L’anno d’oro del Como: prima squadra maschile in Europa, femminile in A, promozione per la Primavera

In pochi anni, infatti, il Como maschile è passato dai provinciali campi di Serie C alla qualificazione alle coppe europee. Il traguardo tagliato a Verona è storico, impressionante per la velocità con cui è stato raggiunto. Che sia Conference, Europa o Champions League, il salto a una dimensione continentale è innegabilmente una tappa incredibile per Fabregas e i suoi ragazzi.