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Fajardo Ozek RigauxGetty Images
Alessandro De Felice

L’altra rivoluzione del calcio italiano tra proprietà straniere e modelli internazionali: perché i club studiano i direttori sportivi stranieri

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Dalle proprietà internazionali ai modelli Bayer Leverkusen e Betis: Fajardo, Rigaux, Erik Bretos e Devin Ozek rappresentano una nuova idea di dirigenza sportiva.

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Per anni il calcio italiano ha difeso una propria liturgia dirigenziale. Direttori sportivi cresciuti internamente, lunghi apprendistati, reti consolidate di procuratori, conoscenza quasi esclusiva del mercato nazionale e una struttura verticale molto tradizionale. Oggi però qualcosa sta cambiando. E il cambiamento non riguarda soltanto gli allenatori o i modelli tattici, ma soprattutto la governance sportiva.

L’aumento delle proprietà straniere in Serie A e in Serie B sta modificando profondamente il profilo dei dirigenti ricercati dai club. I nuovi investitori americani, inglesi o mediorientali ragionano con logiche differenti: vogliono figure giovani, internazionali, capaci di lavorare sui dati, di conoscere mercati emergenti e di costruire valore patrimoniale attraverso il player trading. In questo scenario, il profilo classico del DS italiano rischia di non essere più sufficiente.

Per questo motivo stanno emergendo figure nuove, spesso under 40, cresciute tra scouting, analisi e networking internazionale. In Europa alcuni nomi vengono ormai considerati modelli di una nuova generazione dirigenziale: Manu Fajardo, Devy Rigaux, Erik Bretos e Devin Ozek. Figure diverse tra loro, ma accomunate da una caratteristica precisa: rappresentano un calcio moderno, fluido, multinazionale.

E proprio Ozek, oggi uno dei dirigenti più stimati del panorama europeo, sembra incarnare perfettamente ciò che molte società italiane potrebbero cercare nei prossimi anni.

  • CALCIO ITALIANO VERSO UN MODELLO INTERNAZIONALE

    La trasformazione è già visibile. Club come Milan, Roma, Bologna, Parma, Como, Venezia o Genoa hanno strutture sempre più internazionali. Cambiano le metodologie di scouting, aumentano i dipartimenti dati, cresce il peso delle numeri nelle decisioni sportive.

    In Premier League questo processo è iniziato da oltre un decennio. In Bundesliga e in Liga è diventato ormai strutturale. In Italia invece il passaggio è ancora intermedio, ma il mercato dei dirigenti racconta chiaramente la direzione.

    Non è un caso che molte proprietà stiano osservando profili esteri giovani invece dei tradizionali dirigenti navigati del calcio italiano. La nuova priorità non è soltanto comprare giocatori forti, ma costruire sistemi sostenibili. Servono dirigenti capaci di individuare talenti prima degli altri, valorizzarli e creare plusvalenze senza abbassare il livello competitivo.

    In questo senso il BayerLeverkusen, il Brighton, il Betis e il Lille sono diventati modelli di riferimento. Club capaci di competere pur senza i budget dei giganti europei.

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  • MANU FAJARDO E IL MODELLO BETIS

    Un altro esempio molto interessante è Manu Fajardo. Il dirigente spagnolo è diventato uno degli uomini chiave della crescita del Betis Siviglia, club che negli ultimi anni ha saputo mantenere competitività europea pur con risorse limitate rispetto ai top club della Liga.

    Fajardo è il simbolo di un ds moderno ma profondamente identitario. Conosce il club dall’interno, lavora a stretto contatto con l’allenatore e ha costruito un modello di mercato aggressivo ma sostenibile. Il Betis ha saputo rigenerare giocatori in difficoltà, creare valore e mantenere continuità tecnica.

    La gestione del caso Antony è stata emblematica: intuizione tecnica, coraggio e capacità di leggere un’opportunità di mercato che altri club non avevano colto.

    Fajardo rappresenta un modello che molte proprietà straniere apprezzano: dirigente giovane, comunicativo, internazionale ma capace anche di mantenere una forte identità sportiva.

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  • DEVY RIGAUX E LA SCUOLA BELGA

    Meno mediatico ma molto stimato negli ambienti di scouting europei è Devy Rigaux, cresciuto nella scuola belga, probabilmente la più avanzata in Europa sul lavoro di reclutamento e sviluppo talenti.

    Il Belgio negli ultimi quindici anni ha costruito una vera industria calcistica basata sull’identificazione precoce dei prospetti e sulla loro valorizzazione internazionale. Rigaux appartiene a questa cultura calcistica: forte attenzione alla metodologia, struttura orizzontale e capacità di integrare scouting tradizionale e analisi dati.

    È il tipo di figura che molte nuove proprietà considerano ideale per club di medio-alta fascia: meno politica, più orientata ai processi.

  • ERIK BRETOS: CONTINUITÀ E IDENTITÀ

    Tra i dirigenti emergenti più apprezzati nel panorama europeo va inserito anche Erik Bretos, oggi direttore sportivo della Real Sociedad.

    Il club basco rappresenta da anni uno dei modelli più stabili e intelligenti del calcio europeo: sostenibilità economica, forte identità territoriale, valorizzazione dei giovani e capacità di restare competitivo sia in Liga sia in Europa.

