L'Arsenal cade contro il Bournemouth, ora tocca al City: può portarsi a -6 prima dello scontro diretto. E con una partita in meno

Con una vittoria sorprendente in quel di Londra, il Bournemouth potrebbe aver riaperto la Premier League. Il 2-1 ospite maturato all'Emirates Stadium permetterà al Manchester City, eventualmente, di avvicinarsi alla vetta, attualmente a -9, ma con due gare in più da disputare rispetto alla capolista Arsenal, sconfitta per la quinta volta in stagione.
I goal di Kroupi e Scott, con il rigore di Gyokeres a pareggiare momentaneamente i conti, regala una chance d'oro al Manchester City, impegnato domenica nel big match contro il Chelsea per provare a riportarsi a -6, in vista dello scontro diretto del weekend successivo, proprio contro lo stesso Arsenal: una gara che potrebbe portare al -3, con i Citizens ancora in debito di un match.
Dopo aver vinto l'andata dei quarti di Champions contro lo Sporting, l'Arsenal è apparso stanco e fuori fase, con il rischio che la sconfitta interna contro il Bournemouth possa causare un contraccolpo psicologico in vista dei successivi match, ovvero il ritorno europeo e la sfida più importante dell'anno contro il Manchester City prevista il prossimo 19 aprile.