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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa

1ª Divisione
Al Nassr FC vs Al Hilal
Al Nassr FC
Al Hilal

L'Al Nassr non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro l'Al Hilal nel derby che avrebbe potuto regalare il titolo: clamorosa autorete di Bento al 98'.

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La più clamorosa delle beffe: l'Al Nassr, dopo aver assaporato per più di un'ora la possibilità di laurearsi per la decima volta nella sua storia campione dell'Arabia Saudita, è stato ripreso in pieno recupero dall'Al Hilal quando ormai la festa era pronta ad iniziare.

In un King Saud University Stadium di Riad gremito in ogni ordine di posto, il derby si è infatti concluso 1-1 e, incredibilmente, a negare a Cristiano Ronaldo e compagni la gioia del titolo, è stata un'autorete al 99'.

L'Al Hilal resta dunque formalmente ancora in corsa e imbattuto in campionato, mentre l'Al Nassr avrà a disposizione un altro match point nell'ultimo turno in programma il prossimo 21 maggio.

  • IL GOAL DI SIMAKAN

    L'Al Nassr, nella partita più importante della sua stagione, ha avuto il merito, contro l'unico avversario ancora in grado di impensierirlo nella corsa al titolo, di proporre una prestazione di altissimo livello.

    La compagine guidata da Jorge Jesus, si è fatta preferire nell'arco della contesa ma, dopo aver creato diverse occasioni, ha avuto bisogno di un'azione da calcio da fermo per sbloccare il risultato.

    E' avvenuto al 37' quando, dopo un corner battuto dalla destra da Brozovic, Simakan si è avventato su un pallone conteso in area di rigore e, con un destro di prima intenzione, non ha lasciato scampo a Bono.

    L'Al Nassr, dopo il vantaggio e dopo aver colpito un palo con Coman, ha gestito la situazione con relativa tranquillità anche nella ripresa, questo almeno fino al lunghissimo recupero deciso dal direttore di gara Rumsas.

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  • L'AUTORETE DI BENTO

    A negare all'Al Nassr, almeno per il momento, la gioia della conquista del decimo titolo della sua storia, è stata un'autorete di Bento al 98'.

    In occasione di una lunghissima rimessa laterale, il portiere brasiliano ha sbagliato clamorosamente un'uscita alta, deviando il pallone nella propria porta con i pugni.

    Inutile il tentativo in extremis di Simakan di respingere la sfera sulla linea di porta.

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  • DISCORSO ANCORA APERTO

    All'Al Nassr sarebbe bastata una vittoria per chiudere definitivamente i giochi ed ottenere quel trionfo in Saudi Pro League che attende ormai dal 2019.

    Cristiano Ronaldo e compagini infatti, avevano la possibilità di portarsi a +8 vincendo lo scontro diretto, quando l'Al Hilal avrebbe avuto ancora due sole gare da giocare e dunque sei punti a disposizione.

    La classifica adesso invece le due squadre distanziate di cinque lunghezze, con gli uomini di Simone Inzaghi che hanno giocato una partita in meno.

    L'Al Nassr si giocherà il secondo match point nell'ultimo turno in casa contro il Damac.

  • PRIMO TRIONFO RIMANDATO PER CRISTIANO RONALDO

    Approdato all'Al Nassr nel dicembre del 2022 per diventare il volto stesso di un campionato e un intero movimento in incredibile ascesa, Cristiano Ronaldo si è fermato ad un soffio dal vincere per la prima volta la Saudi Pro League.

    Il fuoriclasse portoghese, punta ad arricchire il suo già straordinario palmares vincendo il suo ottavo campionato.

    In passato infatti, ha già trionfato tre volte in Premier League con il Manchester United, due in Liga con il Real Madrid e due in Serie A con la Juventus.

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