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Como 1907 v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

L'anno da incubo di Morata: 0 goal in Serie A col Como e fuori dai pre-convocati per il Mondiale

Serie A
A. Morata
Como

Lo spagnolo non ha vissuto una stagione facile: rendimento ai minimi storici in un Como che ha volato. E ora out dai pre-convocati della Spagna per i Mondiali

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Un anno molto negativo per Alvaro Morata. La punta del Como, qualificatosi ufficialmente per le coppe europee del prossimo anno, è stata fra le pochissime note negative della rosa a disposizione di Cesc Fabregas.

All’interno di un gruppo che ha reso al massimo delle proprie potenzialità, infatti, lo spagnolo è fra le poche costanti d’insufficienza, ormai completamente scavalcato da Douvikas nelle gerarchie.

La ciliegina (al contrario) in questo scenario è stata, senza dubbio, la mancata pre-convocazione della Spagna per il Mondiale.


  • ZERO GOAL IN SERIE A PER ALVARO MORATA

    Morata, quest’anno, non ha inciso. Il rendimento in zona goal è stato pressoché nullo, con un solo e unico centro con la maglia del Como, in Coppa Italia contro la Fiorentina. Poi, incredibilmente, Alvaro non è riuscito a scollare lo zero dal tabellino personale in Serie A, sbagliando anche un rigore: un numero che fa rumore, sebbene ci siano le ultime due giornate ancora a disposizione.

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  • FUORI DAI PRECONVOCATI PER IL MONDIALE

    Morata, inoltre, non giocherà il Mondiale. Lo spagnolo aveva scelto Como anche per rilanciarsi in quest’ottica dopo le parentesi Milan e Galatasaray, ma la realtà è che non è bastato. Luis de la Fuente ha preferito profili diversi, più in forma, e dunque l’ex Real Madrid e Juventus non farà parte della spedizione americana.

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  • IL COMO LO RISCATTERÀ, MA QUALE FUTURO?

    Il Como, in ogni caso, lo riscatterà dal Milan, perchè l’opzione di acquisizione a titolo definitivo era obbligatoria. I lariani verseranno ai rossoneri 10 milioni di euro, mentre triennale sarà in contratto che legherà il giocatore al club. Non è detto, però, che questo tratterrà Morata sul lago: potrebbe arrivare la cessione e, soprattutto il ritorno in Spagna o di una tentazione araba per Morata.

  • I NUMERI DI MORATA IN A

    L’attaccante di Madrid ha giocato un totale di 170 partite in Serie A, segnando 40 goal e fornendo 33 assist. 185 le presenze con la Juventus, 25 col Milan e 28 col Como, considerando tutte le competizioni. Numeri, comunque, di una punta storica per il periodo recente del nostro campionato, che però oggi sembra completamente fuori contesto nella macchina di Fabregas a Como. 

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