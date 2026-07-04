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Lelio Donato

L'Argentina è Messi-dipendente? I numeri degli altri attaccanti sono impietosi: così vincere di nuovo i Mondiali è difficile

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Messi è sempre al centro dell'Argentina ma alla squadra di Scaloni potrebbe servire anche un piano B per rivincere i Mondiali. I numeri degli altri attaccanti sono impietosi.

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Partiamo da un presupposto che dovrebbe essere scontato: avere in squadra Lionel Messi è sempre una soluzione, mai un problema.

Eppure la sofferta vittoria ai sedicesimi dei Mondiali contro Capo Verde ha reso evidente quello che in realtà era già chiaro: questa Argentina è quasi solo Messi.

Ovvio, direte voi, stiamo parlando del migliore giocatore del mondo ormai da più di vent'anni. Vero, certo. Ma raramente nel calcio qualcuno è riuscito a vincere un Mondiale da solo.

Ecco perché la dipendenza da Messi rischia di diventare un problema se Scaloni non troverà un piano B.

  • I NUMERI DI MESSI AI MONDIALI

    Lionel Messi nonostante i 39 anni compiuti proprio qualche giorno fa è ancora il centro di gravità permanente dell'Argentina.

    Sono già addirittura sette i goal realizzati dal numero 10 in appena quattro partite tra fase a gironi e sedicesimi. Alcuni peraltro bellissimi come quello che ha aperto le marcature contro Capo Verde.

    Messi è il capocannoniere davanti a Kylian Mbappé fermo (si fa per dire) a sei goal. Oltre ad essere il giocatore che ha segnato di più in assoluto ai Mondiali (ora sono venti), classifica in cui è inseguito sempre dal francese del Real Madrid.

    I numeri di Messi, insomma, sono indiscutibili e spiegano perché Scaloni non ha mai avuto dubbi nel tenerlo al centro del villaggio albiceleste anche quando qualcuno metteva in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali.

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  • IL 'MESSICENTRISMO'

    Il problema, insomma, non è Messi. Il problema è che l'Argentina finora è stata quasi solo Messi.

    Tutti nell'Albiceleste giocano per lui. Quasi al suo servizio, come è in parte comprensibile quando in squadra hai un campione di questo livello.

    Allo stesso tempo però a volte la sensazione è che i compagni cerchino Messi sempre e comunque. Tutto il gioco offensivo ruota (solo) intorno a Leo.

    Forse per questo i compagni evitano spesso i cross alti o la conclusione da fuori, cercando insistentemente (a volte troppo insistentemente) il loro capitano.

    Chiamatela dipendenza o 'Messicentrismo'. Fatto sta che l'Argentina in questi Mondiali non ha mostrato reali alternative di gioco. E questo a lungo andare può diventare un serio problema per una Nazionale che punta al bis iridato.


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  • LAUTARO E GLI ALTRI FATICANO

    In realtà l'Argentina di alternative in attacco ce ne avrebbe. E anche parecchie.

    Basti pensare come a disposizione di Scaloni ci siano due bomber di altissimo livello come Lautaro Martinez e Julian Alvarez.

    Il primo, sempre titolare fin qui anche a causa delle precarie condizioni del secondo, ha però tirato in porta solo quattro volte in quattro partite e segnato appena una volta. Peraltro su calcio di rigore.

    Perfino peggio ha fatto Julian Alvarez che ai Mondiali 2022 era stato grande protagonista mentre stavolta non ha ancora segnato. E ha tirato solo due volte.

    Numeri molto simili a quelli degli altri giocatori offensivi dell'Argentina: da Nico Gonzalez a Thiago Almada. L'Argentina è solo Messi che ha segnato sette degli undici goal complessivi.

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  • CAPO VERDE E IL PERICOLO DIPENDENZA

    La sofferta vittoria ai sedicesimi contro Capo Verde ha fatto così scattare un piccolo allarme.

    L'Argentina può davvero sognare il bis mondiale solo con i goal di Messi? La storia dice che spesso per alzare al cielo la Coppa serve una cooperativa del goal più che un uomo solo al comando.

    Tornando indietro solo di quattro anni, ad esempio, Messi aveva segnato solo 7 dei 15 goal con cui l'Argentina vinse i Mondiali in Qatar. Mentre nella Francia campione del 2018 il capocannoniere era stato Antoine Griezmann con appena 4 reti su 14.

    Numeri simili anche per la Germania nel 2014 con i 5 goal su 18 di Muller, per non parlare dell'Italia 2006 in cui i migliori marcatori furono Materazzi e Toni con due reti a testa.

    Nel 2002, invece, il Brasile vinse i Mondiali con Ronaldo grande protagonista e autore di otto goal su diciotto. Quasi il 50%. Un precedente che fa sperare anche questa Argentina troppo 'Messicentrica'.

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