Una stagione a tratti irripetibile. Il Como ha vissuto un 2025/26 di altissimo livello. E, attenzione, non parliamo solamente di quello che ha fatto la prima squadra maschile di Cesc Fabregas, ma di tutto il movimento legato al club lariano. Certamente il raggiungimento di una qualificazione europea, completato da Nico Paz e compagni, è la punta dell’iceberg d’orato comasco, che però fa parte di una crescita globale di una proprietà ambiziosissima.
L’anno d’oro del Como: prima squadra maschile in Europa, femminile in A, promozione per la Primavera
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IL COMO MASCHILE QUALIFICATO IN EUROPA
In pochi anni, infatti, il Como maschile è passato dai provinciali campi di Serie C alla qualificazione alle coppe europee. Il traguardo tagliato a Verona è storico, impressionante per la velocità con cui è stato raggiunto. Che sia Conference, Europa o Champions League, il salto a una dimensione continentale è innegabilmente una tappa incredibile per Fabregas e i suoi ragazzi.
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Ma, a proposito di salti, è stato importantissimo anche quello del Como femminile. La squadra di Selena Mazzantini ha stravinto la Serie B, ottenendo in un solo anno la promozione alla A. Guidata da giocatrici del calibro di Vero Boquete e, da febbraio, da Valentina Giacinti, il Como femminile ha dominato la serie cadetta, raggiungendo il traguardo prefissato della A.
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IL COMO PRIMAVERA PROMOSSO
E se le due prime squadre sorridono, sia maschile che femminile, la Primavera non sta certo a guardare. Sabato 9 maggio, la principale formazione giovanile allenata da Buzzegoli ha pareggiato a Chiavari contro l’Entella, ottenendo la promozione in Primavera 1. Un risultato altrettanto straordinario, che aiuterà ancor di più i lariani a far migliorare i propri giovani.
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INVESTIMENTI RIPAGATI
Qualificazione all’Europa, promozioni in A femminile e Primavera 1. Un trittico di traguardi che il Como si è meritato, attraverso investimenti importanti ma anche duro lavoro, figlio di una metodologia che va migliorandosi giorno dopo giorno. E che promette come i successi odierni possano essere le basi per quelli futuri.
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