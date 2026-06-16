Non solo Messi, l'Argentina deve puntare sui giovani: così può arrivare il secondo trionfo consecutivo ai Mondiali

Il palmarès di Lionel Scaloni alla guida dell'Argentina è impeccabile: tre tornei, tre vittorie. Il trionfo ai Mondiali 2022 tra due successi consecutivi in Copa América, nel 2021 e nel 2024. Per un esordiente alla guida di una nazionale, un risultato senza precedenti.
Vincere due Coppe del Mondo di fila è raro. L'Italia ci riuscì nel 1934 e 1938; poi solo il Brasile, con un giovane Pelé, ripeté l'impresa nel 1962.
Negli ultimi anni confermarsi è diventato quasi impossibile: nel 2022 la Francia è stata solo la seconda campione in carica dal 2000 a superare il girone, mentre Germania 2018, Spagna 2014, Italia 2010 e Francia 2002 sono uscite subito. La squadra di Didier Deschamps è arrivata in finale, cosa che non succedeva dal Brasile 1998.
Il nuovo formato a 48 squadre e un sorteggio favorevole rendono poco probabile un simile destino per l’Argentina nel 2026: Scaloni continuerà il suo successo e guiderà un’altra corsa al titolo? Per riuscirci potrebbe dover avviare a metà torneo il ricambio generazionale dell’Albiceleste.