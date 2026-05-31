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Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

L'Arsenal festeggia il giorno dopo la finale persa: parata per celebrare il trionfo in Premier League

Premier League
Arsenal

A meno di ventiquattro ore dalla cocente delusione nella finale di Champions League, i Gunners hanno sfoggiato il trofeo della Premier League per le vie di Londra a bordo di un pullman scoperto.

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A meno di ventiquattro ore dalla cocente delusione della finale di Champions League persa ai calci di rigore contro il PSG, l'Arsenal ha provato a ritrovare sin da subito il buon umore.

Non è stato facile viste le modalità con cui è maturata la sconfitta nella finalissima di Budapest contro il PSG: i rigori falliti da Eze e Gabriel hanno infranto il sogno dei ragazzi di Arteta di mettere le mani sulla prima Coppa dei Campioni della loro storia.

Al netto di una coda amarissima, però, la stagione dei Gunners rimane straordinaria e di grandissimo livello. Per questo motivo il club ha voluto festeggiare con i propri tifosi il trofeo vinto nel corso dell'annata sportiva appena volta al termine: la Premier League.

  • PARATA A LONDRA PER FESTEGGIARE LE PREMIER

    Come da programma già stabilito poche ora dopo la conquista della Premier League, il giorno dopo la sconfitta in finale di Champions League si è svolta la parata dell'Arsenal per le vie di Londra.

    A bordo di un pullman scoperto, infatti, i Gunners hanno attraversato le principali strade della capitale inglese sfilando davanti ai propri tifosi con il trofeo di campione d'Inghilterra in bella vista.

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  • TRIONFO DOPO 22 ANNI DI ATTESA

    Festeggiamenti doverosi per la formazione di Londra che non chiudeva al primo posto nel campionato inglese addirittura da 22 anni, ovvero dall'ultimo successo griffato dalla squadra allora allenata da Arsene Wenger nella stagione 2003/04.

    Un digiuno spezzato che ha permesso ai tifosi dei Gunners di tornare a gioire dopo annate veramente complicate e intrise di grosse delusioni. Non questa volta, però. E almeno per qualche ora il ko in finale di Champions può passare in secondo piano.

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