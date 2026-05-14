L’altra rivoluzione del calcio italiano tra proprietà straniere e modelli internazionali: perché i club studiano i direttori sportivi stranieri

Per anni il calcio italiano ha difeso una propria liturgia dirigenziale. Direttori sportivi cresciuti internamente, lunghi apprendistati, reti consolidate di procuratori, conoscenza quasi esclusiva del mercato nazionale e una struttura verticale molto tradizionale. Oggi però qualcosa sta cambiando. E il cambiamento non riguarda soltanto gli allenatori o i modelli tattici, ma soprattutto la governance sportiva.
L’aumento delle proprietà straniere in Serie A e in Serie B sta modificando profondamente il profilo dei dirigenti ricercati dai club. I nuovi investitori americani, inglesi o mediorientali ragionano con logiche differenti: vogliono figure giovani, internazionali, capaci di lavorare sui dati, di conoscere mercati emergenti e di costruire valore patrimoniale attraverso il player trading. In questo scenario, il profilo classico del DS italiano rischia di non essere più sufficiente.
Per questo motivo stanno emergendo figure nuove, spesso under 40, cresciute tra scouting, analisi e networking internazionale. In Europa alcuni nomi vengono ormai considerati modelli di una nuova generazione dirigenziale: Manu Fajardo, Devy Rigaux, Erik Bretos e Devin Ozek. Figure diverse tra loro, ma accomunate da una caratteristica precisa: rappresentano un calcio moderno, fluido, multinazionale.
E proprio Ozek, oggi uno dei dirigenti più stimati del panorama europeo, sembra incarnare perfettamente ciò che molte società italiane potrebbero cercare nei prossimi anni.