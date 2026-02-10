Getty Images Sport
L'allenatore del Chelsea Liam Rosenior ride del suo errore al primo tocco contro l'Arsenal
Un momento virale all'Emirates
Rosenior ha avuto un inizio statisticamente impressionante da quando è subentrato a Enzo Maresca, ma la narrazione che circonda il suo mandato rimane dominata dalla sua personalità e da un recente errore di alto profilo. Durante la recente sconfitta dei Blues all'Emirates, l'allenatore ha sbagliato un controllo di palla nell'area tecnica, un incidente che è stato immediatamente ripreso e condiviso da migliaia di tifosi rivali. Questo episodio è servito da parafulmine per i critici che già da settimane stavano esaminando attentamente il suo modo di esprimersi e il suo background di allenatore.
Le critiche sono state intense, con l'ex allenatore dello Strasburgo paragonato a David Brent e soprannominato "LinkedIn Liam". Nonostante il clamore, i risultati di Rosenior sul campo rimangono difficili da contestare: ha ottenuto sette vittorie nelle prime nove partite e ha guidato con successo il club agli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, mentre il 41enne si prepara per una partita casalinga fondamentale contro il Leeds, l'attenzione rimane divisa tra il suo successo tattico e la sua reputazione virale.
Rispondere alle battute su "LinkedIn Liam" e David Brent
Rosenior ha affrontato apertamente il tema degli abusi online durante una conferenza stampa. Anziché rifuggire dalle critiche, ha affrontato a testa alta i paragoni con David Brent e le reazioni al suo tocco all'Arsenal, pur riconoscendo l'impatto sulla sua famiglia.
"Lo so perché ho dei figli adolescenti. Sono sui social media. Questo li influenza. Influenza i miei genitori, influenza la mia famiglia. Ma sapevo che accettando questo lavoro sarebbe successo. È normale. Quando sei preparato, ti fa sorridere. Sono una persona sicura di sé. E se sei influenzato da cose del genere, non dovresti fare questo lavoro. Non puoi fare questo lavoro se ne sei influenzato negativamente. Ad essere sincero, mi piace abbastanza. Non mi sono aiutato con il mio primo tocco all'Arsenal. Ma questo fa parte del gioco. Mi piace questo lavoro. E so che col tempo la gente inizierà a giudicarmi per quello che vede in campo, che è la cosa più importante".
Alla domanda sul perché si aspettasse una reazione così negativa, Rosenior ha attribuito la colpa al suo percorso non convenzionale che lo ha portato alla panchina dello Stamford Bridge. "Forse il mio background, il mio modo di allenare e il fatto di essere in un club di queste dimensioni sono diversi. È diverso. Non sono un nome famoso. Vengo da un tipo di club diverso e ho un carattere diverso".
Un giovane manager inglese sotto la lente d'ingrandimento
Il giudizio critico nei confronti di Rosenior ha sollevato interrogativi sulla cultura che circonda i giovani allenatori inglesi che ricoprono ruoli di alto livello. Nonostante il suo evidente potenziale, la sua tendenza a esprimersi in un certo modo ha portato ad accuse di essere "esagerato". Rosenior, tuttavia, rimane imperterrito di fronte a questi giudizi, insistendo sul fatto che non cambierà la sua personalità per adattarsi a un certo archetipo manageriale.
L'allenatore ha ammesso che spesso le persone si formano un'opinione prima di incontrarlo, ma lui rimane a proprio agio con se stesso. "Non so se stai cercando di indurmi a dire qualcosa", ha detto. "Non mi influenza. Sono pronto a fare questo lavoro da anni, da decenni, e sapevo cosa avrebbe comportato. E in realtà non mi influenza affatto, perché so che l'importante è fare il mio lavoro e divertirmi.
"Amo questo lavoro. Mi diverto. Non ho paura di essere me stesso. Se porto gli occhiali, se sembro un po' esagerato quando parlo, o mi esprimo in un certo modo, o non sembro un manager, non mi dà alcun fastidio".
Il Chelsea si prepara allo scontro con il Leeds
Mentre il Chelsea si prepara ad ospitare il Leeds martedì sera, Rosenior è concentrato sul ritorno alla vittoria dopo la battuta d'arresto contro l'Arsenal. La squadra è stata rincuorata dalla notizia che Andrey Santos è disponibile per la selezione dopo aver superato un infortunio alla caviglia subito durante la vittoria per 3-1 sui Wolves nel fine settimana. La sua presenza a centrocampo sarà fondamentale per il Chelsea che cerca di dominare il possesso palla e ritrovare il proprio slancio.
Tuttavia, la disponibilità del capitano Reece James rimane una delle principali preoccupazioni. Il difensore ha saltato le ultime partite per un leggero infortunio e lunedì non si sentiva bene, costringendo Rosenior a tenere il fiato sospeso fino all'ultimo momento. Con la Champions League e la corsa al quarto posto da gestire, il tecnico dei Blues spera in una prestazione professionale che sposti l'attenzione dai meme sui social media e la riporti alla caccia al trofeo.
