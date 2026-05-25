L'ultima giornata di Serie A lascia in eredità anche i gravissimi episodi accaduti a Torino prima e durante il derby tra granata e Juventus.
Un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto la partita. E gli ultras della Juventus hanno costretto di fatto a rimandare di un'ora il fischio d'inizio del derby.
Il tutto solo una settimana dopo le roventi polemiche su un altro derby, ovvero quello di Roma, che si è giocato alle 12 causa contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis in programma nella zona dell'Olimpico.
Ora la Lega Serie A prende ufficialmente posizione su quanto accaduto annunciando novità sui calendari dalla prossima stagione.