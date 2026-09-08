L'alternanza con Modric, la gestione di Amorim: Jashari deve alzare il livello per prendersi il futuro del Milan

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Le attenuanti sono esaurite, ora Ardon Jashari deve alzare il livello se vuole dimostrare di essere da Milan.
Il centrocampista svizzero è stato fortemente voluto dai rossoneri, che un anno fa lo hanno acquistato dal Club Brugge dopo una trattativa estenuante.
Poi un serio infortunio durante uno dei primi allenamenti ha ritardato il suo inserimento in gruppo, finendo di fatto col compromettere l'intera stagione di Jashari.
Ora però i problemi fisici sono definitivamente alle spalle. E lo svizzero gode dell'assoluta fiducia di Amorim che gli ha già concesso spazio in questo avvio di campionato.