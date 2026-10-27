L'annuncio di Allegri dopo la squalifica, la decisione dell'allenatore del Napoli: "Rinuncio al ricorso, magari mi danno quattro giornate"

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Massimiliano Allegri prova a chiudere il caso dopo l'espulsione e le polemiche di Napoli-Roma.
L'allenatore azzurro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Monza, ha annunciato di voler rinunciare al ricorso annunciato dal club.
Allegri quindi non sarà in panchina anche nella prossima sfida di campionato che vedrà il suo Napoli ospite della Juventus all'Allianz Stadium.