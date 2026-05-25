Lo stesso Simonelli però non ha gradito quanto accaduto a Torino domenica sera: "Dispiace che un branco di teppisti e delinquenti possa rovinare il campionato, detto questo solidarietà al tifoso ferito e alle forze dell'ordine a cui va il ringraziamento anche per come hanno garantito l'ordine pubblico. Surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se una partita si può o non si può giocare. Non ho mai capito la sudditanza psicologica che società e giocatori hanno nei confronti dei tifosi delle curve. I tifosi sono quelli di tutto lo stadio. Non solo quelli delle curve, è una cosa che a me non piace".