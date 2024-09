L'analisi di Spalletti dopo Israele-Italia: "Squadra maturissima, ora giocano come nel club"

La soddisfazione di Luciano Spalletti per la prestazione che ha permesso alla sua Italia di battere 2-1 Israele: “Noi ordinati, equilibrati e maturi”.

Ancora un successo per l’Italia in Nations League. Dopo la vittoria in rimonta contro la Francia, la Nazionale azzurra batte anche Israele per 2-1 e viaggia a punteggio pieno nel gruppo 2 della competizione, dove attualmente è da sola al comando.

Arrivano dunque altri segnali positivi dal nuovo corso intrapreso dagli azzurri, con Luciano Spalletti che sta ricostruendo la Nazionale dopo la grande delusione dell’Europeo in Germania.

Intervistato ai microfoni di ‘Rai Sport’ nell’immediato post gara, il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha analizzato così la prestazione dell’Italia.