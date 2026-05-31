L'Arsenal festeggia il giorno dopo la finale persa: parata per celebrare il trionfo in Premier League

A meno di ventiquattro ore dalla cocente delusione della finale di Champions League persa ai calci di rigore contro il PSG, l'Arsenal ha provato a ritrovare sin da subito il buon umore.

Non è stato facile viste le modalità con cui è maturata la sconfitta nella finalissima di Budapest contro il PSG: i rigori falliti da Eze e Gabriel hanno infranto il sogno dei ragazzi di Arteta di mettere le mani sulla prima Coppa dei Campioni della loro storia.

Al netto di una coda amarissima, però, la stagione dei Gunners rimane straordinaria e di grandissimo livello. Per questo motivo il club ha voluto festeggiare con i propri tifosi il trofeo vinto nel corso dell'annata sportiva appena volta al termine: la Premier League.