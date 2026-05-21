L'Al Nassr e l'Al-Hilal si contendono il titolo all'ultima giornata: chi vince la Saudi Pro League in caso di arrivo a pari punti?

Sarà un arrivo al fotofinish a stabilire quale sarà la squadra che si laureerà campione della Saudi Pro League 2025-2026.

Quando mancano solo 90' alla fine del torneo, a restare in corsa per il titolo sono rimasti solo l'Al Nassr e l'Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo e compagni hanno la possibilità di chiudere definitivamente i giochi dopo aver visto sfumare la possibilità di diventare campioni dell'Arabia Saudita a dodici secondi dal triplice fischio finale dello scontro diretto giocato lo scorso 12 maggio (clamorosa autorete di Bento al 98' che ha consentito all'Al-Hilal di pareggiare e restare in corsa), ma anche la compagine di Simone Inzaghi ha ancora l'occasione di far suo il titolo.

Il torneo potrebbe anche chiudersi con le due squadre a pari merito, ma chi vincerebbe il campionato in tale circostanza?