L'Al Nassr vede sfumare il titolo al 98', la disperazione di Cristiano Ronaldo: resta da solo sconsolato in panchina

Il tecnico dell'Al Nassr, Jorge Jesus, dopo il triplice fischio finale, si è comunque congratulato con la sua squadra.

"Devo congratularmi con tutti per la qualità della prestazione di oggi e per l'atmosfera che si è vissuta allo stadio. L'ultima occasione della partita ci ha impedito di festeggiare il titolo oggi, ma abbiamo ancora una gara in casa. Il calcio dà sempre una seconda possibilità e crediamo fortemente che ce la faremo. L'errore di Bento? Sono cose che capitano spesso nel calcio. Per noi è dura da accettare questo pareggio perché volevamo oggi il titolo, ma se Dio vuole, batteremo il Damac nella prossima partita".