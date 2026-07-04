L'Argentina è Messi-dipendente? I numeri degli altri attaccanti sono impietosi: così vincere di nuovo i Mondiali è difficile

Lionel Messi nonostante i 39 anni compiuti proprio qualche giorno fa è ancora il centro di gravità permanente dell'Argentina.

Sono già addirittura sette i goal realizzati dal numero 10 in appena quattro partite tra fase a gironi e sedicesimi. Alcuni peraltro bellissimi come quello che ha aperto le marcature contro Capo Verde.

Messi è il capocannoniere davanti a Kylian Mbappé fermo (si fa per dire) a sei goal. Oltre ad essere il giocatore che ha segnato di più in assoluto ai Mondiali (ora sono venti), classifica in cui è inseguito sempre dal francese del Real Madrid.

I numeri di Messi, insomma, sono indiscutibili e spiegano perché Scaloni non ha mai avuto dubbi nel tenerlo al centro del villaggio albiceleste anche quando qualcuno metteva in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali.