L'alternanza con Modric, la gestione di Amorim: Jashari deve alzare il livello per prendersi il futuro del Milan

Come detto sopra la prima stagione di Ardon Jashari al Milan è stata pesantemente condizionata da un grave infortunio.

Poco dopo il suo arrivo, durante una seduta di allenamento il centrocampista ha rimediato la frattura del perone costringendolo a restare fuori tre mesi.

Una volta rientrato Jashari ha faticato a inserirsi in un meccanismo che era ormai rodato, soprattutto nel reparto nevralgico dove Allegri ha puntato sull'esperienza di Modric e Rabiot.

E senza impegni nelle coppe il suo minutaggio complessivo col Milan è stato decisamente modesto. Appena diciassette le presenze complessive di Jashari con un solo assist e zero goal segnati.