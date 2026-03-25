L'aneddoto di Atzori su Allegri: "Vincemmo 10 milioni di lire al casinò, si gasò come un bambino"

"Rifà un'altra giocata e raddoppia la puntata. Da 3,6 milioni passammo a 7 milioni, guadagnammo 10 milioni in due giocate e lui diede 2 milioni al croupier di mancia. Quando lo vidi lo presi dal petto e gli dissi: 'Oh qui ci sono anche i soldi miei, 2 milioni ma sei scemo'. Ma non avevo capito che se dai una buona mancia al croupier lui bene o male cercava di mandare la pallina dove stavano i tuoi numeri perché sapeva che avrebbe avuto una buona mancia. Alla fine vincemmo un bel po' di soldi".



