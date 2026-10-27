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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

L'annuncio di Allegri dopo la squalifica, la decisione dell'allenatore del Napoli: "Rinuncio al ricorso, magari mi danno quattro giornate"

Serie A
Napoli
Monza vs Napoli
Monza

Il tecnico del Napoli, nella conferenza prima della trasferta di Monza, ha annunciato che non verrà presentato il ricorso contro le due giornate di squalifica dopo l'espulsione contro la Roma.

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Massimiliano Allegri prova a chiudere il caso dopo l'espulsione e le polemiche di Napoli-Roma.

L'allenatore azzurro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Monza, ha annunciato di voler rinunciare al ricorso annunciato dal club.

Allegri quindi non sarà in panchina anche nella prossima sfida di campionato che vedrà il suo Napoli ospite della Juventus all'Allianz Stadium.

  • L'ANNUNCIO DI ALLEGRI

    "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due.

    Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa la vittoria dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere. Dispiace non essere in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me" ha dichiarato Allegri.

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