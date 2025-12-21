Pubblicità
Andrea Ajello

L'aneddoto di De Rossi: "Non mi prendeva nessuno, avevo organizzato una presentazione con pezzi di Roma-Milan per i direttori sportivi"

Daniele De Rossi mostra il suo orgoglio per il Genoa nonostante la sconfitta contro l'Atalanta: "Da ora in avanti metto questa partita per presentarmi".

Il Genoa di Daniele De Rossi è uscito con una sconfitta dal match casalingo contro l'Atalanta; i rossoblù, nonostante l'inferiorità numerica dal terzo minuto hanno resistito fino al 93esimo quando è arrivato il goal di Isak Hien. 

Una sconfitta che però ha reso il tecnico ancora più orgoglioso della sua squadra per come è stata in campo ed ha lottato. E per farlo capire De Rossi ha svelato un simpatico retroscena di quando era senza squadra e per "convincere" i direttori sportivi a puntare su di lui aveva anche organizzato un video di presentazione. 

  • "NON MI PRENDEVA NESSUNO"

    De Rossi ha raccontato ai microfoni di DAZN i "tentativi" per convincere qualcuno a dargli una chance quando era libero senza squadra: "Quando non mi prendeva nessuno avevamo organizzato con il computer una sorta di video per presentarmi ai direttori sportivi che non mi prendevano, c'erano pezzi di Roma-Brighton, pezzi di Roma-Milan, da ora in poi vorrei presentarmi con questa partita qua. La prestazione della squadra rispecchia esattamente come voglio io il calcio".

  • "BISOGNA ESSERE ORGOGLIOSI"

    De Rossi in conferenza ha poi continuato a elogiare la squadra: "Da Genoa abbiamo fatto gli altri 89 minuti. Bisogna essere orgogliosi della prestazione e del club. Dopo questa partita il fatalismo lo lascerei fuori. Bisogna essere lucidi e il gol finale ci ha spezzato il cuore. Sono fiero del cuore dei miei ragazzi, ma non è una novità. Ma anche dell'organizzazione che abbiamo avuto".

  • "ESPULSIONE? NON LO FARÒ MAI"

    Sull'espulsione e se avesse preferito prendere goal ma rimanere in parità numerica: "Qualsiasi risposta io dia rischierei di gettare la croce addosso a uno o due giocatori, e questo è qualcosa che non farò mai. Il calcio non si fa con i "se": magari prendevi gol subito, ti sbilanciavi  per attaccare e ne prendevi un altro in contropiede".

  • "ROMA-GENOA? NON SO QUALE SARÁ L'EFFETTO"

    In vista poi della prossima sfida che giocherà contro la sua ex squadra, ovvero la Roma: "Per quanto riguarda la prossima... sarà particolare, inutile negarlo. La preparerò con la massima freddezza professionale, come tutte le altre, e cercherò di far perdere la Roma perché ora difendo questi colori. Li difenderò senza lesinare un centimetro di impegno. Tuttavia, non posso garantirvi quale sarà l'effetto emotivo che proverò rientrando in quello stadio e tornando davanti a quella gente. Sarà una sensazione differente, questo ve lo posso assicurare". 

