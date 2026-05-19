L’Arsenal campione d’Inghilterra dopo 22 anni: la rivoluzione di Arteta, la maturità dei Gunners e il ritorno di Londra sul trono della Premier League

L’Arsenal è di nuovo campione d’Inghilterra. Dopo ventidue anni di attesa, dopo stagioni vissute all’ombra del Manchester City e dopo tre campionati chiusi con il peso doloroso del secondo posto, il club del nord di Londra si riprende la Premier League e chiude definitivamente il cerchio aperto dall’epoca degli ‘Invincibili’ di Wenger.
Stavolta non è nostalgia, ma una nuova identità. La squadra di Mikel Arteta ha conquistato il titolo con la forza delle idee, con una crescita progressiva e con una maturità che ha resistito alla pressione fino all’ultimo metro della corsa.
L’aritmetica (data dal pari del City contro il Bournemouth) ha trasformato in certezza ciò che per mesi era sembrato possibile ma fragile: l’Arsenal vince la Premier League 2025/2026.
Una vittoria costruita settimana dopo settimana, attraverso una continuità che Arteta ha definito più volte ‘la vera ossessione’ della sua squadra. E proprio la continuità è stata la chiave del trionfo.
I Gunners hanno saputo attraversare gli snodi più complessi della stagione senza perdere identità, nemmeno quando il Manchester City sembrava pronto al solito sorpasso primaverile, approfittando del calo della squadra del nord di Londra.