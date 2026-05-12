L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa

L'Al Nassr, nella partita più importante della sua stagione, ha avuto il merito, contro l'unico avversario ancora in grado di impensierirlo nella corsa al titolo, di proporre una prestazione di altissimo livello.

La compagine guidata da Jorge Jesus, si è fatta preferire nell'arco della contesa ma, dopo aver creato diverse occasioni, ha avuto bisogno di un'azione da calcio da fermo per sbloccare il risultato.

E' avvenuto al 37' quando, dopo un corner battuto dalla destra da Brozovic, Simakan si è avventato su un pallone conteso in area di rigore e, con un destro di prima intenzione, non ha lasciato scampo a Bono.

L'Al Nassr, dopo il vantaggio e dopo aver colpito un palo con Coman, ha gestito la situazione con relativa tranquillità anche nella ripresa, questo almeno fino al lunghissimo recupero deciso dal direttore di gara Rumsas.