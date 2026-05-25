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Lelio Donato

L'annuncio del presidente della Lega Serie A dopo Torino-Juventus e Roma-Lazio: "Eviteremo i derby a fine stagione, sudditanza surreale di giocatori e società verso le curve"

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

Dopo gli incidenti di Torino e le polemiche a Roma arriva la posizione ufficiale della Lega Serie A sui derby nel finale di stagione. Ma il presidente Simonelli osserva: "Mai capita la sudditanza di giocatori e società verso le curve".

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L'ultima giornata di Serie A lascia in eredità anche i gravissimi episodi accaduti a Torino prima e durante il derby tra granata e Juventus.

Un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto la partita. E gli ultras della Juventus hanno costretto di fatto a rimandare di un'ora il fischio d'inizio del derby.

Il tutto solo una settimana dopo le roventi polemiche su un altro derby, ovvero quello di Roma, che si è giocato alle 12 causa contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis in programma nella zona dell'Olimpico.

Ora la Lega Serie A prende ufficialmente posizione su quanto accaduto annunciando novità sui calendari dalla prossima stagione.

  • NIENTE DERBY A FINE STAGIONE

    Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a 'Radio Anch'io Sport', ha risposto così alla possibilità di non giocare più i derby nel finale di campionato: "È una cosa di cui dovremo tenere conto nel dare le oltre 400 variabili a chi crea il calendario. Ci sono aspetti sportivi e non sportivi, sicuramente inseriremo un parametro per evitarli a fine stagione.Ma la perfezione non è di questo mondo".

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  • GLI INCIDENTI DI TORINO

    Lo stesso Simonelli però non ha gradito quanto accaduto a Torino domenica sera: "Dispiace che un branco di teppisti e delinquenti possa rovinare il campionato, detto questo solidarietà al tifoso ferito e alle forze dell'ordine a cui va il ringraziamento anche per come hanno garantito l'ordine pubblico. Surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se una partita si può o non si può giocare. Non ho mai capito la sudditanza psicologica che società e giocatori hanno nei confronti dei tifosi delle curve. I tifosi sono quelli di tutto lo stadio. Non solo quelli delle curve, è una cosa che a me non piace".

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