L'aneddoto di De Rossi: "Non mi prendeva nessuno, avevo organizzato una presentazione con pezzi di Roma-Milan per i direttori sportivi"

Il Genoa di Daniele De Rossi è uscito con una sconfitta dal match casalingo contro l'Atalanta; i rossoblù, nonostante l'inferiorità numerica dal terzo minuto hanno resistito fino al 93esimo quando è arrivato il goal di Isak Hien.

Una sconfitta che però ha reso il tecnico ancora più orgoglioso della sua squadra per come è stata in campo ed ha lottato. E per farlo capire De Rossi ha svelato un simpatico retroscena di quando era senza squadra e per "convincere" i direttori sportivi a puntare su di lui aveva anche organizzato un video di presentazione.