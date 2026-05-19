Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Arsenal CampioneGOAL
Alessandro De Felice

L’Arsenal campione d’Inghilterra dopo 22 anni: la rivoluzione di Arteta, la maturità dei Gunners e il ritorno di Londra sul trono della Premier League

Premier League
Arsenal

Arteta completa la rivoluzione: dai dubbi alla gloria, i Gunners conquistano la Premier League con una stagione di maturità, talento e identità.

Pubblicità

L’Arsenal è di nuovo campione d’Inghilterra. Dopo ventidue anni di attesa, dopo stagioni vissute all’ombra del Manchester City e dopo tre campionati chiusi con il peso doloroso del secondo posto, il club del nord di Londra si riprende la Premier League e chiude definitivamente il cerchio aperto dall’epoca degli ‘Invincibili’ di Wenger.

Stavolta non è nostalgia, ma una nuova identità. La squadra di Mikel Arteta ha conquistato il titolo con la forza delle idee, con una crescita progressiva e con una maturità che ha resistito alla pressione fino all’ultimo metro della corsa.

L’aritmetica (data dal pari del City contro il Bournemouth) ha trasformato in certezza ciò che per mesi era sembrato possibile ma fragile: l’Arsenal vince la Premier League 2025/2026.

Una vittoria costruita settimana dopo settimana, attraverso una continuità che Arteta ha definito più volte ‘la vera ossessione’ della sua squadra. E proprio la continuità è stata la chiave del trionfo.

I Gunners hanno saputo attraversare gli snodi più complessi della stagione senza perdere identità, nemmeno quando il Manchester City sembrava pronto al solito sorpasso primaverile, approfittando del calo della squadra del nord di Londra.

  • LA CONSACRAZIONE DI ARTETA

    Per anni Mikel Arteta è stato considerato un allenatore brillante ma incompleto. Gli veniva riconosciuta la qualità del gioco, non la capacità di vincere davvero.

    Ma questa stagione sembra aver cambiato tutto. Lo spagnolo ha preso un club confuso, emotivamente svuotato, e lo ha trasformato in una squadra dominante sotto il profilo tecnico, mentale e organizzativo.

    Quando arrivò nel 2019, l’Arsenal viveva uno dei periodi più difficili della propria era moderna; oggi è diventato il simbolo di un progetto costruito con pazienza e coerenza.

    La grande intuizione di Arteta è stata quella di creare una squadra che sapesse controllare le partite senza perdere aggressività. L’Arsenal ha imparato a vincere in modi diversi: con il possesso, con la pressione alta, con la gestione emotiva dei momenti sporchi.

    Nei mesi decisivi non ha quasi mai tremato. Anche nelle gare più tese, come la vittoria di lunedì contro il Burnley firmata da Kai Havertz, si è vista una squadra consapevole della propria forza, meno spettacolare ma più adulta.

    L’evoluzione tattica è stata evidente. L’Arsenal non dipende più soltanto dal talento dei singoli, ma da un sistema fluido in cui ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Arteta ha costruito una struttura moderna, elastica, capace di cambiare pelle durante le partite.

    • Pubblicità

  • L’ARSENAL HA IMPARATO A SOFFRIRE

    Se negli anni precedenti l’Arsenal veniva accusato di cedere nei momenti decisivi, questa stagione ha raccontato l’esatto contrario. I Gunners hanno attraversato infortuni, pressioni e settimane logoranti senza sgretolarsi. La tenuta difensiva è stata il segnale più forte della trasformazione.

    Saliba e Gabriel hanno formato una delle coppie centrali più solide d’Europa, mentre Rice ha dato alla squadra quella leadership silenziosa che spesso era mancata nelle stagioni precedenti. Attorno a loro è cresciuto un gruppo che ha trovato equilibrio anche grazie alla maturazione definitiva di Martin Odegaard, ormai leader tecnico ed emotivo del club.

    Bukayo Saka, invece, è diventato il volto mondiale dell’Arsenal moderno. Non soltanto per numeri e qualità, ma per la capacità di decidere le partite importanti. Le sue accelerazioni, la sua continuità e la sua personalità hanno accompagnato tutta la stagione londinese.

    Kai Havertz, inizialmente criticato, si è trasformato nel simbolo della tenacia della squadra di Arteta, risultando spesso decisivo nelle gare più pesanti.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL FORTINO EMIRATES

    Uno degli elementi più impressionanti del trionfo dell’Arsenal è stata l’atmosfera costruita attorno alla squadra. L’Emirates, per anni accusato di freddezza, è diventato uno degli impianti più caldi d’Europa.

    Arteta ha lavorato anche su questo aspetto, cercando una connessione totale tra squadra e tifosi. Il risultato si è visto nelle grandi notti europee in Champions League e nelle partite di Premier League.

    Il pubblico ha accompagnato la squadra con un entusiasmo crescente, trasformando ogni partita casalinga in un evento emotivo.

    La sensazione, a Londra, è che il club abbia finalmente ritrovato un’identità collettiva. Non più soltanto una squadra elegante e romantica, ma una grande potenza calcistica contemporanea.

    La vittoria del campionato assume un significato ancora più forte considerando il contesto della Premier League moderna, dominata economicamente e sportivamente dal Manchester City. Battere Guardiola sul lungo periodo sembrava quasi impossibile.

    L’Arsenal ci è riuscito proponendo un modello diverso: sostenibile, giovane, progettuale.

  • DALLA DELUSIONE ALLA GLORIA

    Le cicatrici delle ultime stagioni hanno avuto un peso enorme nella costruzione di questo titolo. I secondi posti consecutivi avevano lasciato nell’ambiente la sensazione di una squadra incapace di completare l’ultimo passo.

    Questa volta, invece, proprio quelle delusioni hanno reso l’Arsenal più forte. La squadra ha imparato a convivere con la pressione.

    Nei mesi finali non si è più vista la fragilità emotiva che aveva caratterizzato alcune precedenti rincorse. Anche nei momenti più delicati, Arteta ha sempre parlato di energia, fiducia e convinzione assoluta nel lavoro quotidiano.

    Il titolo arriva inoltre in una stagione che potrebbe diventare storica anche in Europa. L’Arsenal è infatti tornato in finale di Champions League vent’anni dopo l’ultima volta, chiudendo un’altra ferita simbolica della propria storia recente.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RITORNO DI UNA GRANDE POTENZA

    La sensazione diffusa in Inghilterra è che questo successo non rappresenti un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo ciclo. L’Arsenal ha una rosa giovane, un allenatore pienamente riconosciuto a livello internazionale e un’identità tecnica chiarissima. Non è più una sorpresa, ma è tornato ad essere un riferimento del calcio europeo.

    Per i tifosi, però, questo titolo ha soprattutto un valore emotivo. Dal 2004 a oggi il calcio inglese è cambiato radicalmente, e per una generazione intera di sostenitori vedere di nuovo l’Arsenal campione sembrava quasi un ricordo impossibile da riafferrare. Ora quel ricordo si è trasformato nel presente.

    Londra è tornata a tingersi di ‘rosso Gunner. E stavolta non sembra soltanto una celebrazione nostalgica, ma l’annuncio di una nuova era.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS