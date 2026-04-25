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Mark Doyle

L'Arsenal ora deve osare: Mikel Arteta non ha più nulla da perdere se vuole conquistare il titolo della Premier League con i Gunners

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M. Arteta
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Arsenal vs Newcastle United

L'Arsenal è ancora in corsa per il titolo della Premier League e deve giocarselo punto a punto col Manchester City nelle ultime giornate. Arteta ora non ha più nulla da perdere.

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Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il centrocampista dell’Arsenal Declan Rice ha incoraggiato i compagni: "Non è ancora finita", ha detto. E aveva ragione.

La corsa al titolo prosegue, come dimostra la sofferta vittoria del City sul Burnley mercoledì. La squadra di Pep Guardiola è ora in vetta per differenza reti, dopo l’1-0 a Turf Moor.

Dopo il goal di Haaland al 5’, il City sembrava pronto a dominare l’Arsenal anche nella differenza reti. Ha concluso 28 volte, nove in porta, ma non ha più segnato.

Haaland si è irritato per le continue domande sullo spreco del City in conferenza stampa, ribadendo che in quel momento contavano solo i tre punti, e in effetti aveva ragione.

Però segnare un solo goal al Burnley è stata un'occasione persa che, nel momento più basso della loro stagione, avrà dato all'Arsenal una piccola spinta.

Ora la domanda è se avranno il coraggio di sfruttare la loro occasione per creare un po' di distanza dal City.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    L'ARSENAL DEVE OSARE

    L'Arsenal è in una situazione complicata. Un mese fa avevano 10 punti di vantaggio e sembravano lanciati verso il titolo, ma le due recenti sconfitte in campionato, la finale di Carabao Cup persa col City e l’eliminazione in FA Cup per mano del Southampton, che milita in Championship, hanno riacceso i dubbi sulla loro forza mentale.

    La pressione su Arteta e la squadra resta alta: devono dimostrare di saper vincere un trofeo importante, evitando uno dei più grandi fallimenti della storia del club.

    In fondo, questa situazione pericolosa ma ancora recuperabile potrebbe spingerli a osare di più: la squadra che, come dice Wayne Rooney, ha passato la stagione a "strappare vittorie per 1-0" nello stile di George Graham, ora non ha più alternative se non quella di azzannare gli avversari.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN GIOCO NOIOSO

    Ci sono molte ragioni per cui gli spettatori neutrali non si appassionano alla squadra di Arteta: la dipendenza dalle azioni da fermo, le perdite di tempo, le giocate da campo di allenamento, lo sfruttamento cinico del protocollo sulle commozioni cerebrali. Ma la frustrazione conta più di tutto.

    L'Arsenal ha talenti giovani ed entusiasmanti, ma gioca un calcio noioso e troppo prudente. Un tempo i Gunners erano una gioia per gli occhi; ora, per scelta di Arteta, puntano solo al risultato, rinunciando allo spettacolo.

    Così, molti tifosi preferiscono vedere il City, campione spesso accusato di violare le regole finanziarie della Premier, vincere ancora, pur di ammirare il “Bel Gioco” di giocatori come Rayan Cherki.

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  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    SERVONO DUE VITTORIE CONTRO NEWCASTLE E FULHAM

    L'Arsenal si trova ora in una situazione rara: a pari punti con la capolista a sole cinque giornate dalla fine. È come una serie di rigori, e i Gunners potranno calciare i primi due in casa.

    In sette giorni l'Arsenal affronta Newcastle e Fulham all'Emirates: può portarsi a +6 sul City prima che i rivali scendano in campo e migliorare la differenza reti.

    Il Newcastle, reduce da tre vittorie nelle ultime dodici e la porta inviolata solo una volta dal 18 gennaio, vive un momento difficile. Eddie Howe arriva quindi a nord di Londra sotto pressione.

    Il collega del Fulham, Marco Silva, è più sereno grazie alle voci che lo indicano come possibile allenatore del Chelsea, ma la sua squadra non brilla. I Cottagers sono dodicesimi, due posizioni e tre punti sopra il Newcastle, e hanno una difesa perforata: 46 goal subiti, uno in più del Nottingham Forest, in zona retrocessione.

    Resta da vedere se l’Arsenal avrà la forza di battere entrambe le squadre, e con ampio margine.

  • Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images

    I MOTIVI DI OTTIMISMO

    Le quattro sconfitte nelle ultime sei gare hanno minato la fiducia dell’Arsenal. La nervosa prestazione nella sorprendente sconfitta casalinga per 2-1 contro il Bournemouth preoccupa.

    Roy Keane, sette volte campione della Premier, non crede che l'Arsenal possa ottenere qualcosa di positiva dal k.o. di Manchester, ma in realtà gli ospiti hanno mostrato più coraggio del previsto. Il loro goal è stato un regalo di Donnarumma, ma nel secondo tempo hanno creato abbastanza da meritare il pari.

    Tuttavia l'Arsenal si è rivelato troppo esposto: in più occasioni ha rischiato di subire contropiedi che, prima del fischio d'inizio, sembravano impensabili.

    La logica suggeriva che Arteta, per sua natura avverso al rischio, avrebbe chiesto alla squadra di chiudersi per difendere il pareggio che, come ha ammesso Guardiola, avrebbe consegnato il titolo.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PROBLEMI MENTALI

    Contro il Newcastle servirà equilibrio. I Gunners non devono attaccare a testa bassa, perché i Magpies, guidati da Anthony Gordon, sono pericolosi in contropiede. Tuttavia, i padroni di casa devono partire forte e mantenere alta l’intensità per tutta la gara.

    La settimana di pausa dovrebbe aver ricaricato le batterie di elementi chiave come Rice e Zubimendi, apparsi esausti nelle ultime uscite; la gara col Fulham, incastrata tra due sfide di Champions League con l’Atletico di Simeone, è infatti molto più insidiosa di quella col Newcastle.

    In realtà i problemi dell’Arsenal sono più mentali che fisici.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "LA NUOVA PREMIER LEAGUE"

    Rice ha dichiarato di recente che non gli importa delle critiche allo stile di gioco dell’Arsenal, ma dovrebbe preoccuparsi: così rischia il titolo. Da tempo si dice che i Gunners siano troppo cauti, soprattutto nelle partite importanti. Già ad agosto l’ex terzino del Manchester United Gary Neville notava che Arteta sembra più intento a evitare la sconfitta che a vincere.

    Keane ha sottolineato che puntano a gestire il ritmo con le azioni da fermo e la costruzione dal basso, strategia che finora ha funzionato. Tuttavia, un approccio così pragmatico, privo di campioni esperti, spesso non basta. Non è quindi una sorpresa vederli in difficoltà ora.

    Il City di Guardiola, invece, non ha mai fallito quando era in vetta dopo 33 turni. Contare su un loro passo falso è più rischioso che giocare con più libertà.

    Lo stesso Arteta ha parlato di "una nuova Premier League" iniziata dopo la sconfitta dell'Etihad, un torneo che premierà la positività più che il pragmatismo. L’1-0 non basta più.

    Se Arteta osasse togliere il freno a mano, i Gunners potrebbero riprendersi l’iniziativa e il comando in questa corsa al titolo più serrata che mai.

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