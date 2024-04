L'agente di Leon Bailey sorprende: "Un giorno sarà il miglior giocatore del mondo"

Il procuratore e padre adottivo del giamaicano: "Messi e Ronaldo stanno invecchiando, Mbappé pure: Leon non è ancora al 40% del proprio potenziale".

Difficile, oggi, affermare con precisione chi sia il giocatore più forte del mondo: Leo Messi gioca negli Stati Uniti, Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, Kylian Mbappé sta vivendo giorni non semplicissimi al PSG, Jude Bellingham in fondo non è nemmeno un attaccante.

Un dilemma che inevitabilmente si riproporrà in un futuro neppure troppo lontano, quando Messi e Ronaldo appenderanno le scarpe al chiodo. E lì, chi raccoglierà l'eredità di miglior giocatore del pianeta calcistico? Forse Mbappé, magari Bellingham o Haaland. Oppure... Leon Bailey.

In che senso Bailey? Nel senso che a sostenerlo è stato il suo agente nonché padre adottivo, Craig Butler. Qualcuno dirà: è di parte. Già, ma intanto lo ha detto davvero.