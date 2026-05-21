L'Al Nassr vince la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo cede all'emozione: in lacrime per il trionfo della sua squadra

Serviva una vittoria all'Al Nassr per laurearsi per la decima volta nella sua storia campione dell'Arabia Saudita, e la vittoria è arrivata nell'ultimo turno di Saudi Pro League contro il Damac.
La squadra guidata da Jorge Jesus si era presentata all'appuntamento potendo contare su due lunghezze di vantaggio sull'Al Hilal, ma anche sapendo che in caso di arrivo a pari punti a laurearsi campioni sarebbero stati gli uomini di Simone Inzaghi.
Sul tabellino della sfida che ha regalato lo storico successo non poteva mancare la firma di Cristiano Ronaldo che, ancora una volta, si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto.