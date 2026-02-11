Goal.com
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Peter McVitie

L'Al-Nassr ce la fa ancora una volta senza CR7! Il club saudita si porta in vantaggio per 1-0 sull'Arkadag nella partita di andata degli ottavi di finale della AFC Champions League, con Cristiano Ronaldo assente dalla rosa in vista del suo ritorno.

L'Al-Nassr ha battuto per 1-0 il club turkmeno Arkadag nella partita di andata degli ottavi di finale della AFC Champions League, senza Cristiano Ronaldo. La superstar portoghese tornerà in campo questo fine settimana dopo aver saltato le ultime tre partite, ma anche senza di lui la squadra è riuscita a conquistare un vantaggio che porterà in Arabia Saudita, grazie al gol di Abdullah Al-Hamdan.

  • L'Al-Nassr parte alla grande nella AFC Champions League 2

    Ci sono voluti solo 19 minuti ai visitatori sauditi per passare in vantaggio. Una bella combinazione a centrocampo si è conclusa con Angelo che ha servito Abdullah Al Hamdan con un preciso passaggio filtrante, consentendogli di segnare con un tocco delicato.

    Angelo è andato vicino al raddoppio alla mezz'ora, quando ha raccolto un passaggio preciso in area, ma il suo tiro è finito di poco a lato.

    Al Hamdan avrebbe potuto raddoppiare il vantaggio dopo 10 minuti della ripresa con un tiro da distanza ravvicinata, ma il portiere Rasul Caryyev è riuscito a deviare in corner.

    Anche Abdulrahman Abdullah Ghareeb ha avuto una grande occasione per portare il Nassr sul 2-0 verso la fine del primo tempo, ma in qualche modo ha calciato sopra la traversa da posizione favorevole.

    Il Nassr torna ora in Arabia Saudita con un vantaggio di 1-0, dopo aver fatto un ottimo lavoro, e senza la presenza di Ronaldo. Quest'ultimo tornerà in squadra questo fine settimana.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Il giocatore più prezioso

    Al Hamdan merita tutti gli applausi per il suo freddo sangue freddo che ha dato al Nassr una reale possibilità di raggiungere gli ottavi di finale. Una trasferta insidiosa in Turkmenistan è stata affrontata e vinta grazie alla freddezza del 26enne sotto porta.

  • Il grande perdente

    Guycmyrat Annagulyyew, difensore centrale del club turkmeno, è stato un punto debole costante nella linea difensiva, in difficoltà con il ritmo degli attacchi fulminei del Nassr. Si è trovato sommerso.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Valutazione della partita (su cinque): ⭐⭐

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

