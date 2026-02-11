L'Al-Nassr ce la fa ancora una volta senza CR7! Il club saudita si porta in vantaggio per 1-0 sull'Arkadag nella partita di andata degli ottavi di finale della AFC Champions League, con Cristiano Ronaldo assente dalla rosa in vista del suo ritorno.

Ci sono voluti solo 19 minuti ai visitatori sauditi per passare in vantaggio. Una bella combinazione a centrocampo si è conclusa con Angelo che ha servito Abdullah Al Hamdan con un preciso passaggio filtrante, consentendogli di segnare con un tocco delicato.

Angelo è andato vicino al raddoppio alla mezz'ora, quando ha raccolto un passaggio preciso in area, ma il suo tiro è finito di poco a lato.

Al Hamdan avrebbe potuto raddoppiare il vantaggio dopo 10 minuti della ripresa con un tiro da distanza ravvicinata, ma il portiere Rasul Caryyev è riuscito a deviare in corner.

Anche Abdulrahman Abdullah Ghareeb ha avuto una grande occasione per portare il Nassr sul 2-0 verso la fine del primo tempo, ma in qualche modo ha calciato sopra la traversa da posizione favorevole.

Il Nassr torna ora in Arabia Saudita con un vantaggio di 1-0, dopo aver fatto un ottimo lavoro, e senza la presenza di Ronaldo. Quest'ultimo tornerà in squadra questo fine settimana.