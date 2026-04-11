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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Francesco Schirru

L'Arsenal cade contro il Bournemouth, ora tocca al City: può portarsi a -6 prima dello scontro diretto. E con una partita in meno

Premier League
Arsenal vs AFC Bournemouth
Arsenal
AFC Bournemouth

Il Bournemouth espugna il campo dell'Arsenal per 2-1, ora la Premier può realmente riaprirsi: il City ha due gare in meno e sfiderà i Gunners in casa tra una settimana.

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Con una vittoria sorprendente in quel di Londra, il Bournemouth potrebbe aver riaperto la Premier League. Il 2-1 ospite maturato all'Emirates Stadium permetterà al Manchester City, eventualmente, di avvicinarsi alla vetta, attualmente a -9, ma con due gare in più da disputare rispetto alla capolista Arsenal, sconfitta per la quinta volta in stagione.

I goal di Kroupi e Scott, con il rigore di Gyokeres a pareggiare momentaneamente i conti, regala una chance d'oro al Manchester City, impegnato domenica nel big match contro il Chelsea per provare a riportarsi a -6, in vista dello scontro diretto del weekend successivo, proprio contro lo stesso Arsenal: una gara che potrebbe portare al -3, con i Citizens ancora in debito di un match.

Dopo aver vinto l'andata dei quarti di Champions contro lo Sporting, l'Arsenal è apparso stanco e fuori fase, con il rischio che la sconfitta interna contro il Bournemouth possa causare un contraccolpo psicologico in vista dei successivi match, ovvero il ritorno europeo e la sfida più importante dell'anno contro il Manchester City prevista il prossimo 19 aprile.

  • IL SOLITO ARSENAL?

    Sconfitto nella finalissima del Community Shield sempre contro il Manchester City, l'Arsenal sembrava non aver accusato il colpo, ma molti tifosi erano comunque preoccupati riguardando il passato dei Gunners, spesso k.o nel momento clou dell'annata dopo aver perso una finale.

    Le ultime vittorie di Premier e Champions sembravano aver allontanato i pensieri più negativi, ma bisognerà capire come si comporterà ora l'ARsenal dopo aver effettivamente perso la partita contro il Bournemouth, tra l'altro in casa.

    Ovviamente un k.o del City contro il Chelsea, nonchè un pareggio, darebbe una maggior fiducia a Gyokeres e compagni, ma un successo porterebbe a un -6 pericolosissimo alla vigilia dello scontro diretto.

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  • DUE OBIETTIVI SFUMATI

    L'Arsenal sognava di vincere quattro trofei, ma due sono sfuggiti nel giro di pochi giorni. Dopo aver perso la finale di League Cup contro il Manchester City, infatti, la squadra londinese è uscita dalla FA Cup per mano del Southampton.

    Ora, dopo la sconfitta contro il Bournemouth che ha portato i fans a fischiare i giocatori di Arteta, l'Arsenal si gioca tanto contro lo Sporting, a pochi giorni dal Manchester City.

    Il terzo obiettivo, la Champions, non può assolutamente saltare: con l'eliminazione europea difficilmente i Gunners saranno in condizione mentale per affrontare i Citizens e mantenere ancora a lungo il primo posto.

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  • LA CADUTA DI HAVERTZ

    Eroe in Portogallo, avendo segnato in extra-time la rete che ha permesso all'Arsenal di espugnare il campo dello Sporting in Champions, Havertz è stato tra i giocatori più delundenti nella partita persa contro il Bournemouth.

    L'ex Chelsea ha sprecato una clamorosa occasione di testa e ha commesso degli errori grossolani in fase di possesso palla, risultando tra i peggiori in campo al pari di Zubimendi, Madueke e Martinelli.

    Calafiori non è stato convocato per l'incontro di sabato, causa indisponibilità.

  • "UN PUGNO IN FACCIA"

    Dalla 'pancia' dell'Emirates ha parlato Arteta, che non ha certo usato giri di parole:

    "Abbiamo fatto tante cose strane oggi. Può succedere, è il calcio. Merito agli avversari. Deve far male, dobbiamo incassare il colpo. Dobbiamo alzarci e combattere. Nessuna zona grigia. Si tratta di un bel pugno in faccia, vedremo come reagiremo ora".

    Milioni di tifosi dell'Arsenal aspettano di saperlo.

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