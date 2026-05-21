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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

L'Al Nassr vince la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo cede all'emozione: in lacrime per il trionfo della sua squadra

1ª Divisione
Al Nassr FC

Cristiano Ronaldo è finalmente riuscito a vincere anche la Saudi Pro League: dopo il goal del 4-1 nella sfida decisiva, non è riuscito a trattenere le lacrime.

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Serviva una vittoria all'Al Nassr per laurearsi per la decima volta nella sua storia campione dell'Arabia Saudita, e la vittoria è arrivata nell'ultimo turno di Saudi Pro League contro il Damac.

La squadra guidata da Jorge Jesus si era presentata all'appuntamento potendo contare su due lunghezze di vantaggio sull'Al Hilal, ma anche sapendo che in caso di arrivo a pari punti a laurearsi campioni sarebbero stati gli uomini di Simone Inzaghi.

Sul tabellino della sfida che ha regalato lo storico successo non poteva mancare la firma di Cristiano Ronaldo che, ancora una volta, si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    LA DOPPIETTA CONTRO IL DAMAC

    Cristiano Ronaldo è salito in cattedra nel momento più delicato della sfida che si è giocata al King Saud University Stadium di Riad.

    Dopo essersi portato sul 2-0, l'Al Nassr aveva visto infatti il Damac accorciare le distanze poco prima dell'ora di gioco grazie a un rigore trasformato da Sulla.

    Cristiano Ronaldo al 63' ha poi riportato la sua squadra sul doppio vantaggio siglando il 3-1 direttamente su calcio di punizione, per poi chiudere definitivamente i giochi all'81' con un potente destro dall'interno dell'area di rigore.

    Il fuoriclasse portoghese, dopo il triplice fischio finale, è stato anche nominato "man of the match".

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  • LE LACRIME DI CR7

    Subito dopo aver siglato il goal del 4-1, Cristiano Ronaldo non è riuscito a nascondere la sua emozione.

    Con il titolo ormai a portata di mano, il fuoriclasse portoghese prima ha indicato la porzione di stadio dove c'era la sua famiglia e poi non ha trattenuto le lacrime.

    Le immagini del pianto di Cristiano Ronaldo hanno immediatamente fatto il giro della rete diventando virali.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    IL 37° TITOLO IN CARRIERA

    Nonostante abbia già varcato la soglia dei 41 anni, Cristiano Ronaldo continua a essere uno straordinario esempio di professionalità.

    Le lacrime con le quali ha festeggiato il trionfo del suo Al Nassr dimostrano quanto ci tenesse a vincere anche la Saudi Pro League dopo i primi tre tentativi andati a vuoto.

    Per CR7 si è trattato del 37° titolo della sua straordinaria carriera: 16 con il Real Madrid, 10 con il Manchester United, 5 con la Juventus, 3 con il Portogallo, 2 con l'Al Nassr e 1 con lo Sporting Lisbona.



  • QUOTA 1000 GOAL SEMPRE PIÙ VICINA

    Grazie alla doppietta siglata contro il Damac, Cristiano Ronaldo si è avvicinato ulteriormente all'obiettivo mai nascosto dei 1000 goal ufficiali segnati in carriera.

    Il fuoriclasse portoghese si è ora portato a quota 973 ed è dunque solo a 27 dall'abbattere il muro delle quattro cifre.

    In questa stagione, con la maglia dell'Al Nassr, di goal ne ha marcati 30 in 37 partite complessive, 28 dei quali in 30 gare di Saudi Pro League.

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