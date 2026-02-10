L'allenatore del Chelsea Liam Rosenior ride del suo errore al primo tocco contro l'Arsenal

Rosenior ha avuto un inizio statisticamente impressionante da quando è subentrato a Enzo Maresca, ma la narrazione che circonda il suo mandato rimane dominata dalla sua personalità e da un recente errore di alto profilo. Durante la recente sconfitta dei Blues all'Emirates, l'allenatore ha sbagliato un controllo di palla nell'area tecnica, un incidente che è stato immediatamente ripreso e condiviso da migliaia di tifosi rivali. Questo episodio è servito da parafulmine per i critici che già da settimane stavano esaminando attentamente il suo modo di esprimersi e il suo background di allenatore.

Le critiche sono state intense, con l'ex allenatore dello Strasburgo paragonato a David Brent e soprannominato "LinkedIn Liam". Nonostante il clamore, i risultati di Rosenior sul campo rimangono difficili da contestare: ha ottenuto sette vittorie nelle prime nove partite e ha guidato con successo il club agli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, mentre il 41enne si prepara per una partita casalinga fondamentale contro il Leeds, l'attenzione rimane divisa tra il suo successo tattico e la sua reputazione virale.