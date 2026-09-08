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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

L'alternanza con Modric, la gestione di Amorim: Jashari deve alzare il livello per prendersi il futuro del Milan

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Dopo una prima stagione pesantemente condizionata dal grave infortunio, ora Jashari ha la grande occasione di confermare le qualità che lo hanno portato al Milan. E convincere i rossoneri a puntare su di lui per il dopo Modric.

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Le attenuanti sono esaurite, ora Ardon Jashari deve alzare il livello se vuole dimostrare di essere da Milan.

Il centrocampista svizzero è stato fortemente voluto dai rossoneri, che un anno fa lo hanno acquistato dal Club Brugge dopo una trattativa estenuante.

Poi un serio infortunio durante uno dei primi allenamenti ha ritardato il suo inserimento in gruppo, finendo di fatto col compromettere l'intera stagione di Jashari.

Ora però i problemi fisici sono definitivamente alle spalle. E lo svizzero gode dell'assoluta fiducia di Amorim che gli ha già concesso spazio in questo avvio di campionato.

  • UNA PRIMA STAGIONE DIFFICILE

    Come detto sopra la prima stagione di Ardon Jashari al Milan è stata pesantemente condizionata da un grave infortunio.

    Poco dopo il suo arrivo, durante una seduta di allenamento il centrocampista ha rimediato la frattura del perone costringendolo a restare fuori tre mesi.

    Una volta rientrato Jashari ha faticato a inserirsi in un meccanismo che era ormai rodato, soprattutto nel reparto nevralgico dove Allegri ha puntato sull'esperienza di Modric e Rabiot.

    E senza impegni nelle coppe il suo minutaggio complessivo col Milan è stato decisamente modesto. Appena diciassette le presenze complessive di Jashari con un solo assist e zero goal segnati.

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  • LA FIDUCIA DI AMORIM

    Il cambio in panchina, da Allegri ad Amorim, potrebbe aver rappresentato una svolta fondamentale per l'avventura di Jashari al Milan.

    Il nuovo tecnico ha subito fatto sentire importante lo svizzero che quest'anno troverà molto più spazio anche per permettere a Luka Modric di tirare il fiato in alcune partite.

    Già perché Jashari, nelle idee di Amorim, è principalmente l'alternativa al campione croato dal quale potrà continuare a imparare nel corso della stagione.

    Lo svizzero, dal canto suo, ha espresso grande stima nei confronti del nuovo allenatore col quale sembra scoccato subito un grande feeling.

    "Dal primo giorno ha portato una nuova energia a tutta la rosa. La sua idea di come vuole giocare è molto chiara: sappiamo esattamente cosa fare in ogni situazione" ha dichiarato Jashari su Amorim.

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  • OCCASIONI DA SFRUTTARE

    Jashari è già partito titolare nella prima giornata di campionato contro il Torino, subentrando poi a gara in corso contro Venezia e Juventus.

    Ora però il calendario del Milan sarà sempre più fitto visto che sta per iniziare anche l'Europa League. E richiederà maggiore turnover soprattutto a centrocampo.

    Amorim potrebbe schierarlo nuovamente dal 1' in una delle due prossime sfide contro Lazio e Benfica. In questo caso toccherà dunque a Jashari sfruttare al meglio la sua occasione.

    Solo così lo svizzero potrà definitivamente conquistarsi un posto al sole nel centrocampo del Milan di oggi. Ma soprattutto di domani.

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  • IL DOPO MODRIC

    Già perché se la seconda stagione di Jashari sarà all'altezza delle aspettative, potrebbe toccare proprio a lui raccogliere l'eredità di Luka Modric.

    Il croato la prossima estate dovrebbe salutare definitivamente il Milan lasciando un buco in mezzo al campo che lo svizzero è pronto a colmare. Seppure con caratteristiche diverse.

    Jashari ha uno stile più essenziale rispetto alla creatività del campione croato. Ma ha un impatto fisico maggiore, oltre che maggiore dinamismo e ampi margini di crescita.

    La possibilità di migliorare ancora sotto l'ala protettiva di un professore del ruolo è un ulteriore punto in favore di Jashari che dovrà sfruttarlo a suo vantaggio. In caso contrario potrebbe essere il Milan a prendere altre strade.

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