L'anno da incubo di Morata: 0 goal in Serie A col Como e fuori dai pre-convocati per il Mondiale

Un anno molto negativo per Alvaro Morata. La punta del Como, qualificatosi ufficialmente per le coppe europee del prossimo anno, è stata fra le pochissime note negative della rosa a disposizione di Cesc Fabregas.
All’interno di un gruppo che ha reso al massimo delle proprie potenzialità, infatti, lo spagnolo è fra le poche costanti d’insufficienza, ormai completamente scavalcato da Douvikas nelle gerarchie.
La ciliegina (al contrario) in questo scenario è stata, senza dubbio, la mancata pre-convocazione della Spagna per il Mondiale.