L'Argentina è Messi-dipendente? I numeri degli altri attaccanti sono impietosi: così vincere di nuovo i Mondiali è difficile

Partiamo da un presupposto che dovrebbe essere scontato: avere in squadra Lionel Messi è sempre una soluzione, mai un problema.
Eppure la sofferta vittoria ai sedicesimi dei Mondiali contro Capo Verde ha reso evidente quello che in realtà era già chiaro: questa Argentina è quasi solo Messi.
Ovvio, direte voi, stiamo parlando del migliore giocatore del mondo ormai da più di vent'anni. Vero, certo. Ma raramente nel calcio qualcuno è riuscito a vincere un Mondiale da solo.
Ecco perché la dipendenza da Messi rischia di diventare un problema se Scaloni non troverà un piano B.