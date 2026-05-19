L’Arsenal campione d’Inghilterra dopo 22 anni: la rivoluzione di Arteta, la maturità dei Gunners e il ritorno di Londra sul trono della Premier League

Se negli anni precedenti l’Arsenal veniva accusato di cedere nei momenti decisivi, questa stagione ha raccontato l’esatto contrario. I Gunners hanno attraversato infortuni, pressioni e settimane logoranti senza sgretolarsi. La tenuta difensiva è stata il segnale più forte della trasformazione.

Saliba e Gabriel hanno formato una delle coppie centrali più solide d’Europa, mentre Rice ha dato alla squadra quella leadership silenziosa che spesso era mancata nelle stagioni precedenti. Attorno a loro è cresciuto un gruppo che ha trovato equilibrio anche grazie alla maturazione definitiva di Martin Odegaard, ormai leader tecnico ed emotivo del club.

Bukayo Saka, invece, è diventato il volto mondiale dell’Arsenal moderno. Non soltanto per numeri e qualità, ma per la capacità di decidere le partite importanti. Le sue accelerazioni, la sua continuità e la sua personalità hanno accompagnato tutta la stagione londinese.

Kai Havertz, inizialmente criticato, si è trasformato nel simbolo della tenacia della squadra di Arteta, risultando spesso decisivo nelle gare più pesanti.



