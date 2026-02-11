Getty Images Sport
L'Al-Nassr ce la fa ancora una volta senza CR7! Il club saudita si porta in vantaggio per 1-0 sull'Arkadag nella partita di andata degli ottavi di finale della AFC Champions League, con Cristiano Ronaldo assente dalla rosa in vista del suo ritorno.
L'Al-Nassr parte alla grande nella AFC Champions League 2
Ci sono voluti solo 19 minuti ai visitatori sauditi per passare in vantaggio. Una bella combinazione a centrocampo si è conclusa con Angelo che ha servito Abdullah Al Hamdan con un preciso passaggio filtrante, consentendogli di segnare con un tocco delicato.
Angelo è andato vicino al raddoppio alla mezz'ora, quando ha raccolto un passaggio preciso in area, ma il suo tiro è finito di poco a lato.
Al Hamdan avrebbe potuto raddoppiare il vantaggio dopo 10 minuti della ripresa con un tiro da distanza ravvicinata, ma il portiere Rasul Caryyev è riuscito a deviare in corner.
Anche Abdulrahman Abdullah Ghareeb ha avuto una grande occasione per portare il Nassr sul 2-0 verso la fine del primo tempo, ma in qualche modo ha calciato sopra la traversa da posizione favorevole.
Il Nassr torna ora in Arabia Saudita con un vantaggio di 1-0, dopo aver fatto un ottimo lavoro, e senza la presenza di Ronaldo. Quest'ultimo tornerà in squadra questo fine settimana.
Il giocatore più prezioso
Al Hamdan merita tutti gli applausi per il suo freddo sangue freddo che ha dato al Nassr una reale possibilità di raggiungere gli ottavi di finale. Una trasferta insidiosa in Turkmenistan è stata affrontata e vinta grazie alla freddezza del 26enne sotto porta.
Il grande perdente
Guycmyrat Annagulyyew, difensore centrale del club turkmeno, è stato un punto debole costante nella linea difensiva, in difficoltà con il ritmo degli attacchi fulminei del Nassr. Si è trovato sommerso.
Valutazione della partita (su cinque): ⭐⭐
