L'annus horribilis di Bonucci: dal litigio con la Juventus al rigore sbagliato, una stagione da dimenticare

L'amarezza contro il Fenerbahçe rappresenta l'ennesimo episodio di un anno terribile. Compresi il no della Roma e la chiusura di Spalletti.

L'ultimo episodio di una stagione da dimenticare è avvenuto giovedì sera. Il Fenerbahçe ha battuto 3-2 l'Olympiacos nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, e la gara è proseguita ai calci di rigore in quanto l'andata erano stati i greci a imporsi di misura (3-2).

Anche Leonardo Bonucci si è presentato dal dischetto. Era entrato poco prima della fine dei tempi supplementari proprio per calciare uno dei rigori: del resto sa come si fa, è un fondamentale che conosce a menadito pur avendo sempre fatto il centrale difensivo. Dagli 11 metri ha calciato alla Juventus e pure in Nazionale. Anche in una finale europea.

Eppure, a Istanbul si è consumato il dramma sportivo di Bonucci. Che il rigore alla fine l'ha sbagliato, condannando il Fenerbahçe all'eliminazione da una competizione alla portata. E scrivendo l'ennesimo capitolo di una stagione da dimenticare.