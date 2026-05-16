L'Al Hilal di Simone Inzaghi non sbaglia e accorcia sull'Al Nassr: la Saudi Pro League si deciderà all'ultima giornata

Quando manca una sola giornata alla fine del torneo, Al Nassr e Al Hilal sono distanziati di appena due lunghezze in classifica.

Cristiano Ronaldo e compagni, che nella precedente giornata di campionato sono stati raggiunti nello scontro diretto sull'1-1 al 98' a causa di una clamorosa autorete del portiere Bento, si sono spinti fino a quota 83, mentre la squadra di Simone Inzaghi, che è ancora imbattuta in questo campionato, è seconda a 81.