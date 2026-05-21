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Cristiano Ronaldo Simone InzaghiGetty Images
Leonardo Gualano

L'Al Nassr e l'Al-Hilal si contendono il titolo all'ultima giornata: chi vince la Saudi Pro League in caso di arrivo a pari punti?

1ª Divisione
Al Nassr FC
Al Nassr FC vs Damac FC
Damac FC
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal

Al Nassr e Al-Hilal si giocano il titolo in un appassionante testa a testa nell'ultima giornata: le due squadre potrebbero anche chiudere a pari punti.

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Sarà un arrivo al fotofinish a stabilire quale sarà la squadra che si laureerà campione della Saudi Pro League 2025-2026.

Quando mancano solo 90' alla fine del torneo, a restare in corsa per il titolo sono rimasti solo l'Al Nassr e l'Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo e compagni hanno la possibilità di chiudere definitivamente i giochi dopo aver visto sfumare la possibilità di diventare campioni dell'Arabia Saudita a dodici secondi dal triplice fischio finale dello scontro diretto giocato lo scorso 12 maggio (clamorosa autorete di Bento al 98' che ha consentito all'Al-Hilal di pareggiare e restare in corsa), ma anche la compagine di Simone Inzaghi ha ancora l'occasione di far suo il titolo.

Il torneo potrebbe anche chiudersi con le due squadre a pari merito, ma chi vincerebbe il campionato in tale circostanza?

  • LA CLASSIFICA DELLA SAUDI PRO LEAGUE

    Quando manca un solo turno alla fine del campionato, l'Al Nassr e l'Al Hilal sono staccati di appena due lunghezze.

    Questo vuol dire che, visto che i punti a disposizione sono tre, la squadra guidata da Simone Inzaghi può ancora tentare un sorpasso all'ultima curva.

    Al Nassr 83 punti

    Al-Hilal 81

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  • FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    COSA SERVE ALL'AL NASSR PER VINCERE IL TITOLO?

    L'Al Nassr, nell'ultimo turno di campionato, affronterà in casa il Damac.

    Grazie ai due punti di vantaggio, la squadra guidata da Jorge Jesus può contare su alcune combinazioni che le consentirebbero di laurearsi campione dell'Arabia Saudita.

    Vittoria contro il Damac — L'Al Nassr sale a quota 86 punti ed è matematicamente irraggiungibile.

    Pareggio contro il Damac — In caso di pareggio, l'Al Nassr vince la Saudi Pro League in caso di mancata vittoria dell'Al-Hilal.

    Sconfitta contro il Damac — In caso di sconfitta, l'Al Nassr resta fermo a quota 83 e vince il titolo se l'Al-Hilal pareggia o perde.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    COSA SERVE ALL'AL-HILAL PER VINCERE IL TITOLO?

    L'Al-Hilal, per laurearsi campione dell'Arabia Saudita per la ventesima volta nella sua storia, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

    Vittoria contro l'Al Fayha — L'Al-Hilal vince il campionato in caso di sconfitta dell'Al Nassr, portandosi a quota 84 punti.

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI?

    L'Al-Hilal ha un'altra opzione a disposizione per vincere la Saudi Pro League: vincere la propria partita mentre l'Al Nassr viene fermato sul pareggio in casa.

    In caso di arrivo a pari punti a quota 84, il regolamento prevede che il primo criterio da analizzare per decretare il nuovo campione sia il rendimento negli scontri diretti.

    La squadra di Simone Inzaghi ha vinto il primo confronto per 3-1 e pareggiato il secondo per 1-1, quindi è in vantaggio negli scontri diretti avendo collezionato 4 punti contro l'1 dell'Al Nassr.

    In caso di arrivo a pari punti, dunque, sarebbe l'Al-Hilal a festeggiare la conquista del titolo.

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