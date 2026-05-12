L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa

La più clamorosa delle beffe: l'Al Nassr, dopo aver assaporato per più di un'ora la possibilità di laurearsi per la decima volta nella sua storia campione dell'Arabia Saudita, è stato ripreso in pieno recupero dall'Al Hilal quando ormai la festa era pronta ad iniziare.
In un King Saud University Stadium di Riad gremito in ogni ordine di posto, il derby si è infatti concluso 1-1 e, incredibilmente, a negare a Cristiano Ronaldo e compagni la gioia del titolo, è stata un'autorete al 99'.
L'Al Hilal resta dunque formalmente ancora in corsa e imbattuto in campionato, mentre l'Al Nassr avrà a disposizione un altro match point nell'ultimo turno in programma il prossimo 21 maggio.