L'aneddoto di Buffon: "A 19 anni scandalizzai una giornalista russa, ma ero dissacrante e fuori dagli schemi"

L'ex portiere di Juventus e Italia si racconta, tra calcio ed extracalcio: "Per fortuna ai miei tempi non c'erano i social: avrei fatto dei danni".

Gigi Buffon, fuoriclasse assoluto del pallone italiano tra due pali e una traversa, fuori dal campo è sempre stato uno senza peli sulla lingua: prendere o lasciare. Solo che nel corso della propria vita si è cambiato, è evoluto, ha lasciato da parte certe mattane giovanili.

Buffon è il portiere che ha iniziato a parare nemmeno maggiorenne in Serie A col Parma. Che ha scritto la storia della Juventus. Che ha vinto di tutto e di più in bianconero e che con la Nazionale ha conquistato l'immortalità calcistica issandosi sul tetto del mondo a Berlino. La Champions League no, non l'ha vinta, e neppure il Pallone d'Oro. Ma sposta poco.

Di tutto questo ha parlato Buffon in una lunga intervista a Fanpage. Una chiacchierata sul presente e sul passato, sulle tante volte in cui è caduto e si è rialzato. Fino a diventare il portiere considerato più forte di tutti i tempi.