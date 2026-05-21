L'Al Nassr vince la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo cede all'emozione: in lacrime per il trionfo della sua squadra

Subito dopo aver siglato il goal del 4-1, Cristiano Ronaldo non è riuscito a nascondere la sua emozione.

Con il titolo ormai a portata di mano, il fuoriclasse portoghese prima ha indicato la porzione di stadio dove c'era la sua famiglia e poi non ha trattenuto le lacrime.

Le immagini del pianto di Cristiano Ronaldo hanno immediatamente fatto il giro della rete diventando virali.