L'Al Nassr vede sfumare il titolo al 98', la disperazione di Cristiano Ronaldo: resta da solo sconsolato in panchina

Serviva una vittoria all'Al Nassr per laurearsi per la decima volta nella sua storia campione dell'Arabia Saudita e invece, nello scontro diretto contro l'Al Hilal, è arrivato il più incredibile dei pareggi.
La squadra guidata da Jorge Jesus, dopo essersi portata in vantaggio al 37' con Simakan, è stata incredibilmente ripresa al 98' quando Bento è incappato nella più clamorosa delle autoreti, sbagliando completamente un'uscita alta in occasione di una lunga rimessa laterale.
Cristiano Ronaldo ha visto così, almeno per il momento, svanire la possibilità di trionfare in Saudi Pro League al suo quarto tentativo.