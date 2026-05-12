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Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Leonardo Gualano

L'Al Nassr vede sfumare il titolo al 98', la disperazione di Cristiano Ronaldo: resta da solo sconsolato in panchina

1ª Divisione
Al Nassr FC
Al Nassr FC vs Al Hilal
Al Hilal

L'Al Nassr ha visto sfumare la possibilità di vincere il titolo nello scontro diretto con l'Al Hilal: adesso avrà un altro match point.

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Serviva una vittoria all'Al Nassr per laurearsi per la decima volta nella sua storia campione dell'Arabia Saudita e invece, nello scontro diretto contro l'Al Hilal, è arrivato il più incredibile dei pareggi.

La squadra guidata da Jorge Jesus, dopo essersi portata in vantaggio al 37' con Simakan, è stata incredibilmente ripresa al 98' quando Bento è incappato nella più clamorosa delle autoreti, sbagliando completamente un'uscita alta in occasione di una lunga rimessa laterale.

Cristiano Ronaldo ha visto così, almeno per il momento, svanire la possibilità di trionfare in Saudi Pro League al suo quarto tentativo.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    CRISTIANO RONALDO IN CAMPO PER 83'

    Cristiano Ronaldo era ovviamente uno dei protagonisti più attesi del derby tra il suo Al Nassr e l'Al Hilal guidato da Simone Inzaghi.

    Il fuoriclasse portoghese è anche andato vicino al goal ad inizio ripresa, quando un suo tiro si è spento al lato di pochissimo.

    Cristiano Ronaldo è stato poi richinato in panchina all'83' per far posto ad Al Hamdan, quando l'Al Nassr sembrava ormai in gestione.

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  • LA REAZIONE IN PANCHINA

    Dopo la clamorosa autorete di Bento che, a soli dodici secondi dal triplice fischio finale è valso l'1-1 che tiene l'Al Hilal ancora in corsa per il titolo, le telecamere sono andate subito a cercare Cristiano Ronaldo.

    CR7 è rimasto impietrito in panchina e non è riuscito a nascondere la sua enorme delusione.

    Cristiano Ronaldo prima si è portato una mano al volto e poi è rimasto da solo seduto, mentre alcuni uomini dello staff tecnico cercavano di consolarlo.

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  • "CI MANCA UN SOLO PASSO"

    Per l'Al Nassr, che conserva cinque lunghezze di vantaggio sull'Al Hilal che ha però giocato una partita in meno, il discorso titolo potrebbe essere rimandato all'ultima giornata, quando in casa ospiterà il Damac.

    Cristiano Ronaldo, dopo la partita, ha pubblicato un post sui propri profili social, con il quale ha caricato i suoi tifosi.

    "Il sogno è vicino. Tenete duro, ci manca solo un passo! Grazie a tutti per il fantastico supporto di stasera!".



  • FBL-KSA-SHABAB-NASSRAFP

    LE PAROLE DI JORGE JESUS

    Il tecnico dell'Al Nassr, Jorge Jesus, dopo il triplice fischio finale, si è comunque congratulato con la sua squadra.

    "Devo congratularmi con tutti per la qualità della prestazione di oggi e per l'atmosfera che si è vissuta allo stadio. L'ultima occasione della partita ci ha impedito di festeggiare il titolo oggi, ma abbiamo ancora una gara in casa. Il calcio dà sempre una seconda possibilità e crediamo fortemente che ce la faremo. L'errore di Bento? Sono cose che capitano spesso nel calcio. Per noi è dura da accettare questo pareggio perché volevamo oggi il titolo, ma se Dio vuole, batteremo il Damac nella prossima partita".

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