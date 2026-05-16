L'Al Hilal di Simone Inzaghi non sbaglia e accorcia sull'Al Nassr: la Saudi Pro League si deciderà all'ultima giornata

Dalla possibilità sfumata a dodici secondi dal triplice fischio finale della sfida con l'Al Hilal di vincere il campionato con un turno di anticipo, alla necessità di doversi giocare tutto nell'ultimo turno.
L'Al Nassr poteva laurearsi campione della Saudi Pro League senza scendere in campo, ma a negarglielo è stato ancora l'Al Hilal.
La compagine guidata da Simone Inzaghi, ha infatti battuto Neom nel 33° turno e questo vuol dire che si è portato a due soli punti dalla Cristiano Ronaldo e compagni, quando manca una sola giornata alla fine del torneo.