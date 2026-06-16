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Argentina youth GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Non solo Messi, l'Argentina deve puntare sui giovani: così può arrivare il secondo trionfo consecutivo ai Mondiali

Analysis
Argentina
Coppa del Mondo
L. Messi
N. Paz
V. Barco
L. Scaloni
Storie
Argentina vs Algeria

L'Argentina punta a essere la prima squadra a vincere due Mondiali di fila dal 1962. Lionel Scaloni può contare su un gruppo collaudato, ma potrebbe dover lanciare i giovani per dare a Lionel Messi un addio perfetto.

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Il palmarès di Lionel Scaloni alla guida dell'Argentina è impeccabile: tre tornei, tre vittorie. Il trionfo ai Mondiali 2022 tra due successi consecutivi in Copa América, nel 2021 e nel 2024. Per un esordiente alla guida di una nazionale, un risultato senza precedenti.

Vincere due Coppe del Mondo di fila è raro. L'Italia ci riuscì nel 1934 e 1938; poi solo il Brasile, con un giovane Pelé, ripeté l'impresa nel 1962.

Negli ultimi anni confermarsi è diventato quasi impossibile: nel 2022 la Francia è stata solo la seconda campione in carica dal 2000 a superare il girone, mentre Germania 2018, Spagna 2014, Italia 2010 e Francia 2002 sono uscite subito. La squadra di Didier Deschamps è arrivata in finale, cosa che non succedeva dal Brasile 1998.

Il nuovo formato a 48 squadre e un sorteggio favorevole rendono poco probabile un simile destino per l’Argentina nel 2026: Scaloni continuerà il suo successo e guiderà un’altra corsa al titolo? Per riuscirci potrebbe dover avviare a metà torneo il ricambio generazionale dell’Albiceleste.

  • Argentina 2022Getty Images

    Volti noti

    L'Argentina è arrivata a Kansas City con un gruppo quasi identico a quello che tre anni e mezzo fa ha vinto in Qatar. Diciassette dei 26 attuali giocatori erano già in Qatar, e manca solo Ángel Di María, ritirato dalla nazionale dopo aver vinto la finale della Copa América 2024. Tra gli undici titolari di Lusail, solo lui non è più in rosa.

    Sedici di loro erano presenti anche nella Copa América 2021, vinta da Scaloni alla sua prima finale. In confronto, il Brasile ha portato in Nord America solo 11 giocatori del gruppo di cinque anni fa (tre sono portieri) e l’Inghilterra ne ha confermati nove rispetto alla finale europea di quell’estate.


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  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Si avvicinano gli anni della vecchiaia

    Negli ultimi cinque anni l’intesa reciproca ha creato un legame fraterno nella squadra argentina, ma ora preoccupa l’età dei giocatori.

    Nove giocatori hanno già superato i 30 anni, tra cui titolari come Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul e Lionel Messi, che compirà 39 anni durante il torneo.

    All’estremità opposta, solo tre giocatori – Giuliano Simeone, Valentin Barco e Nico Paz – hanno meno di 25 anni, dopo gli esclusi Franco Mastantuono e Alejandro Garnacho.

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  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Chilometri nelle gambe

    La nazionale di Scaloni, con un'età media superiore ai 29 anni, deve gestire le energie dei suoi giocatori chiave dopo anni di impegni continui. Undici di loro hanno disputato sia la Copa América 2024 sia il Mondiale per club l'estate scorsa, chiudendo le ultime tre stagioni senza pause.

    Dall’inizio della stagione 2024-25, il centrocampista Enzo Fernández e il fuoriclasse Julián Álvarez ne hanno già giocate 121 tra club e nazionale. Non sorprende quindi che Alvarez sia stato gestito nelle ultime settimane della stagione dell’Atletico Madrid per un problema alla caviglia, e sarebbe uno shock se i chilometri percorsi da Fernández non si facessero sentire, nonostante i suoi 25 anni e la buona forma fisica.

    Anche Alexis Mac Allister, pur saltando il Mondiale per club, ha totalizzato 119 presenze nelle ultime due stagioni e dovrebbe giocare dall’inizio martedì contro l’Algeria. Le sue prestazioni degli ultimi nove mesi in Premier League, però, suggeriscono che Scaloni potrebbe presto dover intervenire.

