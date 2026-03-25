L'aneddoto di Atzori su Allegri: "Vincemmo 10 milioni di lire al casinò, si gasò come un bambino"

Un Massimiliano Allegri inedito.
A raccontarlo è Gianluca Atzori, ex compagno di squadra dell'attuale tecnico del Milan ai tempi del Perugia, che intervenuto a DoppioPasso podcast ha svelato un aneddoto relativo a quanto vissuto con Max da calciatori.
Trattasi di una puntata al casinò decisamente felice, con vincita super seguita da un altrettanto successo colto sul campo a Venezia: eccolo il retroscena regalato da Atzori, difensore tra le altre di Empoli, Palermo, Reggina e Torino, anch'egli diventato allenatore (ultima panchina lo scorso anno, in D, alla Scafatese).