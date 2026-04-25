L'Arsenal ora deve osare: Mikel Arteta non ha più nulla da perdere se vuole conquistare il titolo della Premier League con i Gunners

Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il centrocampista dell’Arsenal Declan Rice ha incoraggiato i compagni: "Non è ancora finita", ha detto. E aveva ragione.

La corsa al titolo prosegue, come dimostra la sofferta vittoria del City sul Burnley mercoledì. La squadra di Pep Guardiola è ora in vetta per differenza reti, dopo l’1-0 a Turf Moor.

Dopo il goal di Haaland al 5’, il City sembrava pronto a dominare l’Arsenal anche nella differenza reti. Ha concluso 28 volte, nove in porta, ma non ha più segnato.

Haaland si è irritato per le continue domande sullo spreco del City in conferenza stampa, ribadendo che in quel momento contavano solo i tre punti, e in effetti aveva ragione.

Però segnare un solo goal al Burnley è stata un'occasione persa che, nel momento più basso della loro stagione, avrà dato all'Arsenal una piccola spinta.

Ora la domanda è se avranno il coraggio di sfruttare la loro occasione per creare un po' di distanza dal City.