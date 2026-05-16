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Leonardo Gualano

L'Al Hilal di Simone Inzaghi non sbaglia e accorcia sull'Al Nassr: la Saudi Pro League si deciderà all'ultima giornata

1ª Divisione
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC

L'Al Hilal supera l'ostacolo Neom e si riavvicina all'Al Nassr: il titolo della Saudi Pro League verrà assegnato all'ultimo turno.

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Dalla possibilità sfumata a dodici secondi dal triplice fischio finale della sfida con l'Al Hilal di vincere il campionato con un turno di anticipo, alla necessità di doversi giocare tutto nell'ultimo turno.

L'Al Nassr poteva laurearsi campione della Saudi Pro League senza scendere in campo, ma a negarglielo è stato ancora l'Al Hilal.

La compagine guidata da Simone Inzaghi, ha infatti battuto Neom nel 33° turno e questo vuol dire che si è portato a due soli punti dalla Cristiano Ronaldo e compagni, quando manca una sola giornata alla fine del torneo.

  • NEOM BATTUTO 2-0

    L'Al Hilal aveva bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di laurearsi campione della Saudi Pro League, e la vittoria l'ha ottenuta contro il Neom.

    La squadra allenata da Simone Inzaghi, che aveva una partita in meno rispetto all'Al Nassr, si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Ruben Neves (su calcio di rigore al 10') e di Mandash (al 58').

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  • LA CLASSIFICA DI SAUDI PRO LEAGUE

    Quando manca una sola giornata alla fine del torneo, Al Nassr e Al Hilal sono distanziati di appena due lunghezze in classifica.

    Cristiano Ronaldo e compagni, che nella precedente giornata di campionato sono stati raggiunti nello scontro diretto sull'1-1 al 98' a causa di una clamorosa autorete del portiere Bento, si sono spinti fino a quota 83, mentre la squadra di Simone Inzaghi, che è ancora imbattuta in questo campionato, è seconda a 81.

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  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    L'Al Nassr, nell'ultimo turno di campionato, avrà bisogno di una vittoria contro il Damac per laurearsi campione dell'Arabia Saudita, senza dover dipendere dal risultato dell'Al Hilal.

    La squadra guidata da Simone Inzaghi infatti, ha ancora la possibilità di effettuare un sorpasso in extremis, ma potrebbe anche vincere il campionato in caso di arrivo a pari punti grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti.

  • L'AL NASSR IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2

    L'Al Nassr ha avuto l'incredibile opportunità (poi ovviamente sfumata) di vincere due titoli nel giro di poche ore.

    Cristiano Ronaldo e compagni hanno infatti atteso notizie positive dal King Saud University Stadium di Riad, dove sono scesi in campo per affrontare Gamba Osaka in finale di AFC Champions League 2.

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