L’Équipe. «Era destinato al successo, un po’ come Raphaël Varane».

    A due anni dal suo arrivo, ha firmato il primo contratto da professionista con il club di Ligue 1. «Sono molto felice», ha dichiarato sul sito dei «Dogues». «Diventare pro era il mio obiettivo. Ora voglio dare il massimo ogni giorno per entrare in prima squadra».

    Raggiunse quell’obiettivo molto più in fretta di quanto chiunque immaginasse.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    "Un giocatore per il futuro"

    Bouaddi ha fatto rapidi progressi nel settore giovanile del Lille e aveva già giocato con la squadra riserve nella quinta serie del campionato francese quando l’allora allenatore della prima squadra, Paulo Fonseca, lo ha schierato nella formazione titolare per la partita di Conference League contro il KI Klaksvik il 5 ottobre 2023.

    A soli 16 anni e tre giorni, Bouaddi è diventato il giocatore più giovane di sempre in una competizione UEFA per club e il più giovane del Lille dal 1981. Fonseca, entusiasta, aveva dichiarato: «Abbiamo scoperto un giocatore per il futuro». E il presente, come si è visto subito.

    Due settimane dopo esordisce in Ligue 1 contro il Brest, diventando il più giovane giocatore del XXI secolo nel campionato, e chiude la stagione 2023-24 con 16 presenze. In estate il Lille lo premia prolungandogli il contratto fino al 2027.

    «Sono orgoglioso e felice di continuare l’avventura con il LOSC, la squadra che mi ha dato la mia occasione e mi ha permesso di esordire da professionista», ha dichiarato il centrocampista. «Le mie ambizioni per la prossima stagione? Dare il massimo per raggiungere gli obiettivi del club e rendere orgogliosi i nostri tifosi».

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  • Tanti auguri di buon compleanno

    I tifosi del Lille sono orgogliosi di Bouaddi, autore di una prova di grande calma nella meritata vittoria per 1-0 sui campioni d’Europa del Real Madrid, il 2 ottobre 2024.

    Nel giorno del suo diciassettesimo compleanno, e pur affrontando campioni come Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouameni ed Eduardo Camavinga, Bouaddi ha mostrato grande calma a centrocampo: 43 passaggi su 44 riusciti, festeggiato dagli applausi dello Stade Pierre-Mauroy.

    Non sorprende che l’allenatore del Lille, Bruno Genesio, fosse entusiasta per il giovane colto, già vincitore di un concorso di oratoria alla presenza della first lady francese Brigitte Macron.

    «È un ragazzo con la testa sulle spalle», ha dichiarato Genesio ai giornalisti. «Sappiamo di cosa è capace. Ha il talento per giocare a questi livelli. Deve continuare a mettersi alla prova, ma non credo ci sia molto di cui preoccuparsi con lui».

    Genesio aveva ragione: nell’ultima gara prima della sosta per le Nazionali, Bouaddi è stato eletto migliore in campo nel 1-1 contro la Juventus, confermando il suo enorme potenziale con un’altra prova sicura davanti alla difesa.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Voci di mercato

    La prestazione di Bouaddi contro la Juventus ha scatenato voci su un suo passaggio ai torinesi. In seguito è emerso che Fonseca, quando ha preso la guida del Milan nell’estate 2024, aveva tentato invano di ingaggiare il suo pupillo.

    Tuttavia, per entrambe le squadre di Serie A, il costo del cartellino è ormai fuori portata: in una stagione da 37 presenze da titolare col Lille, Bouaddi ha attirato l’attenzione delle big europee.

    Secondo diverse fonti, il presidente del club Olivier Letang chiederà almeno 70 milioni di sterline (94 milioni di dollari) per un giocatore considerato il più talentuoso uscito dal vivaio del Lille dai tempi di Eden Hazard, quasi due decenni fa. Ma è improbabile che la cifra scoraggi i numerosi pretendenti di Bouaddi.


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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una prestazione brillante contro il Brasile

    L’interesse per Bouaddi è cresciuto dopo la sua prova dominanti nel centrocampo del Brasile, con Casemiro e Bruno Guimaraes. Si dice che Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal lo seguano con attenzione.

    Nell’unica gara finora disputata tra due squadre delle prime dieci, Bouaddi è stato il più influente in campo: ha vinto più duelli di chiunque altro e nessun centrocampista ha toccato la palla quanto lui.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Una decisione importante da prendere

    Non è chiaro se Bouaddi trarrebbe subito vantaggio da un trasferimento estivo al PSG, visto che Luis Enrique può contare su quello che molti considerano il miglior trio di centrocampisti al mondo e il giovane potrebbe quindi faticare a trovare spazio in una fase cruciale della sua crescita.

    All’Allianz Arena troverebbe davanti a sé Joshua Kimmich, ma il Bayern dovrà presto cercare un successore e oggi pochi giovani sono più promettenti di lui.

    Anche all’Arsenal la concorrenza è forte: Martin Zubimendi, pagato 56 milioni di sterline, ha già perso il posto a favore di Myles Lewis-Skelly. Tuttavia, i Gunners hanno sofferto in fase di possesso nella finale di Champions contro il PSG, e questo spiega l’interesse di Arteta per Bouaddi, che unisce forza e tecnica.

    L’interesse del Liverpool sorprende meno: il suo centrocampo ha spesso vacillato l’anno scorso e Bouaddi sembra il numero 6 atletico e completo che i Reds invocano dai tempi di Jürgen Klopp.

    Il centrocampista, per ora, pensa solo ai Mondiali con il Marocco, ma quando dovrà scegliere la sua prossima squadra avrà molte opzioni e, vista la sua maturità, prenderà quella giusta.

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