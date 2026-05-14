L’altra rivoluzione del calcio italiano tra proprietà straniere e modelli internazionali: perché i club studiano i direttori sportivi stranieri

Un altro esempio molto interessante è Manu Fajardo. Il dirigente spagnolo è diventato uno degli uomini chiave della crescita del Betis Siviglia, club che negli ultimi anni ha saputo mantenere competitività europea pur con risorse limitate rispetto ai top club della Liga.

Fajardo è il simbolo di un ds moderno ma profondamente identitario. Conosce il club dall’interno, lavora a stretto contatto con l’allenatore e ha costruito un modello di mercato aggressivo ma sostenibile. Il Betis ha saputo rigenerare giocatori in difficoltà, creare valore e mantenere continuità tecnica.

La gestione del caso Antony è stata emblematica: intuizione tecnica, coraggio e capacità di leggere un’opportunità di mercato che altri club non avevano colto.

Fajardo rappresenta un modello che molte proprietà straniere apprezzano: dirigente giovane, comunicativo, internazionale ma capace anche di mantenere una forte identità sportiva.