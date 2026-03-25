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Atzori AllegriGetty/GOAL
Claudio D'Amato

L'aneddoto di Atzori su Allegri: "Vincemmo 10 milioni di lire al casinò, si gasò come un bambino"

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Gianluca Atzori, ex compagno di Allegri al Perugia, racconta un retroscena sull'allenatore livornese: "Vincemmo 36 volte la posta al casinò di Venezia, ci sapeva fare. E diede 2 milioni di mancia al croupier".

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Un Massimiliano Allegri inedito.

A raccontarlo è Gianluca Atzori, ex compagno di squadra dell'attuale tecnico del Milan ai tempi del Perugia, che intervenuto a DoppioPasso podcast ha svelato un aneddoto relativo a quanto vissuto con Max da calciatori.


Trattasi di una puntata al casinò decisamente felice, con vincita super seguita da un altrettanto successo colto sul campo a Venezia: eccolo il retroscena regalato da Atzori, difensore tra le altre di Empoli, Palermo, Reggina e Torino, anch'egli diventato allenatore (ultima panchina lo scorso anno, in D, alla Scafatese).

  • "VINCEMMO 10 MILIONI DI LIRE IN DUE GIOCATE, CI SAPEVA FARE"

    "Andammo a giocare a Venezia e Allegri ci disse che se avessimo vinto saremmo andati al casinò per questo ci chiese di portarci dietro anche l'abito. lo disse a me e Giunti. Mettemmo 500mila lire a testa e li demmo ad Allegri, a lui piaceva il casinò, ci sapeva fare. In due giocate vincemmo 10 milioni, ma poi mi arrabbiai quando vide che ne diede 2 al croupier".


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  • "36 VOLTE LA POSTA, ALLEGRI SI GASÒ COME UN BAMBINO"

    "Io non ero mai entrato in un casinò. C'era questo tavolo col croupier che faceva girare la pallina e Allegri così fece la sua giocata. La pallina capitò su questo numero e ricordo che Max si gasò come un bambino di 2 anni e vincemmo 36 volte la posta".


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  • "DIEDE DUE MILIONI DI MANCIA AL CROUPIER"

    "Rifà un'altra giocata e raddoppia la puntata. Da 3,6 milioni passammo a 7 milioni, guadagnammo 10 milioni in due giocate e lui diede 2 milioni al croupier di mancia. Quando lo vidi lo presi dal petto e gli dissi: 'Oh qui ci sono anche i soldi miei, 2 milioni ma sei scemo'. Ma non avevo capito che se dai una buona mancia al croupier lui bene o male cercava di mandare la pallina dove stavano i tuoi numeri perché sapeva che avrebbe avuto una buona mancia. Alla fine vincemmo un bel po' di soldi".


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