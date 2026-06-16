Non solo Messi, l'Argentina deve puntare sui giovani: così può arrivare il secondo trionfo consecutivo ai Mondiali

L'Argentina è arrivata a Kansas City con un gruppo quasi identico a quello che tre anni e mezzo fa ha vinto in Qatar. Diciassette dei 26 attuali giocatori erano già in Qatar, e manca solo Ángel Di María, ritirato dalla nazionale dopo aver vinto la finale della Copa América 2024. Tra gli undici titolari di Lusail, solo lui non è più in rosa.

Sedici di loro erano presenti anche nella Copa América 2021, vinta da Scaloni alla sua prima finale. In confronto, il Brasile ha portato in Nord America solo 11 giocatori del gruppo di cinque anni fa (tre sono portieri) e l’Inghilterra ne ha confermati nove rispetto alla finale europea di quell’estate.