    Dopo aver criticato Mac Allister sui social durante la sconfitta del Liverpool contro il Manchester City a febbraio, l'ex ala dei Reds Jermaine Pennant ha dichiarato a TalkSport: "Ero frustrato e ho twittato... ero arrabbiato. Una rabbia costruttiva. Ho scritto: 'Dopo l'infortunio in precampionato, sei tornato solo l'ombra di te stesso; sembra che le tue gambe non ci siano più'". In quella partita [contro il City] era letteralmente uno spettatore, non è mai entrato in gioco ed è questo che ho sottolineato: un'osservazione".

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Non perdere la fiducia

    Scaloni conferma il gruppo vincente che, sotto la sua guida, non ha mai deluso. Sette titolari della finale 2022 torneranno in campo all’Arrowhead Stadium contro l’Algeria; sarebbero stati dieci se Alvarez, Tagliafico e Molina non fossero out per infortunio.

    Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Fernandez, De Paul, Mac Allister e Messi sono pronti a riprendersi il campo, con Lautaro Martinez, fresco vincitore della Scarpa d'Oro della Copa America 2024, a sostituire Alvarez in attacco. Questa squadra sa vincere, ma Scaloni dovrà anche lanciare i giovani se l'Argentina vuole arrivare di nuovo in fondo.

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  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Opportunità di cambiamento

    L'avversione al rischio di Scaloni si nota nella scelta del terzino sinistro per la gara con l'Algeria. Con Tagliafico out, Barco sembra favorito dopo le recenti amichevoli di buon livello.

    Il giocatore dello Strasburgo, destinato al Chelsea, ha segnato in due delle ultime tre gare dell’Argentina, pur agendo più avanti. Barco è però un terzino sinistro di ruolo, e la sua energia potrebbe dare maggiore dinamismo a una squadra argentina un po' datata.

    Invece Scaloni sembra pronto ad affidare a Lisandro Martínez del Manchester United il compito di marcare il veterano algerino Riyad Mahrez. Martínez è più solido in difesa, ma da centrale non si avventura spesso in avanti.

    Nel frattempo, Simeone dovrebbe partire titolare come terzino destro. Molina e Montiel stanno recuperando dagli infortuni, quindi Simeone li sostituirà fino al loro rientro.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Le argomentazioni a favore di Paz

    Il dibattito più acceso sul ricambio generazionale in Argentina riguarda Paz, ventunenne che nelle ultime due stagioni ha incantato il calcio italiano con la maglia del Como.

    Allievo di Cesc Fàbregas, Paz ha segnato 13 gol e fornito sette assist nella scorsa stagione, portando il Como al quarto posto e alla qualificazione in Champions League. È stato eletto Miglior Centrocampista della Serie A e si attende che il Real Madrid eserciti la clausola di riacquisto quest’estate.

    Il suo occhio per il passaggio, la propensione al rischio in fase di possesso e l'esuberanza giovanile contrastano con le recenti prestazioni di Mac Allister. Paz dovrebbe partire dalla panchina, anche per un lieve problema al ginocchio, ma Scaloni potrebbe inserirlo se necessario.

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  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Fare una corsa

    Scaloni l’ha già fatto: schierare il ventunenne Fernández a metà fase a gironi in Qatar ha cambiato il torneo. La sua fedeltà ai giocatori collaudati è ammirevole, ma per centrare quattro su quattro dovrà probabilmente fare scelte difficili. Il percorso dell’Argentina verso la finale è insidioso.

    Se vincerà il Gruppo J su Algeria, Austria e Giordania, l'Albiceleste troverà negli ottavi la seconda del Gruppo H, probabilmente l'Uruguay. In caso di nuovo successo, ai quarti affronterà la seconda del Gruppo D (ora l'Australia) o del Gruppo G (Belgio, Egitto o Iran).

    Nei quarti, se le teste di serie confermano il pronostico, l’Argentina troverebbe il Portogallo, con il possibile ultimo duello Mondiale tra Messi e Cristiano Ronaldo.

    A quel punto si spera che Scaloni abbia già scelto la sua formazione ideale per offrire a Messi un addio all’altezza, magari con uno o due giovani in campo.


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