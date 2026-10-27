L'annuncio di Allegri dopo la squalifica, la decisione dell'allenatore del Napoli: "Rinuncio al ricorso, magari mi danno quattro giornate"

"C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due.

Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa la vittoria dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere. Dispiace non essere in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me" ha dichiarato Allegri.