L'Arsenal cade contro il Bournemouth, ora tocca al City: può portarsi a -6 prima dello scontro diretto. E con una partita in meno

Eroe in Portogallo, avendo segnato in extra-time la rete che ha permesso all'Arsenal di espugnare il campo dello Sporting in Champions, Havertz è stato tra i giocatori più delundenti nella partita persa contro il Bournemouth.

L'ex Chelsea ha sprecato una clamorosa occasione di testa e ha commesso degli errori grossolani in fase di possesso palla, risultando tra i peggiori in campo al pari di Zubimendi, Madueke e Martinelli.

Calafiori non è stato convocato per l'incontro di sabato, causa indisponibilità.