    Bretos si è inserito perfettamente in questa filosofia, portando però una visione ancora più moderna nella gestione tecnica e nella costruzione della rosa. Il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato per equilibrio e lucidità strategica in una fase delicata di transizione del club.

    La decisione che più ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori è stata soprattutto la scelta di affidare la panchina a Pellegrino Matarazzo. Una nomina inizialmente accolta con sorpresa da parte dell’ambiente spagnolo, ma che nel tempo ha mostrato una logica molto precisa.

    Matarazzo, formatosi nel calcio tedesco, rappresenta infatti un allenatore perfettamente coerente con il modello Real Sociedad: organizzazione moderna, calcio intenso, sviluppo dei giovani e capacità di lavorare in sistemi strutturati. Bretos ha individuato in lui un profilo internazionale ma compatibile con l’identità storica del club, evitando scelte mediatiche o di semplice impatto.

    È proprio questo il tratto distintivo dei nuovi dirigenti europei: non cercare soltanto grandi nomi, ma allenatori funzionali a una visione tecnica chiara e sostenibile nel medio periodo.

    La scelta Matarazzo racconta quindi molto bene anche la nuova evoluzione del ruolo del direttore sportivo. Oggi ai club non basta più un dirigente bravo sul mercato: serve una figura capace di costruire cultura calcistica, identità e continuità progettuale. Ed Erik Bretos è sempre più considerato uno degli interpreti più interessanti di questa nuova generazione dirigenziale europea.

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  • DEVIN OZEK

    Tra i profili emergenti del nuovo calcio europeo, quello che oggi affascina maggiormente è Devin Ozek.

    A soli 30 anni è diventato nel luglio 2025 il più giovane direttore sportivo del calcio europeo internazionale dopo la nomina al Fenerbahce, confermando una crescita rapidissima iniziata al Bayer Leverkusen.

    Ozek aveva iniziato la sua carriera nel 2020 come scout del club tedesco, scalando rapidamente le gerarchie fino a diventare Executive Assistant del CEO sportivo Simon Rolfes. Al Leverkusen ha partecipato alla costruzione della squadra che con Xabi Alonso ha conquistato la Bundesliga da imbattuta, oltre a Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.

    La consacrazione definitiva è arrivata però al Fenerbahce. Nella sua prima finestra di mercato ha chiuso operazioni di altissimo livello come Ederson dal Manchester City, Milan Skriniar, Marco Asensio dal PSG, N'Golo Kanté dall’Al-Ittihad e Matteo Guendouzi dalla Lazio. Parallelamente ha abbassato sensibilmente l’età media della rosa inserendo giovani talenti come Dorgeles Nene, Archie Brown e Sidiki Chérif, costruendo una squadra più moderna e sostenibile.

  • LA STIMA DI MOURINHO PER OZEK

    Durante il precampionato, parlando ai media turchi, lo Special One dichiarò apertamente: “Devin sta facendo davvero un ottimo lavoro”.

    Una frase apparentemente semplice ma dal peso enorme. Mourinho storicamente ha sempre lavorato con dirigenti di forte personalità e raramente espone pubblicamente giudizi così diretti su figure giovani.

    Il fatto che abbia voluto valorizzare pubblicamente Ozek racconta quanto il dirigente tedesco-turco fosse già centrale all’interno del progetto Fenerbahce.

    Le parole dei calciatori raccontano ulteriormente il peso della figura di Ozek all’interno del progetto Fenerbahce. Marco Asensio, intervistato da Marca, spiegò così la propria scelta:

    “Quando ho parlato con lui all’inizio dell’estate, ho visto subito che era un progetto ambizioso”.

    Ozek rappresenta perfettamente il nuovo dirigente europeo: giovane, internazionale, forte nella gestione sportiva ma anche nella costruzione strategica del club. Ed è proprio questo tipo di profilo che, con le nuove proprietà straniere, potrebbe presto diventare sempre più centrale anche nel calcio italiano.


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  • PERCHÈ LA SERIE A PUÒ CAMBIARE APPROCCIO

    In Italia esiste ancora una certa diffidenza culturale verso dirigenti molto giovani o stranieri. Ma il calcio europeo sta andando in un’altra direzione.

    Le nuove proprietà vogliono club sempre più simili ad aziende internazionali: strutture snelle, processi moderni, competenze trasversali. E il direttore sportivo del futuro non sarà più soltanto un uomo di relazioni e telefonate, ma una figura manageriale completa.

    Per questo i nomi di Fajardo, Rigaux e soprattutto Ozek iniziano a circolare con sempre maggiore frequenza anche nel mercato italiano.

    La sensazione è che il prossimo grande salto della Serie A possa passare proprio da qui: non soltanto dai giocatori o dagli allenatori, ma dalla scelta dei dirigenti.

    Perché nel calcio contemporaneo il vantaggio competitivo spesso nasce lontano dal campo. Nasce negli uffici, nelle idee, nella capacità di vedere il futuro prima degli altri. E oggi, in Europa, alcuni dei dirigenti più interessanti hanno meno di quarant’anni.